Проделки изморы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 406 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 12:21 by

Как-то я была в гостях у одной своей знакомой в Польше. Она рассказала мне о лошади, которая принадлежала ее деверю.Обычная с виду лошадь, правда, еще необъезженная, но одно обстоятельство было странным: лошади кто-то регулярно заплетал гриву. Пробовали вечером расплетать - утром снова были косички. Я попросила показать мне эту лошадь. Она шарахалась от людей. На гриве с двух сторон были заплетены по три аккуратные косички, стянутые внизу узлом. Случайно сплестись грива так не могла. И сделать такое ради шутки вряд ли кто-то рискнул бы, ведь, кроме хозяина, лошадь никого не признавала.Моя знакомая говорит, что это дело изморы - существа вроде русалки. Не знаю, так ли это, но прическу лошади ведь кто-то по ночам делает!Автор - неизвестен.

Ключевые слова: В гостях лошадь деверь измора косички

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