Проделки изморы

Проделки изморыКак-то я была в гостях у одной своей знакомой в Польше. Она рассказала мне о лошади, которая принадлежала ее деверю.
Обычная с виду лошадь, правда, еще необъезженная, но одно обстоятельство было странным: лошади кто-то регулярно заплетал гриву. Пробовали вечером расплетать - утром снова были косички. Я попросила показать мне эту лошадь. Она шарахалась от людей. На гриве с двух сторон были заплетены по три аккуратные косички, стянутые внизу узлом. Случайно сплестись грива так не могла. И сделать такое ради шутки вряд ли кто-то рискнул бы, ведь, кроме хозяина, лошадь никого не признавала.
Моя знакомая говорит, что это дело изморы - существа вроде русалки. Не знаю, так ли это, но прическу лошади ведь кто-то по ночам делает!
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 406Комментарии: 7
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