Девушка превратилась в лед и потом ожила без последствий

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:58 by

Все мы слышали о невероятных медицинских феноменах, не имеющих объяснения. Одно из таких чудес произошло в 1980 году, когда девушка по имени Джин Хиллиард чудом вернулась с того света. Доктора не знают, как такое возможно, но эта история абсолютно реальна.Это случилось 20 декабря 1980 года в Ленгби, штат Минессота.Девятнадцатилетняя Джин Хиллиард ехала по обледенелому шоссе от своего друга. Внезапно ее автомобиль потерял управление и она съехала в канаву. К счастью, девушка не пострадала.Немного придя в себя, Джин решила покинуть машину, поскольку боялась замерзнуть до смерти. Она вышла из автомобиля и пошла вдоль дороги, по направлению к дому своего знакомого, который жил неподалеку.Был поздний вечер и мороз опустился до -30. К тому же Джин шла против ветра и ужасно замерзла. Да и дом друга оказался совсем не так близко, как она представляла...Пройдя более двух километров, Джин рухнула прямо перед домом своего друга.По ее воспоминаниям около часа ночи она увидела нужный подъезд и внезапно рухнула от навалившейся на нее усталости. До спасительного тепла оставалось всего пара метров, но она не могла найти в себе сил подняться.Ее тело медленно застывало, словно превращаясь в ледяную статую...В таком бессознательном состоянии девушка пролежала около 6 часов, пока ее друг Уолли случайно не вышел на улицу.Когда он обнаружил Джин, она уже покрылась тонким слоем льда. Решив, что она умерла, парень вызвал скорую помощь и полицию.Примерно в 8 часов утра Джин Хиллиард поступила в муниципальную больницу Фосстона.Несмотря на сильное переохлаждение, сердце девушки сокращалось со скоростью 8 ударов в минуту.Но врачи никак не могли ей помочь - ее кожа была настолько твердой, что невозможно было сделать укол или поставить капельницу. Ни один из ее суставов не двигался, а зрачки не реагировали на свет.Медицинский персонал был уверен - все кончено. Но все же они сделали единственное, что было в их силах - со всех сторон обложили девушку теплыми грелками, чтобы хоть немного поднять температуру ее тела.Мать девушки сидела рядом с ней, держала за руку и читала молитву.И произошло чудо! Примерно в 13 часов Джин начала слабо стонать и просить воды.К ночи она слегка шевелила пальцами рук, а через три дня она могла двигать ногами.Врачи, уверенные в том, что ампутация и прочие тяжелые последствия неизбежны, были шокированы происходящим.Джин провела 6 дней в палате интенсивной терапии, после чего ее перевели в обычную палату.Уже через 49 дней она покинула больницу абсолютно здоровой. Тяжелейшая гипотермия никак не отразилась на работе ее организма и мозга.А врачи по-прежнему не могут объяснить, как девушка, 6 часов пролежавшая на морозе и покрывшаяся коркой льда, смогла вернуться к жизни.Чудо, не иначе. А вот видео об этом случае:

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