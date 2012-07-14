Дом с привидениями Rose Hall Great House Ямайка

Дом с привидениями Rose Hall Great House ЯмайкаВ каждом своем путешествии стараемся посетить что-нибудь такое, что осталось бы в памяти светлым пятном на фоне незабываемого отдыха. Когда я отдыхала в Доминикане, мне ударила моча в голову поехать на экскурсию в гаитянскую деревушку на вечернее шоу местного колдуна-вуду (позже выложу).
Отдыхая на Ямайке, распластав свои кости на белоснежном песке, краем уха услышала, что есть экскурсия в старый дом с привидениями. Ехать, правда, далеко, но, после жалкоподобной копии выражения кота из Шрека, убедить мужа мне все-таки удалось.
В намеченный для экскурсии день, зарядив батарейку до краев и вооружившись запасной, (с надеждой сделать целый вагон и маленькую тележку фоток, чтобы потом, просматривая их, найти кого/что-нибудь) с полным воодушевлением мы залезли в автобус и тронулись в путь.
Дом нас встретил приветливой тишиной. Вся атмосфера вокруг дома не предвещала ничего плохого: горящие факелы, свет в окошках. Романтика, одним словом.
Rose Hall был построен неким Джоном Палмером, чей потомок женился на юной англичанке Энни, которая ранее проживала в гаитянской деревне, и ее приемная бабка-ведьма научила ее всему, что умела сама. Далее легенда утверждает, что Энни зверски убила Палмера, а также двух своих следующих мужей и до смерти замучила более сотни рабов.
Призрак Энни Палмер, прозванный «Белой ведьмой», по-прежнему обитает в Rose Hall. Некоторые также утверждают, что здесь бродят и три ее убитых мужа, жаждущих отмщения, а так же все замученные ею насмерть рабы.
Побродив по окрестности и дождавшись, пока вся делегация скроется за тяжелой дверью дома, я (пока никто не видит) решила забраться на лестницу, прилегающую к дому, хотя экскурсовод заранее всех предупредила, что этого делать нельзя. Но! Где другим нельзя, мне до смерти хочется. Как говорит мой знакомый: "я не нарушаю правила, я их игнорирую".
После того как мой муж сделал пару фотографий моей персоны в разных ракурсах, он вдруг застыл и уставился на одно из окон! Я, ясен пень, труханула, увидев его вытянувшееся лицо, так как до этого не видела его с подобным выражением ни разу. Поворачиваюсь и вижу женщину! В белом! Сначала подумала, что это призрак бывшей хозяйки, ведь наша группа только-только зашла в дом и никто по идее не успел еще подняться наверх.
Потом немного отошла от первой мысли и допустила вторую: кто-то из работников в доме услышал наш разговор за окном, который раздавался ближе, чем было позволено, и решил прогнать хулиганов. Но никаких негативных последствий для меня, как для злостного нарушителя, от дамы в окне не последовало. Мы с мужем решили поспешить за нашей группой, чтобы не пропустить ничего интересного из рассказа экскурсовода.
Как мы узнали, дом неоднократно горел, видимо, его поджигали потомки замученных рабов, чтобы ничего им не напоминало о бывшей хозяйке и обо всем, что с ней связано.
В 50-70х кто-то из миллионеров выкупил дом, отреставрировал и допустил широкую публику до просмотра, вооружив всех экскурсоводов загадочной и кровавой историей этого дома.
Замечу, что пока мы бродили по дому, то никто "чужой", не относящийся к нашей группе, замечен не был (кроме женщины в окне). И тут! Открывается дверь в новую комнату и в полумраке мы наскакиваем на... раба, который, видимо, забыл, что он уже не раб и продолжал что-то там себе намывать.
Полумрак в комнате сохранялся до самого момента нашего ретирования оттуда.
Пара следующих комнат были пустыми. В очередной из них мы нашли вторую «неупокоенную душу».
Благополучно покинув помещение, чтобы не беспокоить "призрака", мы вышли в холл с лестницей, чтобы подняться на второй этаж и продолжить экскурсию загадочного дома с не менее загадочной историей. Как вдруг в относительно создавшейся тишине с бешенным криком из чулана вырвался другой чернокожий раб и с выпученными глазами, прорвавшись сквозь небольшую нашу группу, скрылся за другой дверью! Его появления никто не ожидал. Некоторым поплохело (на этот счет заботливый экскурсовод предложил заранее приготовленную настойку валерианы и предупредил, что особо впечатлительным лучше не продолжать дальнейшую экскурсию). Но все как один молча кивнули "все нормально, мы все в строю" и последовали за экскурсоводом.
К сожалению, фотки с этим происшествием нет, так как фотоаппарат не был готов, вернее я не была готова зафиксировать сей инцидент, произошедший очень быстро! Прилагаю фотку самого холла с дверью под лестницей откуда выбежал "призрак" раба.
Не успев отделаться от неприятного чувства, вызванного криками убежавшего из-под лестницы несчастного человека, мы все разом затормозили на лестнице, когда увидели, как очередной «призрак дома» медленно, находясь в прострации (абсолютная противоположность предыдущему), спускается по ней вниз.
К сожалению, есть два кадра с ним, но они оба почему-то неудачные. Атмосфера, однако!
Пропустив неторопливого “жильца», мы двинули дальше.
Экскурсовод предупредил, что в данном зеркале часто видят призраков. Также позже внизу при выходе мы наблюдали стену, всю завешенную фотографиями предыдущих туристов, любезно высланными руководству экскурсионной программы, в которых были замечены те или иные «непонятности».
Наконец, мы дошли до спальни хозяйки
И не сразу заметили ее саму собственной персоны, которая тихо сидела в кресле и не подавала никаких признаков жизни. Мы грешным делом подумали, что это манекен. Да и сидела она в таком ракурсе, что лица не было видно ни с каких из сторон.
Затем она молча поднялась и направилась к окну. Только после этого я поняла, кто «приветствовал» меня в самом начале данной экскурсии.
Осмотрев все доступные помещения в доме, мы все поспешили на улицу, навстречу свежему ветерку, так как на Ямайке в таких старых помещениях отсутствуют системы кондиционирования.
Думая, что на этом экскурсия закончена, мы были приятно удивлены тем, что нас проводили к месту захоронения хозяйки дома.
Экскурсовод в полнейшей тишине (даже сверчки и цикады куда-то исчезли) при свете одной свечи на саркофаге и фонариков от телефонов рассказывал очередную легенду, что, мол, когда кто-то вскрыл саркофаг, дух ведьмы вырвался наружу и стал мстить всем живым о ее безвременной кончине. Тогда решено было пригласить магов, чтобы они избавились от выпущенного на волю злого духа и опечатали саркофаг своими «волшебными» печатями.
И в этот момент, в звенящей тишине и практически полной темноте, находясь возле могилы «белой ведьмы», под кронами многовековых деревьев, мы все, даже заявленные скептики, были выведены из равновесия звуком цепей, которые лежали в траве, а кто-то или что-то решило ими поиграть. Честно могу сказать, что испугались все!
Но как потом мы все поняли, это был очередной трюк организаторов, который на славу им удался!
По приезду домой я внимательно всматривалась во все фотографии. К сожалению, ничего потустороннего в них не нашла, но впечатление от данной экскурсии вот уже на протяжении многих лет остались самые что ни на есть впечатляющие!
Всем спасибо за внимание!
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58 by PmariamПросмотров: 63Комментарии: 5
Ключевые слова: Ямайка хозяйка рабы призраки авторская история авторские фото