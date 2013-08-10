Тайна Келасурской стены
На протяжении тысячелетий в разных уголках мира было построено огромное количество стен. Одни известны больше, другие – меньше. Самая знаменитая стена, конечно, Великая Китайская, на втором месте — Великая Горганская. Ученые давно выяснили, кто и когда построил эти грандиозные сооружения в Поднебесной и на Ближнем Востоке. А вот кто и когда возвел третью великую стену — Абхазскую, до сих пор науке неизвестно. И окутана эта «малышка» длиной 160 километров тайнами и легендами.
Властитель Абхазии, имени которого теперь уже никто не помнит, устал от бесконечных войн, не дававших покоя его стране. Велел он собрать лучших зодчих Апсны (древнее название Абхазии) во дворце, и когда они пришли, произнес такие слова:
«Будет век благодарен наш народ тому из вас, кто построит стену, которую солнце обходило бы ровно по кругу – от Ингура до Келасура. И чтоб всадник объезжал эту стену за пять дней, но человеческое слово облетало бы ее со скоростью стрелы. Кто возьмет на себя такой труд, ответьте.»
Размышляли строители над словами государя целую неделю, но так ничего и не придумали. Тогда пришел к нему молодой пастух, поклонился низко и сказал: «Стройте стену так, чтобы горы были у вас за спиной, полукругом от Ингура до Келасура. Всадник объедет эту землю за пять дней. А чтоб человеческое слово облетело ее со скоростью стрелы, возведите две тысячи башен. А когда возведете башни, поставьте на каждую из них по воину. От башни к башне, от начала стены нашей и до конца полетит весть добрая или злая со скоростью стрелы».
От этой идеи государь пришел в восторг и приказал наградить толкового пастуха всем, чего тот пожелает. Но отказался юноша от подношений: он был настоящим патриотом, благополучие и свобода родного края были для него самым дорогим подарком.
Такую историю можно услышать от местных гидов, с удовольствием показывающих туристам Великую Абхазскую стену. Башни и соединяющие их стены тянутся своеобразной петлей по горам Абхазии, концы петли замыкаются на устьях рек Ингур и Келасур. Отсюда второе название крепости – Келасурская стена.
Эта грандиозная фортификация считается одним из самых загадочных сооружений Кавказа. Ее главная тайна заключается в том, что неизвестно кто, когда и зачем воплотил столь масштабный замысел в жизнь. Ученые исследуют стену более века, однако до сих пор не смогли ответить на эти вопросы.
Келасурская стена числится в предварительных списках особо ценных объектов историко-культурного наследия. Время от времени ученые занимаются изучением стены, но всякий раз сетуют на то, что по сей день ни разу не велось по-настоящему серьезных археологических раскопок достаточного объема.
По пальцам можно пересчитать, кто и когда пытался разгадать тайну древнего сооружения. Так, в 1907 году под руководством российского археолога и этнолога А.А. Миллера была обследована приморская часть стены и проведены раскопки в одной из башен. Были обнаружены керамика XI века, цветное и прозрачное стекло, но выяснить, откуда взялась там посуда, не удалось. Возможно, ее принесли туда позже.
В 70-х годах прошлого века за дело взялись советские археологи. Они предположили, что стена была построена во времена позднего Средневековья. Эта версия в течение длительного времени являлась приоритетной.
В 2013-2014 годах абхазские и российские специалисты снова засучили рукава. Их ожидал сюрприз: гипотеза о постройке объекта высшей военной-инженерной мысли в период позднего Средневековья потерпела фиаско. Стена оказалась намного старше.
Рассматривается возможность возведения этого фортификационного сооружения древними греками во времена античности. Также тут могли «отметиться» и другие прекрасные зодчие — византийцы. Кто им мешал начать «стройку века» еще в VI столетии, когда там правил византийский император Юстиниан, задумавший оборонять свои владения от живших к северо-востоку горцев? Не исключено, что туда добрались и персы-сасаниды во второй половине VI века и, дабы укрепиться на новых территориях, возвели защитное сооружение.
Европейская карта 1742 года, где стена (Muralle) нарисована только на участке реки Келасури
Пока же экскурсоводы Сухума рассказывают туристам несколько версий возникновения этого уникального памятника. Одна из них — мингрельская, согласно которой, Келасурскую стену построил в 1640-1650 годах владетельный князь Мегрелии Леван II Дадиани для защиты своих владений от нападений со стороны своих бывших вассалов — правителей Абхазии.
Мингрельскую версию со всей страстностью продвигал в жизнь профессор Ю.Н. Воронов, уроженец тех мест и идеолог независимости Абхазии, убитый за свои политические взгляды. Он писал:
В последний период своего правления (1640—1657) Леван был вынужден перейти к организованной обороне своих владений, выразившейся в возведении и укреплении фортификационных сооружений на границе с Абхазией. Арканджело Ламберти сообщал, что владетели Мегрелии «с весьма большими расходами возвели стену длиною в 60 тысяч шагов, и на известном расстоянии в ней находятся башни, охраняемые значительными отрядами стрелков».
Карта Кастелли
На карте другого итальянского миссионера, Кастелли, над выразительным изображением Келасурской стены имеется надпись: «Стена в 60 тысяч шагов, для сдерживания абхазов предназначенная». Вахушти по этому поводу писал: «К востоку от Анакопии от моря до гор Леван Дадиани провел стену большую, дабы абхазцы не могли спуститься в Мегрелию».
Как бы то ни было, но стена была построена на славу и производила сильное впечатление своими размерами. Число башен вдоль стены оценивается по-разному, вплоть до нескольких сотен. Каждая такая башня была миниатюрной крепостью, высотой 8-12 метров с тремя рядами бойниц. Сегодня от внушительного средневекового оборонительного сооружения, опоясывающего Сухум, остались редкие развалины отдельных башен и крепостей.
Сразу за восточной границей Сухума, возле устья реки Келасур, сохранились развалины прямоугольной в плане Келасурской башни из валунов, скреплённых известковым раствором. Больше всего оборонительных сооружений сосредоточено в начале стены — от реки Келасур до реки Моква.
Развалины Келасурской башни
На эти почти 60 километров приходится более 200 башен, из которых около 100 — в хорошем состоянии, остальные сильно разрушены. Расстояние между башнями 40-120 метров, в пересечённой местности — 300 метров и более. На протяжении оставшегося расстояния до Ингура стоят лишь 4 отдельные башни.
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Сегодня, 07:50 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 1
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