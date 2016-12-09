Ужасы ночной охоты на мужчин

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:12

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 1 +3 Вчера, 19:48 by

В легендах различных народов нередко описываются зловещие загадочные существа, которые по ночам пробираются в дома людей и пугают их до смерти.Дэвид Хаффорд, английский исследователь фольклора и автор книги «Ужас, подкрадывающийся ночью», в наши дни собрал большое количество подтвержденных фактов, которые имеют под собой реальную почву…В Уэльсе еще в средние века у всех на слуху была легенда о кочионах –полумонстрах-полулюдях с красной кожей, которые обитали в Великом темном лесу.На ночь жители местных деревень в печные трубы вставляли заостренные косы, чтобы препятствовать проникновению в дом кочионам. Согласно поверьям, у тех были сверхъестественные способности и они могли убить во сне человека.В американском городке Мэттун штата Иллинойс во время Второй мировой войны всю округу держал в страхе «безумный газовщик». Неуловимый призрак среди ночи через окна влезал в дома жителей городка и обрызгивал их неким газом с запахом цветов. После этого жертвы нападения не могли двигаться больше получаса.Некоторые свидетели описывали это призрачное существо как высокорослого мужчину в темном костюме, иные видели переодетую мужчиной женщину. Был это призрак или все же живой человек, однако «безумный газовщик» никогда своим жертвам не причинял особого вреда.Сложилось мнение, что эксцентричный «гость» (или «гостья») просто таким образом развлекаются… В своей книге «Таинственные феномены» исследователь Майкл Дэш акцентирует внимание читателей на одном весьма необычном явлении, носящем название «синдрома ночной смерти».Автор считает, что этот «синдром» чаще всего почему-то настигает жителей Юго-Восточной Азии. Оказалось, что во сне необъяснимым образом умирали молодые и совершенно здоровые мужчины, иногда у них изо рта шла пена.Складывалось впечатление, что причиной смерти является ужас, пережитый во сне. Жители Таиланда, кстати, уверены, что виновницами «ночного ужаса» являются злые духи в женском обличье.Они выискивают себе наиболее подходящих мужчин, затем их убивают и уводят с собой в мир духов, где те предстают их мужьями. Именно поэтому большинство тайских мужчин перед сном делают себе макияж и одеваются в женскую одежду для того, чтобы ввести в заблуждение нежелательных «невест». Хотя обычно идет речь о кошмарных чудовищах, наяву нарушающих человеческий покой… В 1972 и 1995 годах на государство Занзибар в Африке обрушивался панический ужас, связанный с нападениями поповауа — карликов с крыльями летучей мыши.«Лихие карлики-налетчики» забирались в дома, где мирно спали мужчины, и… жестоко их насиловали. Интересно, что только мужчин! Видать, женщины им не по вкусу. Прежде, чем со своим «объектом сексуальных утех» распрощаться, поповауа предупреждал — стоит жертве кому-нибудь рассказать о происшедшем, он обязательно вернется!И тогда начнется…Для этого явления Хаффорд даже ввел специальный термин — «спальный посягатель». Наиболее типичная картина визита ночного посетителя такова. Ничего не подозревающая жертва просыпается среди ночи от шелеста крыльев или звуков шагов. Перед ним материализуется прямо из воздуха странное существо…Это создание зависает над постелью мужчины, затем усаживается ему на грудь, при этом давит всей своей тяжестью на тело жертвы. При попытке освободиться, к своему ужасу, мужчина обнаруживает, что его тело полностью парализовано… Изредка «спальный посягатель» принимает облик человека.Некоторые из них имеют вместо лица пятно… С первого взгляда в них чувствуется нечто злобное и чуждое. Общение с ними всегда вызывает у жертв чувство мистического и необъяснимого ужаса. Описания «спального посягателя», как отметил Хаффорд, часто идентичны в пределах одного округа или государства. Жителей Ньюфаундленда, например, он обычно посещает в виде злой старухи с крючковатым носом.Ее даже называют «старой ведьмой». Жители страны Восходящего Солнца чаще всего видят его похожим на демона из своих национальных мифов. В Америке и Европе людей обычно будят «серые карлики». Их, как правило, принимают за «сексуально озабоченных» космических пришельцев.При обсуждении этой щекотливой темы в Интернете, было получено большое количество сообщений от людей, которые встречались с этими «спальными посягателями».Были среди них и те, кто подвергся их нападению неоднократно. Может ли быть, что «ночные посягатели» — не более чем плод чьего-то возбужденного сознания?Однако сам Дэвид Хаффорд и его последователи думают иначе.Они считают, что полученные из фильмов и книг впечатления, а также вера в сверхъестественные силы только готовят людей к восприятию совершенно иной реальности.Она находится рядом с нами всегда. Дело в другом. Представителей этой самой реальности мы видим в обличье, которое сами себе вообразили.

Ключевые слова: Непознанное Мистика Ужасы ночные нападения мужчины

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