8 страшных клоунов из фильмов

8 страшных клоунов из фильмовВ этом видеоролике я расскажу вам о 8 страшных клоунах, взятых из фильмов ужасов. Мы привыкли к тому, что клоун — это веселый и забавный человек, который смешит зрителей на цирковых представлениях, массовых праздниках или эстраде. Американская же литература и киноиндустрия создали образы совершенно других клоунов — ужасных монстров и маньяков, которые наводят страх на людей до такой степени, что по статистике каждый седьмой испытывает коулрофобию, — боязнь клоунов.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:04
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:04 by Владимир СтанковПросмотров: 50Комментарии: 2
Ключевые слова: Клоун страшные клоуны клоуны-убийцы клоуны из фильмов