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Видео-страшилки

8 страшных клоунов из фильмов

В этом видеоролике я расскажу вам о 8 страшных клоунах, взятых из фильмов ужасов. Мы привыкли к тому, что клоун — это веселый и забавный человек, который смешит зрителей на цирковых представлениях, массовых праздниках или эстраде. Американская же литература и киноиндустрия создали образы совершенно других клоунов — ужасных монстров и маньяков, которые наводят страх на людей до такой степени, что по статистике каждый седьмой испытывает коулрофобию, — боязнь клоунов.



Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:04
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:04 by Владимир СтанковПросмотров: 50Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Клоун страшные клоуны клоуны-убийцы клоуны из фильмов

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:27
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (768|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 1 944
Ну так это же американцы! У них всё время страх на лбу написан, так как сколько существует Америка, столько существует ад и кошмары в этой стране. Потому и клоуны не как у нас, а злые и гадкие уроды в обличие клоунской маски, скрывающей подлые намерения и корысть. За историю плюс!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:44
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (293|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 947
Да да. Соглашусь со Сделано. У нас были Карандаш, Попов, Никулин. А у этих bad
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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