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Страшно интересно

Подводные монстры от Katyushka Art Dolls

Katyushka Art Dolls — это маленькая польская студия, состоящая из двух художников-супругов. Кася и Яцек Анишкевич прославились благодаря своим великолепным куклам, чуточку жутковатым и очень трогательным.

И особое внимание эти ребята уделяют обитателям морей и океанов. Есть среди изделий Katyushka Art Dolls и акулы, и морские коньки, и другие зубастые глазастые создания, которые можно прикрепить на стену, будто собственный улов, или даже положить на блюдо, мол, смотрите, что мы сейчас будем кушать... Также художники предлагают вариант с аквариумом, самый милосердный, пожалуй.

Прототипы этих замечательных чудовищ лепятся из полимерной глины. Затем на их основе изготавливаются силиконовые формы, а с их помощью уже отливаются куклы на продажу. Каждую такую рыбку Анишкевичи раскрашивают вручную, добиваясь просто потрясающего живого эффекта.

И получается вот такая милота!

Подводные монстры от Katyushka Art Dolls
Подводные монстры от Katyushka Art Dolls
Подводные монстры от Katyushka Art Dolls
Подводные монстры от Katyushka Art Dolls
Подводные монстры от Katyushka Art Dolls
Подводные монстры от Katyushka Art Dolls
Подводные монстры от Katyushka Art Dolls
Подводные монстры от Katyushka Art Dolls

Автор - Михаил Павлов.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:36
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 12Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кася и Яцек Анишкевич художники куклы фото-арт подводные монстры

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