Тайна Келасурской стены

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 07:50 by

На протяжении тысячелетий в разных уголках мира было построено огромное количество стен. Одни известны больше, другие – меньше. Самая знаменитая стена, конечно, Великая Китайская, на втором месте — Великая Горганская. Ученые давно выяснили, кто и когда построил эти грандиозные сооружения в Поднебесной и на Ближнем Востоке. А вот кто и когда возвел третью великую стену — Абхазскую, до сих пор науке неизвестно. И окутана эта «малышка» длиной 160 километров тайнами и легендами.Такую историю можно услышать от местных гидов, с удовольствием показывающих туристам Великую Абхазскую стену. Башни и соединяющие их стены тянутся своеобразной петлей по горам Абхазии, концы петли замыкаются на устьях рек Ингур и Келасур. Отсюда второе название крепости – Келасурская стена.Эта грандиозная фортификация считается одним из самых загадочных сооружений Кавказа. Ее главная тайна заключается в том, что неизвестно кто, когда и зачем воплотил столь масштабный замысел в жизнь. Ученые исследуют стену более века, однако до сих пор не смогли ответить на эти вопросы.Келасурская стена числится в предварительных списках особо ценных объектов историко-культурного наследия. Время от времени ученые занимаются изучением стены, но всякий раз сетуют на то, что по сей день ни разу не велось по-настоящему серьезных археологических раскопок достаточного объема.По пальцам можно пересчитать, кто и когда пытался разгадать тайну древнего сооружения. Так, в 1907 году под руководством российского археолога и этнолога А.А. Миллера была обследована приморская часть стены и проведены раскопки в одной из башен. Были обнаружены керамика XI века, цветное и прозрачное стекло, но выяснить, откуда взялась там посуда, не удалось. Возможно, ее принесли туда позже.В 70-х годах прошлого века за дело взялись советские археологи. Они предположили, что стена была построена во времена позднего Средневековья. Эта версия в течение длительного времени являлась приоритетной.В 2013-2014 годах абхазские и российские специалисты снова засучили рукава. Их ожидал сюрприз: гипотеза о постройке объекта высшей военной-инженерной мысли в период позднего Средневековья потерпела фиаско. Стена оказалась намного старше.Рассматривается возможность возведения этого фортификационного сооружения древними греками во времена античности. Также тут могли «отметиться» и другие прекрасные зодчие — византийцы. Кто им мешал начать «стройку века» еще в VI столетии, когда там правил византийский император Юстиниан, задумавший оборонять свои владения от живших к северо-востоку горцев? Не исключено, что туда добрались и персы-сасаниды во второй половине VI века и, дабы укрепиться на новых территориях, возвели защитное сооружение.Пока же экскурсоводы Сухума рассказывают туристам несколько версий возникновения этого уникального памятника. Одна из них — мингрельская, согласно которой, Келасурскую стену построил в 1640-1650 годах владетельный князь Мегрелии Леван II Дадиани для защиты своих владений от нападений со стороны своих бывших вассалов — правителей Абхазии.Мингрельскую версию со всей страстностью продвигал в жизнь профессор Ю.Н. Воронов, уроженец тех мест и идеолог независимости Абхазии, убитый за свои политические взгляды. Он писал:В последний период своего правления (1640—1657) Леван был вынужден перейти к организованной обороне своих владений, выразившейся в возведении и укреплении фортификационных сооружений на границе с Абхазией. Арканджело Ламберти сообщал, что владетели Мегрелии «с весьма большими расходами возвели стену длиною в 60 тысяч шагов, и на известном расстоянии в ней находятся башни, охраняемые значительными отрядами стрелков».На карте другого итальянского миссионера, Кастелли, над выразительным изображением Келасурской стены имеется надпись: «Стена в 60 тысяч шагов, для сдерживания абхазов предназначенная». Вахушти по этому поводу писал: «К востоку от Анакопии от моря до гор Леван Дадиани провел стену большую, дабы абхазцы не могли спуститься в Мегрелию».Как бы то ни было, но стена была построена на славу и производила сильное впечатление своими размерами. Число башен вдоль стены оценивается по-разному, вплоть до нескольких сотен. Каждая такая башня была миниатюрной крепостью, высотой 8-12 метров с тремя рядами бойниц. Сегодня от внушительного средневекового оборонительного сооружения, опоясывающего Сухум, остались редкие развалины отдельных башен и крепостей.Сразу за восточной границей Сухума, возле устья реки Келасур, сохранились развалины прямоугольной в плане Келасурской башни из валунов, скреплённых известковым раствором. Больше всего оборонительных сооружений сосредоточено в начале стены — от реки Келасур до реки Моква.На эти почти 60 километров приходится более 200 башен, из которых около 100 — в хорошем состоянии, остальные сильно разрушены. Расстояние между башнями 40-120 метров, в пересечённой местности — 300 метров и более. На протяжении оставшегося расстояния до Ингура стоят лишь 4 отдельные башни.

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