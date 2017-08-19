8 страшных клоунов из фильмов

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:04

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Владимир Станков Просмотров: 50 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 14:04 by

В этом видеоролике я расскажу вам о 8 страшных клоунах, взятых из фильмов ужасов. Мы привыкли к тому, что клоун — это веселый и забавный человек, который смешит зрителей на цирковых представлениях, массовых праздниках или эстраде. Американская же литература и киноиндустрия создали образы совершенно других клоунов — ужасных монстров и маньяков, которые наводят страх на людей до такой степени, что по статистике каждый седьмой испытывает коулрофобию, — боязнь клоунов.

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