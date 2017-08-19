Появились доказательства, что группа Дятлова была убита инопланетянами

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:08

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Nik_dk Просмотров: 14 Комментарии: 2 0 Сегодня, 17:08 by

Таинственная трагедия на перевале Дятлова, случившаяся 2 февраля 1959 года на Северном Урале, на фоне которой сформировалось немало легенд, по-прежнему не даёт покоя исследователям по паранормальным явлениям.Многочисленные эксперты продолжают изучать загадочное место, где с 1975 по 2004 год погибло не менее 111 человек, считая команду студента пятого курса радиотехнического факультета, погибшую при крайне туманных обстоятельствах. Теперь же события многолетней давности приняли новый окрас, в частности, появились возможные доказательства того, что группа начинающих учёных стала жертвой инопланетного вторжения. Специалист по подобным загадкам Валентин Дегтерев обнаружил на зарубежном интернет-ресурсе кадры, найденные в фотоаппарате Семёна Золотарева — одного из участников внезапно почившей команды.Как сказал опытный мыслитель из Нижнего Тагила, примечательные фотографии никогда не публиковались в России, так как их продали американским коллегам ещё в девяностые годы. О невероятной находке Дегтерев дал знать на своей странице в социальной сети. Как считает нетрадиционный учёный, известный своими многочисленными открытиями, с которыми, впрочем, никогда не соглашались классические научные светила, на снимках хорошо заметен полёт, а также посадка большого космического корабля, собранного представителями внеземной цивилизации.«Очень хорошо видны контуры «летающей тарелки», как и вся её конструкция. Кроме всего прочего, заметна дверь, через которую, вероятно, пришельцы попадали внутрь судна, и обшивка летательного аппарата тоже видна. Что примечательно, Золотарев запечатлел даже момент, когда из люка вылезало какое-то непонятное существо. Скорее всего, речь в этом случае идёт о самом настоящем инопланетянине, — тревожно поведал Дегтерев общественности.Столь неожиданное расположение дел вылилось в вескую причину того, чтобы взглянуть на прежние версии гибели научной команды иными глазами. Валентин заставил некоторых людей задуматься о возможном развитии тех событий, которые могли бы оказаться отражением истины. Из фактов, предложенных российским исследователем, некоторые пользователи Глобальной паутины, как и сам Дегтерев, сделали вывод, что Дятлов и его коллеги принялись бежать вниз по снегу при довольно низкой температуре, перепугавшись огромного неопознанного летающего объекта, севшего недалеко от того места, где они устроили привал.По словам специалиста по странным событиям, исследовательская команда получила множество травм вовсе не из-за жёсткого падения с горы, а от невероятно сильной ударной волны, возникшей после посадки инопланетного корабля. Однако гибель группы, считает эксперт, произошла в связи с неимоверным холодом. Иными словами, молодые люди просто замёрзли, не пожелав возвращаться в палатку, поскольку рядом с ней всё это время пребывал незваный небесный «гость». Такая версия, конечно же, больше похожа на сюжет голливудского фильма про негативно настроенных к людям гуманоидов, но снимки, представленные Валентином, говорят о том, что невероятная гипотеза имеет право на существование.Чтобы достать фотографии, ставшие доказательством посадки «летающей тарелки» на перевале Дятлова, Дегтереву пришлось проделать непростую работу. Как объяснил исследователь, фотоаппарат Золотарева находился в воде больше трёх месяцев, поэтому материал, пребывавший в нём всё это время, едва ли не испортился. Узнать, что сумел запечатлеть участник научного похода, ему удалось благодаря специальной программе. К слову, какое-то время учёный с мистическим складом ума даже думал, что и фильтр не поможет при такой проблеме.Однако далеко не все согласились с вердиктом Валентина. Как предположили ни во что не верящие скептики, опубликованные исследователем фотографии, названные некоторыми поклонниками работ этого человека, как и им самим, неопровержимыми доказательствами гибели команды Дятлова от рук пришельцев, больше напоминают ничем не примечательные плёночные дефекты. Думать так приверженцам традиционных учёных позволяет и тот факт, что снимки Золотарева слишком долго оставались мокрыми и прилично видоизменились, поэтому образоваться на них могло что угодно.Те же, кто питает большую любовь ко всему таинственному, но при этом не торопится верить во всё подряд без доказательств, вывели в свет свои аргументы, идущие наперекор мнению скептически настроенных лиц. По их словам, на всех фотографиях Золотарева, хорошо заметно нечто напоминающее неопознанный летающий объект. В таком случае не совсем понятно, почему в фотоаппарате участника экспедиции не нашлось ни одного кадра без этого странного явления. Остаться невредимыми снимки, пролежавшие в воде, конечно же, не могли, но к каждому из них есть вопросы, имеющие под собой довольно веские основания.Сегодня гибель туристической группы Дятлова занимает особое место на полках исследователей, увлечённых разными мистическими историями. Причины трагедии, в которой погибли девять человек, и поныне пребывают в перечне самых обсуждаемых тайн, разгадать которые хотят учёные всех страх уже на протяжении шестидесяти лет. По одной из версий, туристы умерли от взорвавшейся бомбы ядерного формата, по другой — команду Дятлова растерзали местные каннибалы. Есть также мнение, что их смерть наступила в результате мести злых духов, охраняющих аномальную уральскую местность, и именно эти призраки, считают мистически настроенные эксперты, убили до этого ещё сто человек, гулявших по запретной территории.Автор: X-VESTI.

Ключевые слова: НЛО инопланетяне Перевал Дятлова группа Дятлова

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