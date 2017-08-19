Следы древней цивилизации в амурской тайге

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:07

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Как пояснили в Дальневосточном региональном центре МЧС России, только смерч способен на такое. Сила ветра была столь невероятной, а появление для этих широт сифона столь странным и редким, что многие исследователи уже собирались пройти к месту эпицентра и узнать, что с собой принес ветер перемен.Однако ученый-исследователь Михаил Ефименко всех опередил. Он только что вернулся из экспедиции и поспешил в редакцию: поделиться своими открытиями и показать находки. Часть своих артефактов он нашел в огороде местного жителя села Шереметьево Вяземского района, которые тот собрал в лесу и выставил на обозрение детворе.— До сих пор село Шереметьево для историков представляло интерес лишь как одно из мест культурных памятников эпохи неолита — новокаменного века, — рассказывает Михаил Ефименко. — Здесь на скалах обнаружили рисунки первобытных людей — петроглифы: забавных лошадей и сцены из охотничьей жизни. Но то, что увидел я, меня поразило. Камни из другого мира, из другой культуры, из другого времени, из другой цивилизации.Находок много, а объяснений мало. Чтобы понять их природу, ученый неделю сидел в библиотеке и перечитывал книги по культуре Древнего мира: Египта, Греции, Рима. Сличал фотографии тесаных камней разной длины, ширины и цвета, которые разбросаны по тайге. Помогла профессия, Ефименко — архитектор с тридцатилетним стажем.— Посмотрите, какие невероятно большие овалы нашел я в лесу, — продолжает Михаил Васильевич. — Они ростом с человека. А что напоминают? Вроде есть небольшой рот, виднеется даже нос, глаза, подбородок, который и не дает каменной голове перевернуться. Но не человеческие это головы. Так резали камень в Египте в восьмом веке до нашей эры. Овал — не что иное, как каменная «голова Овна» в первой стадии обработки.Подобную голову хабаровский ученый видел в храме Амона в городе Карнаке, там есть даже аллея из каменных голов. Амон в древнеегипетской мифологии обожествлял солнце и изображался в виде овна. Был такой культ, когда в жертву приносили барана.— Обратите внимание на каменный рисунок, — говорит ученый. — Выбита рамочка. Это греческая методика обработки камня. Следы камнетесов, оставленные на камне, датируются приблизительно шестнадцатым веком нашей эры. На Дальнем Востоке такие мастера появляются не раньше двадцатого века, да и то столь филигранно «обрисовать» камень им не удавалось. Даже когда строили мост через Амур, камнетесов приглашали из Европы.Обработка камня «в рамочку», со слов Ефименко, применялась при строительстве храма Парфенона в Афинах в 438 году до нашей эры. Строили его по инициативе Перикла, а архитекторами были Иктин и Калликрат. В наши дни от храма остались лишь развалины. Но откуда? Здесь на сто верст ни одной каменной постройки, кругом деревянные домишки.— Как к нам попали эти камни, пока сказать не могу, — рассказывает наш гость. — Скорее всего, были мастера, которые знали секреты обработки. Но могу уточнить, что эти камни никогда не укладывались в стены, из них не строили здания. На них нет раствора. Они как будто подготовлены к строительству. Все начато и мгновенно брошено.В некоторых каменных блоках Ефименко заметил сквозные отверстия. Они были словно от прокола невиданной мощи оружия. Отверстия снаружи оплавлены, а стекловидная корочка говорила о том, что это следы от воздействия огромной температуры. Экспедиции Ефименко удалось найти даже карьер на берегу Уссури, где добывали «камни Парфенона».Разбивали их с помощью надрезов — небольших квадратов по краям, как бы раскалывая глыбу, как кокос, сначала на бесформенные куски, а потом, стесывая края, получали необходимую геометрию. В камнях обнаружены характерные для эллинистических времен отверстия в виде колокольчиков. Служили они или для транспортировки груза, или были обычными сливными отверстиями — водоотводами, когда собирались в здания.Точно такие же «колокольчики» в каменных брусках нашли археологи на раскопках Помпей, античного города на побережье Неаполитанского залива, погибшего в 79 году нашей эры при извержении Везувия.Рядом с каменоломней Михаил Ефименко обнаружил еще и вход в лабиринт, в подземный город. Этот вход пологий и напоминает большую воронку в земле. Местные жители завалили вход камнями, чтобы деревенские мальчишки не ходили под землей, а то ведь неизвестно куда могут завести эти древние катакомбы. Говорят, они такой длины, что могут тянуться до Китая, а то и до Тибета.Как поверить в такое? Между тем, в истории Приамурья средние века — самый загадочный и не исследованный исторический период. Белое пятно в истории, потому как считается, что в это время те племена, которые жили по Амуру, исчезли, пришли в упадок.Даже могущественные государства Бохай и Чжурчжэни, просуществовавшие на просторах Приамурья с VII по XII века и будучи довольно продвинутыми военными феодальными державами, были разгромлены. Как записано во всех учебниках «народы Дальнего Востока утратили государственность и оказались на стадии патриархального строя». Что было потом? Может природная катастрофа? На этот вопрос нет ответа.Конечно, смерч, пронесшийся в тайге в Вяземском районе, не мог переместить камни с одной стороны света на другую, скорее всего, он обнажил те находки, которые долгие годы скрывала земля. По мнению Михаила Ефименко, археологов ждут интереснейшие находки, тайну которых до сих пор хранит тайга в Хабаровском крае, и они будут несопоставимы с пирамидами в Египте и раскопками Трои.О тех городах и цивилизациях было хоть какое-то представление, дошли эпические образы и древние повествования, книги, а про цивилизацию «Овна», города Тартарии (подземного мира) мы ничего еще не знаем. История здесь только начинается.

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