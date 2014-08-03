Редкие мистические существа

Estellan Просмотров: 18 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 20:10 by

Бубак присутствует во многих чешских сказках и легендах. Как правило, это чудище представляется в виде жуткого существа, напоминающего пугало. Оно может плакать, как невинный ребёнок, заманивая таким образом своих потенциальных жертв. В сказаниях говориться, будто бы в ночь полнолуния Бубак плетёт ткань из душ тех людей, которых он загубил. Иногда Бубака описывают, как злобную версию Деда Мороза, который в Рождество путешествует на телеге, запряженной черными кошками.Это сверхъестественное существо из фольклора Никарагуа является оборотнем. Обычно оно принимает форму привлекательной длинноволосой женщины, которая соблазняет пьяных и неверных мужчин, после чего раскрывает им своё истинное лицо, выглядящее как череп лошади. Слова, которые она говорит этим людям, настолько ужасны, что жертва мгновенно сходит с ума.Вендиго — это зверь, упоминающийся в легендах американских индейцев. Считалось, что чаще всего в Вендиго превращались те люди, которые ели человечину.Рокурокуби — это существо из японских мифов, которое днём внешне выглядят как обычная женщина. Ночью же их тела спят, в то время как их шеи с головами вытягиваются до невероятной длины, свободно блуждая и выпивая кровь других людей. Кроме того, порой считалось, что изредка они даже способны лакомиться человечинкой.Согласно японскому фольклору, Йорогумо — волшебный 400-летний гигантский паук, который может принимать облик красивой женщины. Она соблазняет молодых красавцев, опутывает их своими сетями, после чего ест.Ла Йорона («Плачущая женщина», «Плакальщица») — считается, что это женщина сначала в одной из рек Мексики утопила своих детей, после чего покончила жизнь самоубийством. На этот безумный поступок она пошла, чтобы отомстить своему мужу. Рассказывают, что её блуждающий дух плачет каждую ночь, причитая: «Ай, нехорошо! («О, мои дети!»). Легенды предупреждают всех детей о том, что они не должны выходить на улицу в тёмное время суток, так как Ла Йорона может их схватить и утопить.Бэки-Кудзира («Призрачный кит») — огромный дух кита в виде скелета, которого сопровождает масса странных птиц и рыб. Он появляется дождливыми ночами неподалёку от прибрежных японских деревень, пугая рыбаков и обеспечивая сильное проклятие любому, кто его обнаружит. Проклятие кита приносит голод, чуму, пожары и другие виды бедствий в те деревни, которые он посетит.Мананангал — мифическое создание с Филиппин, обладающее вампирическими способностями. Описываются как отвратительные и страшные существа, обычно женского пола. Считается, что по ночам мананангалы разделяются пополам, выпускают из плеч перепончатые крылья и улетают на поиски жертв, оставляя нижнюю половину стоять на земле. С помощью языка, похожего на хоботок, они высасывают кровь спящих людей. Излюбленной добычей являются беременные женщины. Убить мананангала можно, насыпав соли, толчёного чеснока или пепла на отделённую нижнюю половину.Ла Мано Пелуда или «Волосатая рука» — считается, что она принадлежит человеку, который был убит во время святой инквизиции в Мексике, после чего его тело было разделёно на части и похоронено на старом индейском кладбище. Спустя время только его руке удалось вернуться к жизни, и теперь она скрывается в темноте под кроватью беззащитных детей, надеясь схватить их за лодыжку, чтобы потом утащить в неизвестность.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Мистические существа бестиарий легенды

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