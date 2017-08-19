Невидимки. Истоки

Вступление

***

Третий корпус. Здесь и разворачивался сюжет «Невидимок»

Маргарита жила в 42 номере на четвертом этаже

Зимой санаторий «Айвазовское» — тоскливое безлюдное место

Однообразие и серость погоды угнетают

И очаровывают

Неожиданными сюрпризами матушки-природы

Когда начинаются затяжные снегопады — санаторий полностью отрезан от мира

Первый корпус ближе всего к морю

Черное море не замерзает и в самые лютые морозы

Статуя ангела взирает на морские просторы. У статуи никогда не было головы

Зимняя погода бывает переменчива

Но на снег не скупится

Набережная и пляжи. Искупаемся?

Ресторан «Посейдон» на набережной. В прошлом — лодочный сарай и наблюдательная вышка спасателей

Маслиновая роща. Здешним деревьям больше 50 лет

Летом в ротонде дают музыкальные концерты

Весной «Айвазовское» оживает

Третий корпус не узнать

Словно и не было долгих месяцев зимы

В малом саду буйство весенних красок

Набережная тоже принарядилась

Не отстает и Японский сад. Все растения привезены из «Страны Восходящего Солнца»

Наступает время сезонных работ. Ландшафтные дизайнеры без дела не сидят

Соорудили искусственный водопад

Не пейзаж — благодать. Поток воды с легким шумом разбивается о природный камень

А в другом уголке «Айвазовского» царит нерушимая тишина прохладного летнего утра

Взглянем на все с высоты птичьего полета

И попрощаемся с прекрасным раем на берегу Черного моря

Горный отель «Стэнли» — прототип призрачного отеля «Оверлук»

В нью-йоркском отеле «Рузвельт» снимался фильм «1408»

История о призраке в отеле «Дель Коронадо» вдохновила Стивена Кинга на написание рассказа «1408»

Бронзовый памятник И.К. Айвазовскому у главного входа в санаторий

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:10

Причина: Добавлен раздел.

A.Norton Просмотров: 40 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 11:10 by

С чего начинается история? Автор придумывает идею, прописывает персонажей, строит вокруг них сюжет, собирает материалы и садится за написание будущего шедевра. Он долго работает, тщательно вычитывает готовые разделы и главы, выбрасывает и переделывает сюжетно слабые эпизоды.Читатель не знает, насколько долгий путь проходит история на пути от головы к бумаге. Он не видит «внутренней кухни» писателя, не знает, что черновик рассказа отличается от конечного варианта также, как готовый дом — от эскиза на бумаге. Писатель — как архитектор. Возводит свое творение помаленьку.Сегодня я открываю читателям путь за кулисы творческого процесса. Вы узнаете, как создается история на примере «Невидимок» — первой из моих историй, опубликованных на 4stor. В комментариях некоторые читатели высказали мне подозрение насчет того, что история о играющих в коридоре призраках детей целиком и полностью выдуманная.Доводы моих оппонентов сводились к одному. Нет такого санатория «Янтарная заводь» на Букинге, картах Гугла с Яндексом — стало быть и все остальное неправда. Не обратили они внимание, что место расположения санатория перенесено в другой регион России по настоятельной просьбе рассказчицы и главной героини «Невидимок».Мои отношения с этой женщиной закончены. Я считаю, означенный факт освобождает меня от обязательства хранить молчание. Пришло время вам узнать, где на самом деле находится прототип «Янтарной заводи», увидеть фотографии этого санатория — и самим решить, рассказал ли я правду, или «Невидимки» — и правда стопроцентное вранье.Погнали.Настоящая «Янтарная заводь» — санаторий «Айвазовское», расположенный на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Партенит. О истории «Айвазовское» известно мало. Связано это с тем, что много лет санаторий находился в статусе закрытого учреждения. Здесь лечились и поправляли здоровье члены партийной элиты Советского Союза.Санаторий принял первых отдыхающих в 1964 году и первоначальное свое название получил от поселка, некогда бывшего имением «Чукурлар» княгини Екатерины Петровны Гагариной. В 1948 г. санаторий получает теперешнее свое название — в честь известного русского живописца Ивана Константиновича Айвазовского.Санаторий “Айвазовское» раскинулся на берегу живописной Кучукламбатской бухты. Разной этажности корпуса утопают в пышной зелени хорошо ухоженного парка, который был заложен одновременно с началом строительства будущего санаторно-курортного комплекса.Сегодня на территории санатория произрастает свыше тринадцати тысяч деревьев и тридцати с половиной тысяч кустарников различных, в том числе и уникальных, пород. Украшают парк кедры атласские, секвойя гигантская, пихты нумидийская и греческая, итальянская сосна, пробковые дубы, земляничники, крупноцветковая магнолия. Среди фигурно подстриженных туй и лавров, стройных сосен и кедров в укромном уголке приютилась главная достопримечательность парка — древняя оливковая роща.После развала Советского Союза и провозглашения Украиной независимости, санаторий перешел в частное владение. При новом владельце был произведен капитальный ремонт корпусов, модернизация инфраструктуры и расширение береговой линии. Некогда элитная здравница Президиума Верховного совета СССР гостеприимно распахнула двери для всех, кто желает отдохнуть в этом замечательном уголке Южного берега Крыма.В настоящее время санаторий «Айвазовское» находится в ведении Управления делами Президента Российской Федерации. Насколько мне известно, он по-прежнему открыт для отдыхающих. Более подробной информацией о нынешнем положении дел в санатории, я, к сожалению, не располагаю, поскольку осенью прошлого года моя знакомая устроилась работать в санаторий «Чайка» (город Зеленоградск, Калининградская область), и больше на связь не выходит.Знакомую зовут Маргарита Санвелова. Она проработала в «Айвазовском» пять лет — с 2012 по 2017 год — на должности менеджера по продажам. Последнее, что я узнал из нашего прощального, как оказалось разговора, она получает хорошую зарплату, познакомилась в Зеленоградске с перспективным мужчиной и надеется, что эти отношения в скором времени перерастут в брак.На прощание я спросил у Маргариты разрешения рассказать ее историю о смеющихся привидениях детишек. Она позволила, но с условием, что я должен перенести санаторий на Балтику и придумать ему другое название. Подбирая это самое название, я вспомнил дедушкины рассказы о красивейшем балтийском янтаре — и санаторий «Айвазовское» превратился в «Янтарную заводь».Теперь вы знаете все, что знал я, взявшись за написание «Невидимок». Переходим к просмотру фотографий «Айвазовское». Многим написанная мной история напомнила культовое «Сияние» Стивена Кинга (бесподобную и действительно страшную книгу, а не бездарно запоротый фильм), так что первыми пойдут фотографии зимнего «Айвазовского».Напоследок поговорим о привидениях санатория «Айвазовское». Наслаждайтесь прекрасными видами.Довольно зимних пейзажей. Искусница-зима умелый художник, и ее живопись завораживает, только уже депрессуха какая-то пошла. Плеснем на серую палитру уныния ярких цветов.Наша виртуальная экскурсия окончена. Все фотографии сняты на местности, парк и прилегающая территория действительно выглядят как показано. Снимки я получил от Маргариты еще в то время, когда наше общение не прервалось. Здесь представлена лишь малая часть из имеющихся у меня фотоматериалов, всего их больше тысячи. Если кто-то до сих пор думает, что я его обманываю, и фото понаходил где-нибудь, Гугл ему в помощь. Наберите в поисковике — санаторий «Айвазовское», Партенит или Парк Парадиз — посмотрите, сколько результатов получите. Фотографий в сети выложены тонны, но мои, снятые специально приглашенными фотографами, — уникальны. Таких вы больше нигде не увидите.Теперь, после того, как я (надеюсь) убедил вас, что литературный прототип «Янтарной заводи» — не чистой воды выдумка, разберемся с тем, ради чего я все это затеял. Начнем с главного вопроса, на который пока нет ответа.Что же слышала Маргарита снежной зимней ночью? Настоящих привидений? Признаться, я и сам не знаю. Санаторий «Айвазовское» не нов, в нем побывали тысячи разных людей, они привозили с собой разные мысли и эмоции. Сколько из них, лежа вечером в кровати, размышляли о самоубийстве? Сколько ссор и скандалов произошло в гостиничных номерах? Все события прошлого, все люди наложили на санаторий неизгладимый отпечаток.В «Сиянии» Стивен Кинг устами героев романа называет злую сущность отеля «Оверлук» — супер-призраком, рожденным из принесенного людьми негатива. Каждое убийство, каждая смерть и самоубийство оставляли в отеле немного психической энергии. Она пропитала горный отель насквозь и дала жизнь другим призракам. Зверям живой изгороди, чему-то в бетонной трубе на детской площадке, уродливой мертвой старухи из номера 217, гангстерам в президентском люксе, бармену Ллойду, смотрителю О’Грейди и развеселой компании гуляк бара «Колорадо». За всем этим стоит таинственный «Хозяин отеля» — призрачная квазисущность, не имеющая осязаемого облика, названия, также как и имени.Писатель Майкл Энслин из рассказа Стивена Кинга «1408» тоже столкнулся со злом в гостиничном номере нью-йоркского отеля «Дельфин». В этом произведении Стивен Кинг придерживается той же схемы построения сюжета, что принесла заслуженный успех «Сиянию». Сверхъестественная сущность, поселившаяся в номере 1408 неспешно окутывает Майкла Энслина наваждениями, проникает в его подсознание и вытаскивает из темных уголков разума его потаенные страхи, его личных демонов. Как и в «Оверлуке», весь «нехороший» номер пропитан ее темной энергией, а ее пища — человеческие страхи, вызванные боязнью всего невидимого, непонятного и пугающего. Это и есть то, что делает сущность из номера 1408 — заставляет бояться.Произведения Стивена Кинга прославил не только отель «Стэнли», но и два других отеля — нью-йоркский «Рузвельт» и калифорнийский «Дель Коронадо», находящийся в одноименном городе на берегу Тихого океана. Отель «Рузвельт» не богат на привидения (точнее их вообще нет), а вот в отеле «Дель Коронадо» обитает призрак Кейт Морган. Молодая девушка приехала в отель в середине ноября 1892 года, а уже 29 ноября ее нашли мертвой на лестнице, ведущей к пляжу. По официальной версии полиции Кейт Морган совершила самоубийство на почве нежелательной беременности. Прислуга отеля показала, что девушка находилась в угнетенном психическом состоянии, была подвержена частым сменам настроения и бросалась на персонал. Все эти симптомы — признаки приема больших доз хинина. В чистом виде хинин представляет собой белый порошок, добываемый из коры дикорастущего южноамериканского дерева с таким же названием. В малых дозах хинин относительно безвреден, но в случае превышения допустимой дозы или длительного употребления приводит к тяжелым последствиям (ухудшение зрения и слуха, нарушениям обмена веществ, аллергическим реакциям, расстройствам нервной системы, болезням желудочно-кишечного тракта и тому подобному).Версия об убийстве Кейт Морган, тем более умышленном, следствием изначально не рассматривалась. Власти Коронадо и полицию вполне устраивало самоубийство. Однако уже в 1990 году Алан Мэй — юрист, специализирующийся на расследовании нераскрытых убийств, опубликовал книгу «Легенда Кейт Морган: поиск привидения «Отеля Дель Коронадо». Он тщательно изучил материалы следственного дела и пришел к выводу, что Кейт не покончила жизнь самоубийством, а была убита. Скорее всего, утверждал Мэй, убита своим мужем, Томом Морганом. Пуля, извлеченная из тела, не соответствовала калибру ее пистолета, и поза, в которой лежал труп, по мнению юриста, была совершенно нетипична для случая самоубийства.В случае с Маргаритой стоит помнить, что она целую зиму жила и работала в санатории одна-одинешенька. Человек — существо социальное. Долгое пребывание в одиночестве оказывает негативное воздействие на его сознание. 32-летняя туристка Сара Шурд, заключенная в Эвинскую тюрьму в Тегеране по подозрению в шпионаже, после освобождения рассказала, что ей постоянно слышались посторонние шаги, виделись яркие вспышки света, большую часть времени она стояла на четвереньках перед дверью и напряженно слушала, что происходит по ту сторону тюремной камеры.Сара Шурд провела в одиночном заключении порядка десяти тысяч часов (в пересчете на дни — около 416 суток), все это время ее преследовали галлюцинации. «Боковым зрением я замечала разноцветные вспышки света, но, когда поворачивала голову, они тут же пропадали» — рассказала девушка в интервью газете The New York Times в 2011 году. — Однажды я услышала, как за дверью моей камеры кто-то кричит. Этот крик стоял в моих ушах до тех пор, пока меня не привел в чувство один дружелюбный охранник. Оказалось, что кричала я сама».Длительная одинокая жизнь приводит к негативным последствиям: у человека развивается тревожность и повышенная эмоциональность, начинаются навязчивые мысли, различные нарушение психики, зрительные слуховые галлюцинации. Почему мозг человека, вынужденного находиться в одиночестве, ведет себя подобным образом? Когнитивные психологи уверены, что часть мозга, отвечающая за выполнение текущих задач, привыкает принимать и обрабатывать большое количество поступающей к органам чувств информации. Они отмечает, что в условиях, когда привычные источники информации пропадают, нервная система все еще продолжает передавать сигналы в центральный отдел головного мозга, несмотря на ложность этих сигналов. Мозг в свою очередь пытается интерпретировать их, создавая на этой основе целостные образы. Другими словами, он пытается сконструировать мир на базе искусственных нервных импульсов, в результате чего порождает совершенно фантастическую реальность.В заключение я скажу: нельзя недооценивать силу человеческого воображения, способного создавать реалистичные иллюзии. Но и однозначно заявить: никаких призраков в третьем корпусе санатория «Айвазовское» не обитает — тоже нельзя. После одного случая, который я специально приберег для этой истории, мне не кажется, что детский смех и топот маленьких ножек посреди ночи почудились Маргарите.Пользуясь дружескими отношениями с Маргаритой, я проходил на территорию санатория бесплатно — она выписала мне специальный пропуск, дающий право бесплатного прохода на территорию. По пропуску мне позволяли гулять везде, где хотелось, и проходить в корпуса. Иногда по вечерам я засиживался на шестом этаже третьего корпуса. Там был небольшой кинотеатр, бильярдная на два игровых стола, комната с тренажерами и просторный балкон с удобными креслами и диванчиками, откуда открывался великолепный вид на Черное море и спускающиеся к нему лесистые горы.Вот сидел я вечером на шестом этаже, смотрел кинокомедию и слышу — из бильярдной доносятся мужские голоса, тянет терпким запахом сигарет, слышно, как игроки бьют киями по бильярдным шарам и те с негромким стуком падают в лунки. Я с детства не выношу запаха сигаретного дыма, вот и пошел к мужикам — попросить не курить в помещении. Захожу в бильярдную и никого не вижу. Свет потушен, кии стоят на подставках у стены, бильярдные шары разложены по коробкам. Только тяжело пахнет сигаретным дымом. Озадачило меня это странное дело порядочно.Только не думайте, что я струсил и шустренько свалил с шестого этажа. Ничего подобного. Вернулся я в кинотеатр, спокойно досмотрел фильм и пошел домой. Возвращая ключи от шестого администратору, спросил — кто-то еще поднимался на этаж (она всегда в курсе перемещения гостей и постояльцев). Администратор сказала, что нет, весь вечер я пробыл там один.Вот и думай, что хочешь.

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