8 монстров из фильмов ужасов, которые на самом деле отражают психические проблемы нашего общества

1. Вампиры

2. Оборотни

3. Зомби

4. Мутанты

5. Драконы

6. Призраки

7. Великаны

8. Маньяки

Вывод

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:08

Крокозябла Просмотров: 47 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 20:08 by

Доцент Альбертского университета (Канада) Джейсон Валлин считает, что массовое увлечение фильмами в жанре хоррора может служить отличным индикатором настроения в обществе. Проверим?Могут ли фильмы ужасов быть чем-то большим, чем просто источником острых ощущений? Эксперты считают, что еще как могут, и что именно этот жанр фильмов отражает нашу действительность, а каждый монстр является зеркалом проблем и страхов общества.Более популярного монстра, чем вампир, представить сложно. История про кровожадного графа Дракулу передается из поколения в поколение, а его отцом по праву считается Брэм Стокер, который создал канонического кровопийцу еще в 1897 году. Все испортил Эдвард Каллен, который появился на экранах в 2008 году в виде главного персонажа фильма «Сумерки». В отличие от своих киношных и книжных предков, он и его семья ведут совсем другую жизнь: не пьют человеческую кровь, получают образование в обычной школе, занимаются спортом и не сгорают под солнцем в страшных муках, а красиво мерцают. Благодаря «Сумеркам» можно увидеть, как изменилась жизнь со времен графа Дракулы. Кто знает, может, вскоре мы увидим вампиров, которые будут питаться исключительно соей?Почему люди смотрят фильмы про вампиров? Вампир — символ вседозволенности и роскоши, ему не страшна сама смерть, и он не отказывает себе в самых запретных удовольствиях. Дракула — отражение страхов перед человеком, который имеет власть. Эдвард же — современное отражение всех модных веяний: гуманизм, семейные ценности и любовь, но не простая человеческая, а страстная и всепоглощающая, а также, как противоречие в характере героя, сдержанность и ранимость. Граф Дракула был бы шокирован поведением своего потомка. Похоже, что теперь вампиры стали вариацией принцев из сказки — они тоже богаты, благородны, только еще и бессмертны. И самый главный плюс для современных принцесс: они могут подарить вечную молодость.Оборотень — правая рука вампира и как минимум двоюродный брат (помните, что изначально у вампиров была способность превращаться в летучих мышей?). Но по свирепости эти существа превосходят своих кровососущих братьев, потому как предпочитают не только кровь, но и плоть. Со временем образ свирепого хищника сменился на почти дружелюбного песика (вспомните крестного отца самого Гарри Поттера), теперь оборотни — это одинокие люди, которые не находят понимания в обществе и, несмотря на свое огромное сердце, предпочитают не показывать эмоции и оставаться в одиночестве.Почему люди смотрят фильмы про оборотней? Эта тема перекликается с недоверием к людям: никогда не знаешь, в кого может превратиться человек и какого зверя он в себе скрывает. Однако с ростом популярности социальных сетей произошло изменение не только в общении между людьми, но и в отношении к незнакомцам в целом. Сейчас, заглянув на страничку к первому попавшемуся человеку, за считанные секунды можно узнать, чем и как он живет, поэтому молодому поколению уже не до загадочности, а образ обортня из пугающего незнакомца превратился в персонажа, которого можно охарактеризовать модным словом «интроверт».В то время как даже у самых популярных монстров способности из фильма в фильм атрофируются, зомби же, напротив, эволюционируют. Они уже не ходят неуклюже на сломанных ногах, а вполне хорошо бегают. Они уже не охотятся исключительно за мозгами (интересно, почему?), а интересуются всей плотью. В чем основная сила зомби? В их количестве. Толпа может все, даже уничтожить людей, которые умнее и быстрее их.Почему люди смотрят фильмы про зомби? Зомби — отражение страхов, которые возникают из-за угрозы вирусов. Каждый год мы слышим о новых эпидемиях гриппа и понимаем, что от вируса невозможно спрятаться — тебе или просто повезет, или ты будешь среди зараженных. Но главная идея подобных фильмов заключается в том, что единственный способ выжить среди неторопливого потока людей без особой цели в жизни (кроме как поесть) — это притвориться своим и не выдавать себя. По сути, основная цель зомби — сделать тебя таким же, как и он сам, а это самое страшное для тех, кто не хочет стать серой массой.Мутанты не бывают «средними» — они или абсолютные герои (Человек-паук), или агрессивные монстры. Есть еще Халк — неуравновешенный, но все же герой, хотя это исключение.Почему люди смотрят фильмы про мутантов? Чем больше человек пытается играть с природой и вносить в нее свои изменения, тем сильнее становится страх перед мутантами. Люди осознают, что природа мутирует, и зачастую не по собственной воле, а потеря контроля над экспериментами человечества может привести к массовой катастрофе.Дракон — огромное мифическое существо с невероятной силой, которое может сжечь дотла целый город, а может уничтожить и без огня, просто прогулявшись по нему. Обычно в фильмах с большими чудовищами борется армия.Почему люди смотрят фильмы про драконов? Замените мысленно дракона военными истребителями или танками — урон будет тот же. Отсюда можно понять основной страх, который вызван нестабильной политической ситуацией в мире. Дракон — разрушительная сила войны, перед которой человек чувствует себя невероятно крошечным и беспомощным. Когда нам показывают дружбу между человеком и драконом, не означает ли это стремление договориться и научиться жить в мире? Мы все знаем, что в подобных фильмах в конце главный герой и дракон вынуждены расстаться, ведь только так каждый может жить своей жизнью — сохраняя нейтралитет и тем самым обезопасив друг друга. С приходом на экраны сериала «Игра престолов» дракон стал олицетворять воинственный настрой, демонстрацию силы и мощи. Дейенерис Таргариен не обрела бы так много поклонников, если бы не ее «дети», да и как иначе хрупкая девушка смогла бы вступить в борьбу за трон?Тема загробной жизни — одна из самых философских и самых любимых в Голливуде. Для сценаристов призраки — неисчерпаемый источник вдохновения, благодаря которому можно создать как шедевр,так и достаточно банальный ужастик.Почему люди смотрят фильмы про призраков? Призраки — отражение того, о чем принято умалчивать, скрывать или просто забывать в обществе. Основная цель привидений — напомнить, объяснить и показать, что натворили люди и к чему это привело. Все призраки — добрые или злые — больше похожи на муки совести, от которых нигде не скрыться.Никто не любит орков: они злые, жестокие, некрасивые и плохо пахнут. Поэтому зачастую великаны даже не заслуживают главной роли, их ставят на второй план, где они исполняют роль прислужников для более умных существ.Почему люди смотрят фильмы про великанов? Лучше всего объяснил неизведанную душу великанов самый знаменитый орк: «Они осуждают меня прежде, чем узнают. Вот почему мне лучше быть одному». Угадали кто? Конечно, это слова Шрека. Именно с его появлением люди изменили свое отношение к великанам. «Великаны» в реальной жизни — те, кто ведет достаточно аскетичный образ жизни и беспокоится о состоянии окружающей среды. Это те люди, которые нашли счастье в уединении, устав от жестокости и человеческой глупости.Удивительно, но, несмотря на то, что большинство фильмов про маньяков очень похожи, и зритель точно знает, что будет, если остановиться в темном лесу, разделиться или зайти в чужой дом без приглашения, популярность подобных кинолент только растет.Почему люди смотрят фильмы про маньяков? На фоне ежедневных новостей люди не перестают убеждаться, что нет монстра ужаснее, чем человек, и только он способен творить по-настоящему жуткие дела. Главный страх кроется в понимании, что искоренить это зло практически невозможно (не зря же ни одному герою фильма не удавалось избавиться от маньяка с первой попытки). С другой стороны, маньяки чаще выступают в виде расплаты за излишнюю легкомысленность и распущенность. Нередко жертвами маньяка в фильмах становятся те, кто вел неправильный образ жизни. Парадоксально, но лучше всего это отражают пародии на фильмы ужасов. Вспомните, например, фильм «Убойные каникулы»: люди были сами виноваты в собственных бедах, но упорно продолжали винить двух мужчин, которые к их глупости, из-за которой погибали персонажи, никакого отношения не имели.Мир вокруг нас меняется благодаря нам самим — мы создаем настроение и моду, исходя из своих интересов, поэтому одно поколение не похоже на другое. Именно зрители создают рейтинг и побуждают создавать продукты, которые выпускают в массы, и, наверное, те фильмы, которые мы смотрим, те передачи, которые наблюдаем в телевизоре, и ту музыку, которую слушаем, мы вполне заслужили, потому что это выбор большинства.

Ключевые слова: Зомби вампиры оборотни призраки фильмы ужасов

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