Дом с привидениями Rose Hall Great House Ямайка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:58

Pmariam Просмотров: 63 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 10:58 by

В каждом своем путешествии стараемся посетить что-нибудь такое, что осталось бы в памяти светлым пятном на фоне незабываемого отдыха. Когда я отдыхала в Доминикане, мне ударила моча в голову поехать на экскурсию в гаитянскую деревушку на вечернее шоу местного колдуна-вуду (позже выложу).Отдыхая на Ямайке, распластав свои кости на белоснежном песке, краем уха услышала, что есть экскурсия в старый дом с привидениями. Ехать, правда, далеко, но, после жалкоподобной копии выражения кота из Шрека, убедить мужа мне все-таки удалось.В намеченный для экскурсии день, зарядив батарейку до краев и вооружившись запасной, (с надеждой сделать целый вагон и маленькую тележку фоток, чтобы потом, просматривая их, найти кого/что-нибудь) с полным воодушевлением мы залезли в автобус и тронулись в путь.Дом нас встретил приветливой тишиной. Вся атмосфера вокруг дома не предвещала ничего плохого: горящие факелы, свет в окошках. Романтика, одним словом.Rose Hall был построен неким Джоном Палмером, чей потомок женился на юной англичанке Энни, которая ранее проживала в гаитянской деревне, и ее приемная бабка-ведьма научила ее всему, что умела сама. Далее легенда утверждает, что Энни зверски убила Палмера, а также двух своих следующих мужей и до смерти замучила более сотни рабов.Призрак Энни Палмер, прозванный «Белой ведьмой», по-прежнему обитает в Rose Hall. Некоторые также утверждают, что здесь бродят и три ее убитых мужа, жаждущих отмщения, а так же все замученные ею насмерть рабы.Побродив по окрестности и дождавшись, пока вся делегация скроется за тяжелой дверью дома, я (пока никто не видит) решила забраться на лестницу, прилегающую к дому, хотя экскурсовод заранее всех предупредила, что этого делать нельзя. Но! Где другим нельзя, мне до смерти хочется. Как говорит мой знакомый: "я не нарушаю правила, я их игнорирую".После того как мой муж сделал пару фотографий моей персоны в разных ракурсах, он вдруг застыл и уставился на одно из окон! Я, ясен пень, труханула, увидев его вытянувшееся лицо, так как до этого не видела его с подобным выражением ни разу. Поворачиваюсь и вижу женщину! В белом! Сначала подумала, что это призрак бывшей хозяйки, ведь наша группа только-только зашла в дом и никто по идее не успел еще подняться наверх.Потом немного отошла от первой мысли и допустила вторую: кто-то из работников в доме услышал наш разговор за окном, который раздавался ближе, чем было позволено, и решил прогнать хулиганов. Но никаких негативных последствий для меня, как для злостного нарушителя, от дамы в окне не последовало. Мы с мужем решили поспешить за нашей группой, чтобы не пропустить ничего интересного из рассказа экскурсовода.Как мы узнали, дом неоднократно горел, видимо, его поджигали потомки замученных рабов, чтобы ничего им не напоминало о бывшей хозяйке и обо всем, что с ней связано.В 50-70х кто-то из миллионеров выкупил дом, отреставрировал и допустил широкую публику до просмотра, вооружив всех экскурсоводов загадочной и кровавой историей этого дома.Замечу, что пока мы бродили по дому, то никто "чужой", не относящийся к нашей группе, замечен не был (кроме женщины в окне). И тут! Открывается дверь в новую комнату и в полумраке мы наскакиваем на... раба, который, видимо, забыл, что он уже не раб и продолжал что-то там себе намывать.Полумрак в комнате сохранялся до самого момента нашего ретирования оттуда.Пара следующих комнат были пустыми. В очередной из них мы нашли вторую «неупокоенную душу».Благополучно покинув помещение, чтобы не беспокоить "призрака", мы вышли в холл с лестницей, чтобы подняться на второй этаж и продолжить экскурсию загадочного дома с не менее загадочной историей. Как вдруг в относительно создавшейся тишине с бешенным криком из чулана вырвался другой чернокожий раб и с выпученными глазами, прорвавшись сквозь небольшую нашу группу, скрылся за другой дверью! Его появления никто не ожидал. Некоторым поплохело (на этот счет заботливый экскурсовод предложил заранее приготовленную настойку валерианы и предупредил, что особо впечатлительным лучше не продолжать дальнейшую экскурсию). Но все как один молча кивнули "все нормально, мы все в строю" и последовали за экскурсоводом.К сожалению, фотки с этим происшествием нет, так как фотоаппарат не был готов, вернее я не была готова зафиксировать сей инцидент, произошедший очень быстро! Прилагаю фотку самого холла с дверью под лестницей откуда выбежал "призрак" раба.Не успев отделаться от неприятного чувства, вызванного криками убежавшего из-под лестницы несчастного человека, мы все разом затормозили на лестнице, когда увидели, как очередной «призрак дома» медленно, находясь в прострации (абсолютная противоположность предыдущему), спускается по ней вниз.К сожалению, есть два кадра с ним, но они оба почему-то неудачные. Атмосфера, однако!Пропустив неторопливого “жильца», мы двинули дальше.Экскурсовод предупредил, что в данном зеркале часто видят призраков. Также позже внизу при выходе мы наблюдали стену, всю завешенную фотографиями предыдущих туристов, любезно высланными руководству экскурсионной программы, в которых были замечены те или иные «непонятности».Наконец, мы дошли до спальни хозяйкиИ не сразу заметили ее саму собственной персоны, которая тихо сидела в кресле и не подавала никаких признаков жизни. Мы грешным делом подумали, что это манекен. Да и сидела она в таком ракурсе, что лица не было видно ни с каких из сторон.Затем она молча поднялась и направилась к окну. Только после этого я поняла, кто «приветствовал» меня в самом начале данной экскурсии.Осмотрев все доступные помещения в доме, мы все поспешили на улицу, навстречу свежему ветерку, так как на Ямайке в таких старых помещениях отсутствуют системы кондиционирования.Думая, что на этом экскурсия закончена, мы были приятно удивлены тем, что нас проводили к месту захоронения хозяйки дома.Экскурсовод в полнейшей тишине (даже сверчки и цикады куда-то исчезли) при свете одной свечи на саркофаге и фонариков от телефонов рассказывал очередную легенду, что, мол, когда кто-то вскрыл саркофаг, дух ведьмы вырвался наружу и стал мстить всем живым о ее безвременной кончине. Тогда решено было пригласить магов, чтобы они избавились от выпущенного на волю злого духа и опечатали саркофаг своими «волшебными» печатями.И в этот момент, в звенящей тишине и практически полной темноте, находясь возле могилы «белой ведьмы», под кронами многовековых деревьев, мы все, даже заявленные скептики, были выведены из равновесия звуком цепей, которые лежали в траве, а кто-то или что-то решило ими поиграть. Честно могу сказать, что испугались все!Но как потом мы все поняли, это был очередной трюк организаторов, который на славу им удался!По приезду домой я внимательно всматривалась во все фотографии. К сожалению, ничего потустороннего в них не нашла, но впечатление от данной экскурсии вот уже на протяжении многих лет остались самые что ни на есть впечатляющие!Всем спасибо за внимание!

Ключевые слова: Ямайка хозяйка рабы призраки авторская история авторские фото

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