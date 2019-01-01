Красный огонёк, летающий в комнате

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:34 by

Место: Казахстан, г.Семипалатинск, 410 квартал дом 9 кв 6Дата и время: 1975 годОписание происшествия:Если читатель может посмотреть мои недавние публикации по поводу необычных явлений и необъяснимых событий, то в основном они были в детстве, когда наша семья жила в Казахстане, в Семипалатинске. Это был, наверное, 1975 год, мы с братом часто оставались ночевать одни (нам было по 5 лет, мы с братом близнецы), уже не боялись оставаться, по вечерам за нами присматривала соседка из 9 квартиры, пожилая немка баба Нэля (так её звали по-моему), которая в основном говорила на немецком вперемешку с русским (мы с братом всегда смеялись от того, как она с нами разговаривает).В один из таких вечеров, бабушка покормила нас и мы с братом уже начали ложиться спать, и как все дети стали что-то друг другу рассказывать. Бабушка ушла, закрыв за собой входную дверь на ключ (мама ей доверяла — жили скромно и красть, собственно, было нечего). Форточка была приоткрыта, мы с братишкой спали на кроватках (металлическая кроватка, панцирная сетка и матрац, такие у многих детей в то время были). Дело было летом наверное, потому что форточку мама не закрывала на день, к тому же на улице было ещё достаточно светло, летом вечером темно становится после 23 часов, время было 22-22.30…Итак, во время наших с братом разговоров мы одновременно увидели интересную точку, точнее — огонёк, как от сигареты, который плавно двигался по часовой стрелке по периметру комнаты недалеко от потолка. Мы оба заинтересовались им, встали на кроватях и начали прыгать, чтобы его поймать ручками, при этом нам было смешно и весело. Этот огонёк стал по спирали спускаться ниже и ниже, точно так же кружась медленно по часовой стрелке, все наши попытки схватить его не приводили ни к чему, он ловко как-то выныривал из рук и мы не могли его поймать как ни старались. Мне даже показалось, что этот огонёк играет с наим и как специально летает настолько рядом, чтобы мы его постарались поймать, но в какой-то момент ускоряется с полете и мы хватаем ручками пустое место.Так продолжалось наверное минут 10, затем огонёк стал спускаться ниже, почти на уровень середины комнаты, при этом, чем ниже он спускался, тем больше нам с братом хотелось уснуть. Я позднее, став взрослым, думал об этом, и на мой взгляд, он старался нас убаюкать или сознательно усыпить… Братишка вскоре уснул, просто выключился, а я еще некоторое время продолжал наблюдать уже низко летящий огонёк, который летал уже практически едва касаясь наших рук и ног, и перед тем, как окончательно провалиться в СОН, я помню, что этот огонёк, пролетая над моей кроватью в очередной раз, издал хлопок. По звуку это напоминало лопнувший воздушный шарик. Причем я запомнил, в каком месте, раздался хлопок — в углу кроватки в районе подушки.Утром мы с братом проснулись и стали вспоминать увиденное, рассказали маме, которая уже утром рано была дома, мама посмотрела на нас как на фантазёров и, конечно, не поверила. Я тогда привел маму к своей кроватке и показал, куда ударился этот огонёк, где был хлопок. Мама потом, помню, рассказывала подруге (я слышал разговор), что в этом месте было какое-то странное углубление как от сварочного аппарата (от дуги электрода).Что это было — шаровая молния или еще что-то — не понятно, но мне казалось и я спустя долгие годы уверен, что это было что-то разумное.Автор - Вячеслав.

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