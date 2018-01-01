Нечистая сила обожает перекрестки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:46

Сделано_в_СССР Просмотров: 61 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:46 by

В народных быличках (рассказах о реальном происшествии) нередко упоминаются инциденты с нечистой силой на росстани. Архаичное словечко «росстань» означает пересечение троп, перекресток дорог.По словам фольклориста Померанцевой: «Встреча там происходит в полночь». Максимов сообщает: «Перекресток дорог — любимое место нечистой силы». Один из информаторов фольклориста Зиновьева предостерегал: «Нельзя на росстани ложиться спать!».В другой сибирской быличке сказано: «На росстани дорог ляжешь — выгонит, не даст спать». Тема чудес, творящихся на пересечениях лесных или степных дорог, — одна из самых популярных тем быличкового фольклора. На росстани, если верить народной молве, можно якобы в иной удачный день поправить свое пошатнувшееся здоровье. Согласно поверьям, перекресток — место обитания нечистой силы — имеет вокруг себя, говоря современным языком, некий специфический энергетический фон. «Иная росстань в полночь, бывает, приванивает».На современный язык это утверждение переводя, что-то она среди ночи излучает из себя, «приванивая». Именно из этой загадочной «силы», исходящей по ночам от перекрестка, можно, утверждают былички, извлечь пользу для себя: «подзарядиться» той «силою».Афанасьев сообщает о страдающих куриной слепотой русских мужиках, которые выходили в полночь на росстань и усаживались там в надежде прозреть.Русские крестьяне на протяжении веков неоднократно пытались выявить, обнаружить какую-то систему в «целительной работе» росстани. Увы, система не обнаруживалась; не обнаружена она по сей день. Росстань «работает» по принципу рулетки.Бывает, она в мгновение ока излечивает куриную слепоту. Или, другой пример, бесплодие у женщины в ночь первого же посещения ею «приванивающего перекрестка». А бывает, излечение от той или иной болезни наступает лишь после десятого или даже сто десятого посещения росстани. Но чаще всего «сидения на росстани» оканчиваются ничем — они никак не сказываются на самочувствии сидящих.Не потому ли происходит это, что далеко не у всех хватает терпения наведываться сюда ночь за ночью, неделю за неделей, месяц за месяцем в надежде на то, что в одну из ночей росстань вдруг возьмет да и «заработает»?Максимов описал способ шутейского глумления над нечистой силой. «Для этого стоит только выйти с пасхальным яйцом на перекресток дорог и покатить яйцо вдоль дороги — в полночь». Черти из-под земли с испугу и выскочат. Они начнут корчиться. Стой молча на месте и смотри на их корчи; тебя, покатившего яйцо, черти не заметят, если ты не будешь двигаться. Есть у Максимова и другое описание контактных экспериментов сельской молодежи на росстани. В новогоднюю ночь парни и девушки собираются на перекрестке на гадание. «Садятся, — пишет Максимов, — здесь в кружок, очерчивают себя кругом, прикрываются белой полотняной скатертью и напряженно вслушиваются в тишину морозной зимней ночи». Такой тип гадания издавна обозначался в русских быличках термином «слушать росстань». Парни и девушки — вот вам еще одна стародавняя идиома — «ходят слушать». Из века в век бытовало в русском народе поверье, что на росстани — особенно ежели она «приванивает»! — можно услышать голос, идущий непосредственно из-под земли. Этот голос расскажет гадальщику о его будущем. Вся суть гаданий на росстани, собственно, и сводилась к попыткам получения футурологической информации.Существуют самые разнообразные способы гадания. Есть среди них такие, от которых волосы встают дыбом.Например, сообщения о гаданиях методом «лежания крестом» в полночь на перекрестке лесных дорог в круге, очерченном деревянной палочкой. Ну-ка попробуйте пролежать всю ночь на сырой земле в ночной тьме в глухом лесу, ежеминутно ожидая, что произойдет нечто из ряда вон выходящее... Между прочим, «лежание крестом» — это не просто лежание, а процедура, в ходе которой следует «выкликать нечистого».Известны исторические прецеденты, когда людей, отправившихся ночевать на росстани методом «лежания крестом», обнаруживали там поутру мертвыми.Считать былички о «лежании крестом» досужей выдумкой ума, людскими фантазиями — значит смотреть мимо главного в них — поразительной похожести опорных сигналов таких быличек, рассказывавшихся в сельской местности практически на всей территории России, от Белого моря до Дальнего Востока.Обстоятельства вхождения в контакт с росстанью — разные. Сущность же контакта, его технология — одна и та же. И вот важная деталь. Всякий раз в быличке подчеркивается: «Это было со мной. Было там-то и тогда-то», то есть зависимость от реальной жизни здесь, по-моему, элементарно прямая.Стало быть, в быличках отпечатался реальный житейский опыт.

Ключевые слова: Перекрёсток нечистая сила нечисть

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