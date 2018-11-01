Девушка превратилась в лед и потом ожила без последствий

Девушка превратилась в лед и потом ожила без последствийВсе мы слышали о невероятных медицинских феноменах, не имеющих объяснения. Одно из таких чудес произошло в 1980 году, когда девушка по имени Джин Хиллиард чудом вернулась с того света. Доктора не знают, как такое возможно, но эта история абсолютно реальна.
Это случилось 20 декабря 1980 года в Ленгби, штат Минессота.
Девятнадцатилетняя Джин Хиллиард ехала по обледенелому шоссе от своего друга. Внезапно ее автомобиль потерял управление и она съехала в канаву. К счастью, девушка не пострадала.
Немного придя в себя, Джин решила покинуть машину, поскольку боялась замерзнуть до смерти. Она вышла из автомобиля и пошла вдоль дороги, по направлению к дому своего знакомого, который жил неподалеку.
Был поздний вечер и мороз опустился до -30. К тому же Джин шла против ветра и ужасно замерзла. Да и дом друга оказался совсем не так близко, как она представляла...
Пройдя более двух километров, Джин рухнула прямо перед домом своего друга.
По ее воспоминаниям около часа ночи она увидела нужный подъезд и внезапно рухнула от навалившейся на нее усталости. До спасительного тепла оставалось всего пара метров, но она не могла найти в себе сил подняться.
Ее тело медленно застывало, словно превращаясь в ледяную статую...
В таком бессознательном состоянии девушка пролежала около 6 часов, пока ее друг Уолли случайно не вышел на улицу.
Когда он обнаружил Джин, она уже покрылась тонким слоем льда. Решив, что она умерла, парень вызвал скорую помощь и полицию.
Примерно в 8 часов утра Джин Хиллиард поступила в муниципальную больницу Фосстона.
Несмотря на сильное переохлаждение, сердце девушки сокращалось со скоростью 8 ударов в минуту.
Но врачи никак не могли ей помочь - ее кожа была настолько твердой, что невозможно было сделать укол или поставить капельницу. Ни один из ее суставов не двигался, а зрачки не реагировали на свет.
Медицинский персонал был уверен - все кончено. Но все же они сделали единственное, что было в их силах - со всех сторон обложили девушку теплыми грелками, чтобы хоть немного поднять температуру ее тела.
Мать девушки сидела рядом с ней, держала за руку и читала молитву.
И произошло чудо! Примерно в 13 часов Джин начала слабо стонать и просить воды.
К ночи она слегка шевелила пальцами рук, а через три дня она могла двигать ногами.
Врачи, уверенные в том, что ампутация и прочие тяжелые последствия неизбежны, были шокированы происходящим.
Джин провела 6 дней в палате интенсивной терапии, после чего ее перевели в обычную палату.
Уже через 49 дней она покинула больницу абсолютно здоровой. Тяжелейшая гипотермия никак не отразилась на работе ее организма и мозга.
А врачи по-прежнему не могут объяснить, как девушка, 6 часов пролежавшая на морозе и покрывшаяся коркой льда, смогла вернуться к жизни.
Чудо, не иначе. А вот видео об этом случае:
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:59
Сегодня, 06:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 0
Ключевые слова: Невероятное наука медицина Джин Хиллиард