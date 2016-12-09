9 самых таинственных городов-призраков в мире

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:44

Pmariam Просмотров: 37 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 12:44 by

Централия (США, Пенсильвания).Шахтерский городок в штате Пенсильвания появился в середине девятнадцатого века, в 1854 году. Город решила основать крупная угольная компания – «Locust Mountin Coal and Iron Company», как наиболее подходящее место для своей работы (те земли были чрезвычайно богаты углем). Их вложения оказались оправданными, город действительно начал процветать, как и угольная промышленность в целом.Однако в 1868 году неизвестными был убит Александр Реа – инженер, спроектировавший Централию. После его смерти в городе начали ходить слухи о том, что, перед смертью Александр проклял город, погубивший его, сказав – «Гореть вам всем в адском огне».И, по печальному стечению обстоятельств, спустя сто лет это «проклятие» настигло город. В мае 1962 года Городской Совет Централии нанял пожарных для очистки мусорной свалки. Мусор на свалках в те времена сжигали. В процессе работы пожарные не заметили, что потушили не весь огонь. Более глубокие залежи мусора продолжили тлеть. Через отверстие в шахте они перенесли огонь в другие заброшенные угольные шахты. Погасить огонь не удалось, а через несколько лет пожар добрался до ископаемого топлива и распространился по всем подземным шахтам. Не прошло и часа, как огонь был уже под всем городом. Жителей Централии переселили в другие ближайшие города, однако кое-кто переезжать отказался, среди них были мэр города, священник и один потомственный шахтерФранцузский режиссер Кристоф Ганс был вдохновлен историей этого города и решил снять фильм о вечно тлеющем городе, населенном призраками и несколькими выжившими жителями, известный нам как «Сайлент Хилл».Дадлитаун (США, Коннектикут).Город, расположенный у подножия трех гор (Балд-Маунтин, Вудбери-Маунтин, Колтфут-Триплетс) и со всех сторон окруженный густым лесом, уже давно привлекает демонологов и туристов, но отпугивает жителей ближайших поселений.Этот город раньше был заселен, но с жителями постоянно случались несчастья. Один фермер утверждал, что с наступлением темноты в город проникает нечистая сила и однажды он якобы стал свидетелем нападения одного из монстров на прохожего. Супруга другого жителя города, некоего генерала Свифта погибла во время грозы от удара молнии, а муж после ее смерти сошел с ума. В городе также имели место и исчезновения целых семей. Например, семья Джона: у одного мужчины по имени Джон умерла жена, а спустя некоторое время пропали в лесу две его дочери. После этих событий дом семейства сгорел дотла, но тело Джона так и не нашли. Вскоре, город стал постепенно пустеть. Напуганные ужасными событиями жители покидали свои дома.Сейчас Дадлитаун – город-призрак, и в то же время - парк развлечений для любителей пощекотать нервы. Многие связывают чертовщину, происходящую в этих местах, с казнью герцога Эдмунда Дадли, пытавшегося свергнуть короля и, в результате, убитого. Тем не менее - это все гипотезы. А то, что на самом деле происходит в этих местах и происходит ли вообще - никому не известно.Боди (США, Калифорния).Город, обязанный своим появлением эпохе так называемой «золотой лихорадки» находится в Калифорнии, на границе с штатом Невада.В 1859 году Уильям.С. Боди обнаружил золото в горах Сьерра-Невада, возле озера Моно. Однако разработать жилу он не успел, так как погиб, замерзнув в буране, но успел поделиться с приближенными своим открытием. Вскоре на месте золотого рудника охотниками на золото был основан город, названный в честь своего первооткрывателя. Тогда-то и началась «золотая лихорадка» - печально известный в наше время период грабежей и насилия.Город был основан обычными охотниками на золото, а поэтому ни о каком законе речи не шло. Драки, уличные перестрелки, грабежи и насилие – все это было обычным для города явлением. Золотоискателем мог стать каждый, кто хотел разбогатеть.В 1876 году в городе было обнаружено еще одно «золотое» месторождение и население города внезапно увеличилось в 10 раз. По словам одного священника, его прихожанка перед переездом в город закончила свою молитву так: «До свидания Бог, мы собираемся в Боди!»Жизнь в городе закипела. Круглосуточно работали 65 салунов, игорные залы, притоны, бардели, бары, куда бесперебойно поставлялся алкоголь по железной дороге.Но, как оказалось, найденные месторождения были невечными и постепенно добычи золота стали падать. Население города, в поисках новых «золотых» мест снова сократилось в 10 раз. Вышеуказанные заведения закрылись и город начал пустеть. Однажды, 2х-летний ребенок одного из оставшихся жителей взял в руки спички, после чего сгорела большая часть города. Пожар потушили, и добычи золота возобновились, но не надолго. После прошла череда страшных убийств и жителей вовсе не осталось.Теперь Боди – город-призрак, привлекающий внимание туристов своими страшными легендами. Самая популярная из них – история о 3х-летнем мальчике, погибшем в шахте, которого отец-шахтер ради забавы взял с собой. Возле могилы ребенка стоит памятник в виде ангела, и, по легенде, призрак мальчика иногда выходит, чтобы поиграть с детьми приезжих туристов. Некоторые туристы, взявшие с собой детей, действительно видели, как возле памятника дети начинают смеяться и бегать, как будто с ними кто-то играет.Блаффтон (США, Техас).Следствием страшной засухи, настигшей штат Техас около 3-х лет назад, стали высохшие озера. Но самым удивительным явлением стало то, что было на их дне - обломки старых домов, принадлежащих городам, которые когда-то были затоплены.Самым крупным таким городом стал Блаффтон, который появился на поверхности после обмельчания озера Бьюкенен. Время его основания приходится на вторую половину 19-го века, а затопление произошло в 1940-м году, на тот момент в городе совсем не было людей. В экспедиции по заброшенному городу учеными-исследователями был обнаружен фундамент двухэтажного отеля, руины хлопковой фабрики и останки заправочной станции того времени.Самое интересное, что действующий город Блаффтон есть в США, только место его нынешнего расположения находится в сорока километрах от «всплывшего» Блаффтона. И удивительно, что никому из жителей современного Блаффтона неизвестно, что город был затоплен и перенесен.Молога (Россия).Этот город, находящийся рядом с Рыбинском, называют русской Атлантидой. Однако ничего сказочного в истории его смерти нет. В 1935 году началось строительство новой ГЭС, для повышения мощности ее работы был необходим рукотворный водоем. Для создания водоема планировалось подтопить небольшую часть территории. Полученной мощности оказалось недостаточно (иначе говоря, кто-то вновь решил, что больше – не меньше).В итоге, после поднятия плотины, город оказался под водой. Человеческих жертв, к счастью, не было. Затопление было спланированным и всех жителей незадолго до него переселили из города. Печально то, что Молога, со всей красотой своих церквей и улиц, погрузилась на дно. Сейчас по городу проводятся подводные экскурсии. И периодически воду спускают до определенного уровня так, что на поверхности показываются купола церквей и крыши высоких зданий.Сан-Жи (Тайвань).На северном побережье острова Тайвань, не далеко от Тайбэя, находится город-призрак Сан-Жи. Этот проект должен был стать самой футуристической, элитной застройкой мира. В него было вложено много денег, но во время строительства с рабочими стали происходить несчастные случаи. Суеверные работяги решили, что в этих землях водятся призраки, которые не желают пускать людей в свои владения. Тем не менее, строительство все же удалось закончить, но из-за слухов, порожденных за время его, в город не удалось привлечь покупателей недвижимости. В связи с этим, Сан-Жи решили сделать курортной зоной, но притока туристов не последовало, все из-за тех же слухов. Со временем правительство Тайвани оставило идею эксплуатации этого города и Сан-Жи вовсе опустел.Вот так «призраки» помешали одному из самых дорогих и модернизированных проектов в мире обрести право на существование. Вскоре правительство решило снести здания в никому ненужном городе, но жители Тайвани выразили массовый протест, обусловленный тем, что Сан-Жи – это дом для душ умерших людей, которые нашли в нем свое пристанище. Как ни странно, эта история испугала даже местных бомжей, которые хотели поселиться в городе. С тех пор город был объявлен запретной зоной. И теперь он вынужден доживать свои дни, постепенно превращаясь в руины под действием времени.Крако (Италия).На юге Италии, неподалеку от Матеры, расположен удивительный город-призрак – Крако. Город хорошо сохранился, так что не сразу становится понятно, что в нем никто не живет вот уже с 60-х годов двадцатого века. Уникальность этого города в том, что он похож на единую культурную композицию и со стороны напоминает большую гору, заставленную домами и конструкциями, местами поросшую травой. Над сводчатыми переулками и крутыми лестницами возвышаются нормандская башня и замок тринадцатого века.Этот город стал «призраком» в 1963 году, когда подземный толчок небывалой силы сотряс скалы, вызвав множество жертв и разрушений. Дальше находиться в городе было небезопасно и жители перебрались в соседнее поселение, оставив свои дома на милость природы, которая впоследствии сотворила настоящее чудо.Этот город стал привлекать внимание не только обычных туристов, но и знаменитых режиссеров, которые часто стали выбирать его в качестве места для съемок. Например, некоторые эпизоды из фильма «Страсти Христовы» были засняты в городе Крако.Мемфис (Египет).Столица Египта в эпоху Древнего царства Мемфис находится в 19 км к югу от современного Каира. В течение нескольких тысячелетий Мемфис был культурным, административным и торговым центром, который привлекал торговцев и паломников из всех уголков Африки и Азии. Лишь с появлением Александрии Мемфис пришел в упадок. Постепенно город разрушался и до нашего времени он дошёл, полностью покрытый илом. Целых зданий в городе практически не осталось. Сейчас Мемфис — это музей под открытым небом. Раскопки в нем ведутся до сих пор.Фамагуста (Кипр).О таком Кипре вы еще не слышали. Фамагуста - это место на острове мечты, которое точно контрастирует с общепринятым пониманием об идеальном отдыхе.Некогда успешный, процветающий центр был полностью разграблен после войны между Турцией и Грецией, что и привело к запустению города. Эти государства просто не поделили между собой право на территорию. И сейчас город состоит из оставшихся строений и воды. Но, несмотря на заброшенный вид, Фамагуста привлекает внимание туристов.

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