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Истории из жизни

Проделки изморы

Как-то я была в гостях у одной своей знакомой в Польше. Она рассказала мне о лошади, которая принадлежала ее деверю.

Обычная с виду лошадь, правда, еще необъезженная, но одно обстоятельство было странным: лошади кто-то регулярно заплетал гриву. Пробовали вечером расплетать - утром снова были косички. Я попросила показать мне эту лошадь. Она шарахалась от людей. На гриве с двух сторон были заплетены по три аккуратные косички, стянутые внизу узлом. Случайно сплестись грива так не могла. И сделать такое ради шутки вряд ли кто-то рискнул бы, ведь, кроме хозяина, лошадь никого не признавала.

Моя знакомая говорит, что это дело изморы - существа вроде русалки. Не знаю, так ли это, но прическу лошади ведь кто-то по ночам делает!

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 406Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: В гостях лошадь деверь измора косички

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:27
0
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Публикаций: 57
Комментариев: 2 429
Думала поинтереснее будет — название то интригующее. Про измору не знаю, так дворовые обычно балуются
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Schwindler
Сегодня, 12:35
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Репутация: (125|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 199
Плюсанул, но история очень маленькая(((. Можно было написать сборник таких историй, штучек из 6-7, было бы здорово. А тут, по сути, и истории-то нет. Обычный овинник, только на польский манер))).
Зарегистрирован: 3.02.2018
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 12:46
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Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 67
Книжка была такая - "Сакральное Руси", когда мне было лет десять, я частенько её перечитывала. Там же я первый раз прочитала про небезызвестную здесь Ырку, троицу "Мор-Мара-Морок", легенда была про образование Млечного Пути... И куча других интересных вещей. Особенно интересовала меня та, что в голубой обложке была. Так вот, у меня такое ощущение, что в книжке что-то было про существ, которые косички заплетают лошадям. Только как они там назывались, я не вспомню уже. Да и книжка при переезде потерялась.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Долгопят
Сегодня, 12:49
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 341
А я плюсану! История коротулька, но явно из жизни.Выдумки обычно более витиеватые.
Меня знаете, что заинтересовало?- цель! Какой сакральный в плетении кос? Писали про косы в гриве лошадей, в девичьих шевелюрах, даже бахрому пледа плели( помните , на сайте было?)
Ну так зачем? В процессе сил магических набираются? Ну каких сил ты от пледа наберешь? шерстяных в клеточку?
Подожду, что знающие и практикующие люди напишут.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Schwindler
Сегодня, 12:50
+1
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Публикаций: 22
Комментариев: 199
Цитата: Fleur Delacour
Так вот, у меня такое ощущение, что в книжке что-то было про существ, которые косички заплетают лошадям. Только как они там назывались, я не вспомню уже.

Мне вот почему-то овинник помнится. Они вроде бы всегда лошадкам гривы плели... Хотя я ту книжку не читал, а набирался с бору по сосенке...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#6 написал: DRUID
Сегодня, 13:40
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Публикаций: 6
Комментариев: 133
С раннего детства знаю, что косы лошадкам плетет зверек ласка. А если лошадь ей не понравится, то ласка может её всю ночь гонять по конюшне.
Вообще это весьма частое явление.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 15:15
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 429
Цитата: Долгопят
Ну так зачем? В процессе сил магических набираются? Ну каких сил ты от пледа наберешь? шерстяных в клеточку?

Мне кажется так они проявляют симпатию к объекту, домовому например может скатерка приглянуться, он же известный барахольщик. Хотя я не практик, мне тоже интересно, может в это всем более глубокий смысл есть. История коротулька, но от этого не страдает +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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