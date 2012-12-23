История с головой «морского дьявола»

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 21:26 by

13 января 1852 года капитана китобойного судна «Мононгахела» господина Сибери вырвал из состояния утренней неги крик впередсмотрящего: «Что-то большое в воде — впереди слева по борту!» Сибери поднялся на палубу: неплохо было бы как-нибудь развлечься. «Мононгахела» спокойно дрейфует при полном штиле Тихого океана. Если это кит, о нем позаботятся шлюпки: ветер слишком слаб, чтобы поднять паруса и подойти своим ходом. Когда капитан развернул телескоп в направлении неизвестного предмета, то увидел чудовищное существо, которое металось в холодной воде так, будто испытывало адские муки. Первое, что пришло Сибери на ум, — они натолкнулись на кита, который попался на гарпун еще какого-нибудь китобоя, но соскочил, и вот теперь у него предсмертная агония.Капитан приказал спустить на воду три шлюпки, чтобы избавить животное от мук, а свою команду — от скуки. Поймав кита для переработки, его люди не будут так расстраиваться из-за штиля. В первой шлюпке, которая вплотную приблизилась к огромному «киту», находился и сам Сибери. Он воткнул гарпун глубоко в тело животного, и команда налегла на весла, чтобы отойти на безопасную дистанцию от своей обезумевшей от боли жертвы. Почти в тот самый момент, когда гарпун достиг своей цели, из воды поднялась ужасная трехметровая голова и метнулась в сторону шлюпок. Через секунду две из них были опрокинуты. Испуганные китобои поняли, что имеют дело с существом, подобных которому они никогда не видели; но в этот момент они были настолько заняты собственным спасением от яростных метаний чудища, что им было не до размышлений о том, кто это. Потом монстр глубоко нырнул. Пока он опускался на дно, тяжелый канат взметнулся над баком. Сибери изловчился всего за несколько секунд привязать к концу каната еще один, запасной. К тому времени, когда морское чудовище прекратило погружаться, под воду ушло более 300 метров каната. Каким-то образом «Мононгахела» смогла медленно подойти к шлюпке и принять на борт испуганных моряков, которые едва держались на поверхности воды. Оставшийся конец каната был закреплен на кнехте судна, но Сибери не был уверен, что его добыча все еще сидит на гарпуне. «Ребекка Симс» под командованием капитана Сэмюэля Гэвитта шла рядом с кораблем Сибери, и матросы двух команд (оба судна были приписаны к порту города Нью-Бедфорда, штат Массачусетс) с самыми дикими предположениями принялись обсуждать странное животное. На следующее утро капитан Сибери приказал вытащить канат из воды. Когда матросы вытянули на палубу добрую его половину, на поверхность неожиданно всплыла массивная туша. Впечатление было такое, будто это огромное морское животное из другого времени — из той доисторической эпохи, когда Homo sapiens только начал формироваться как биологический вид. Оно было гораздо длиннее, чем «Мононгахела» с ее 30 метрами от носа до кормы, и имело громадное туловище — около 15 метров в диаметре. Его шея была очень толстой, около трех метров в обхвате, а голова — тоже трехметровая — по форме напоминала голову гигантского аллигатора. Пораженная команда насчитала у чудища 94 саблевидных зуба длиной около 7,5 сантиметра каждый, которые загибались внутрь, как у змеи. Животное было коричневато-серого цвета с широкой, около метра, светлой полосой вдоль тела. Капитан Сибери, как истинный янки — практичный до мозга костей, пытался определить, сколько из этого чудища могло бы выйти жира, будь оно китом. Он бы очень огорчился, если бы узнал, что у монстра есть только толстая кожа — и никакого жира.Сибери отчетливо представлял себе, как над ним посмеются из-за того, что он оказался в числе тех отважных капитанов, которые видели «морского дьявола», но не могли ничего доказать. Поэтому он распорядился отрубить мерзкую голову и положить в большой чан с рассолом для консервации, чтобы она не испортилась до тех пор, пока команда не сойдет на землю. Кроме того, Сибери написал подробный отчет о том, как «Мононгахела» захватывала чудовище, составил детальное описание своей добычи и передал эти бумаги капитану Гэвитту, который направлялся в родной порт. Рассказ капитана Сибери был благополучно доставлен и вместе с текстом личной присяги капитана Гэвитта попал в архив, однако «Мононгахела» со своим невероятным грузом так и не вернулась в Нью-Бедфорд. Годы спустя на Алеутских островах нашли дощечку с названием пропавшей шхуны. Если бы Сибери вместе с отчетом передал на судно капитана Гэвитта жуткую голову, то более ста лет назад мир получил бы в качестве экспоната голову первого «морского дьявола». Но море еще не было готово дать ответ на свою самую трудную загадку.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Загадочные существа китобойное судно чудовищное существо

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