5 легендарных могил ведьм

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:07

FataMorgana Просмотров: 31 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 22:07 by

Ведьмы долгое время были частью всей нашей истории и мифологии, и многие женщины были обречены на несправедливое обвинение в колдовстве и сделках с дьяволом. Во время охоты на ведьм, которая началась еще в 15-м веке и продолжалась два столетия, предположительно сорок тысяч человек обвинили и казнили за колдовство в Западной Европе. Также охота распространилась по колониальным регионам в Новой Англии, Коннектикуте, Нью-Хейвене и, конечно же, нельзя забыть результаты пресловутых судебных процессов и в Салеме. Наиболее распространенные методы наказания для осужденных ведьм: виселица, утопление или сжигание на костре.В то время как по большей части окончательные места захоронения многих жертв для истории были потеряны, следующие пять могил «делают» все возможное, чтобы напомнить нам о самых темных сторонах человеческой природы.Эта колдунья имеет те же самые характеристики, что и мифологические существа. Согласно легенде, в конце 1800-х годов ведьму, проживавшую вдоль реки Язу, поймали рыбаки, которых она соблазнила у реки. После того как в ее доме нашли два трупа, ведьма сразу сбежала. Убегая от власти, она попала в зыбучие пески. Когда она умирала, то всем заявила, что видит, как в будущем этот город сгорит. В 1904 году ее пророчество действительно сбылось - город Язу был ослеплен пламенем. С тех пор могила ведьмы окружена цепями. Легенда гласит, что если цепи сломать, то город вскоре снова сгорит.В конце семнадцатого века жители деревни Вудпламптон, маленького местечка в Ланкашире, считали женщину по имени Мэг Шелтон ведьмой. Они утверждали, что она постоянно воровала молоко с чужих молочных ферм, затем выпивала его, ночью превращалась в животное и проделывала все свои озорные штучки. Согласно легенде, Мэг была задавлена до смерти бочкой, которая прижала ее к стене. Когда ее похоронили, город предпринял дополнительные меры предосторожности, чтобы полностью оградить себя от ведьмы и всех ее способностей и чтобы она никогда не смогла подняться с земли в мир живых. Горожане похоронили ее вертикально. Они сначала опустили в землю ее голову, в маленькую узкую шахту. Это на тот случай, если она попытается выбраться наружу, но пойдет не в том направлении. Затем они закрыли отверстие очень большим камнем, чтобы она никогда не убежала. Камень остается по сей день на кладбище церкви Св. Анны, и рядом с ним есть небольшая мемориальная доска, надпись на которой предупреждает всех посетителей о том, что ведьма лежит под землей, и этот камень ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя поднимать, чтобы ее не разбудить.В самом сердце Иллинойса, где царствовали амиши, на небольшом кладбище расположена могила ведьмы из Честервилля. История гласит, что в начале 1900-х годов местную женщину обвинили в колдовстве, после того как она оспорила религиозную веру амишей. Городские старейшины изгнали женщину, которую они назвали слугой дьявола, но через несколько дней ее тело таинственным образом обнаружили на соседнем поле. Испугавшись, что она может вернуться к жизни и мстить, вскоре горожане ее похоронили, а на месте захоронения посадили дуб, чтобы хоть как-то обозначить ее местоположение. Легенда также гласит, что дерево содержит душу молодой женщины, и если это дерево когда-либо попытаются уничтожить или срубить, то призрак ведьмы оставит свою могилу и отомстит тем, кто был заинтересован в ее смерти и способствовал этому.В 1704 году в Шотландии Лилию Ади ее же соотечественники обвинили в том, что она была ведьмой. Ее просто вынудили признаться в церкви в том, что она была женой дьявола. Она умерла в тюрьме, так и не дождавшись своего наказания. У властей были серьезные намерения: они хотели ее повесить или сжечь на костре за колдовство, но, увы, не судилось. Ее тело вывезли на побережье и зарыли глубоко в грязь между приливом и отливом, при этом использовали большую надгробную плиту, чтобы покрыть место захоронения. Они уложили плиту на ее грязную могилу, чтобы она не поднялась снова и не мучила, не мешала жить всем остальным жителям. Однако легенда гласит, что ее тело таинственно исчезло, когда прилив пришел, но вы все еще можете найти большой кусок камня, который они использовали, чтобы похоронить ее.На протяжении всей истории существовали многочисленные суеверные способы, с помощью которых люди пытались помешать ведьмам подняться из могилы. Кажется, смерть для них не была наказанием. Во время недавней археологической раскопки кладбища ведьм в Пьомбино (Тоскана) археологи обнаружили 800-летние человеческие останки, принадлежащие женщине, которая, по их мнению, умерла в средние века. Кажется, люди в этой области были так обеспокоены тем, что женщина будет использовать свои силы, чтобы всячески вернуться из мертвых в мир живых, что семь когтей были забиты в ее челюсть. Еще больше гвоздей забили в тело, пронзили сквозь ее одежду, чтобы зафиксировать ее на месте в мелкой могиле, в которой ее похоронили. Практика забивать ведьмам рот гвоздем была старой привычкой, которая, как полагают, удерживала мертвых в своих могилах.Это самые известные легенды и случаи захоронения ведьм. Правда это или ложь, мы уже никогда не узнаем. Но если эти истории прошли к нам сквозь века, а места захоронений люди боятся трогать и сегодня, скорее сего, в этом всем есть как минимум доля правды.Автор: Виктория Ивашура.

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