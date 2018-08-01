Авторские куклы Натальи Филиновой. Сказка в деталях

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:18

Космонасть Просмотров: 19 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:18 by

Знакомьтесь, это Наталья Филинова.Мастер авторской куклы, преподаватель, художник, мультипликатор, член жюри выставок "Время Кукол", спикер.Номинант в Чемпионате мира по кукольному мастерству "Пандора Платинум" в 2015 и 2016 годах. Признана одним из ведущих кукольников мира в каталоге "МУЖСКАЯ КУКЛА".Куклы находятся в частных коллекциях Федора Бондарчука, Валерия Фокина, Константина Райкина, Ивана Ожогина, Карла Стюарта и др. в России и за рубежом.Окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино и Телевидения по специальности "Режиссер-аниматор".Работала на телевидении мультипликатором, художником-оформителем, преподавала основы анимации в эфире, занималась арт-дизайном компьютерных игр.Обладатель призов кинофестивалей "Начало" и "Послание к человеку" в номинациях "Оригинальное анимационное решение" (за авторский мультфильм) и "Оригинальный дизайн" (концепт гран-при фестиваля).Работала в анимационной среде с Ларисой Лустой, Альбертом Асадуллиным, Алексеем Ягудиным, Олегом Табаковым и Валентином Гафтом.Лауреат первого приза Роберта Инглунда в Голливуде за интернет-конкурсы "Лучший мультфильм Хеллоуина 2005" и "Лучший дизайн Фредди Крюгера-2006".Кукла Лары Крофт приобретена студией-разработчиком серии игр Tomb Raider Crystal Dynamics в 2011 году.Занимается авторской куклой с 1992 года.Теперь давайте посмотрим, как автор видит известных сказочных персонажей (возможно среди них есть и ваш любимый?)

Ключевые слова: Авторские работы куклы аленький цветочек снегурочка берегиня сирин алконост

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