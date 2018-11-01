Подводные монстры от Katyushka Art Dolls

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:36

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:43 by

Katyushka Art Dolls — это маленькая польская студия, состоящая из двух художников-супругов. Кася и Яцек Анишкевич прославились благодаря своим великолепным куклам, чуточку жутковатым и очень трогательным.И особое внимание эти ребята уделяют обитателям морей и океанов. Есть среди изделий Katyushka Art Dolls и акулы, и морские коньки, и другие зубастые глазастые создания, которые можно прикрепить на стену, будто собственный улов, или даже положить на блюдо, мол, смотрите, что мы сейчас будем кушать... Также художники предлагают вариант с аквариумом, самый милосердный, пожалуй.Прототипы этих замечательных чудовищ лепятся из полимерной глины. Затем на их основе изготавливаются силиконовые формы, а с их помощью уже отливаются куклы на продажу. Каждую такую рыбку Анишкевичи раскрашивают вручную, добиваясь просто потрясающего живого эффекта.И получается вот такая милота!Автор - Михаил Павлов.

Ключевые слова: Кася и Яцек Анишкевич художники куклы фото-арт подводные монстры

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