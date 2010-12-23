Партия с мертвецом

Летяга Просмотров: 105 Комментарии: 4 +5 Вчера, 17:43 by

Тридцать три года назад два гроссмейстера — Виктор Корчной и Геза Мароци встретились за шахматной доской. Ничего особенного в этом поединке не было бы, если бы ни одно обстоятельство: Геза Мароци скончался в 1951 году. Шахматные судьбы участников этой необычной партии во многом схожи: оба считались одними из лучших, но звания чемпиона мира завоевать так и не смогли.Виктор Корчной родился в 1931 году в Ленинграде, пережил блокаду. Шахматами стал заниматься в возрасте 13 лет. Окончил исторический факультет ЛГУ, однако шахматам не изменил — участвовал в серьезных турнирах, в итоге вошел в советскую шахматную элиту. Виктор Корчной четыре раза становился чемпион Советского Союза, в составе сборной СССР шесть раз завоевывал золото шахматных Олимпиад.В 1976 году после международного турнира в Амстердаме он отказался возвращаться на родину и поселился в Швейцарии. Разумеется, ввиду подобного демарша, имя Корчного было вычеркнуто из истории советских шахмат, его лишили звания заслуженного мастера спорта.Советские шахматисты бойкотировали турниры, в которых принимал участие Корчной. Тем не менее, к Корчному еще как минимум дважды было приковано внимание советской общественности — в 1978 и в 1981 годах, когда он встречался с Анатолием Карповым в матчах за звание чемпиона мира. Правда, тогда в спортивных новостях его именовали не иначе как «претендент». Оба матча Корчной Карпову проиграл.Теперь о сопернике Корчного. Мароци родился в 1870 году в Сегеде в Австро-Венгрии. Играть начал в 15 лет. Получив образование математика и инженера-технолога, принимал участие во многих шахматных турнирах. Был известен прежде всего как шахматист оборонительного стиля и мастер эндшпиля. Умер в Будапеште в 1951 году — за 34 года до начала матча с Виктором Корчным.Идея проведения этой необычной партии принадлежала доктору экономических наук из Швейцарии Вольфгангу Айзенбайсу. Именно он обратился к Корчному с предложением померяться силами с кем-либо из ушедших гроссмейстеров.Корчной посмеялся и сказал, что идея безумна, но поскольку все шахматисты немного не в себе, он согласен. На вопрос Айзенбайса, с кем бы Виктор хотел встретиться за шахматной доской, Корчной ответил: «Со вторым чемпионом мира кубинцем Хосе Раулем Капабланкой, советским шахматистом эстонского происхождения Паулем Кересом или венгром Гезой Мароци».Проводником в потусторонний мир стал давний знакомый Айзенбайса — Роберт Ролланс, музыкант, а по совместительству медиум, владевший техникой автоматического письма в состоянии транса. Айзенбайс остановил выбор на Роллансе не только потому, что неплохо его знал.Во-первых, медиум ровным счетом ничего не смыслил в шахматах, потому подыгрывать мертвецу никак не смог бы. Во-вторых, Ролланс согласился участвовать в эксперименте совершенно бесплатно. Кстати, Корчной за участие в партии с Мароци тоже не получил ни франка.Через неделю Ролланс сообщил Айзенбайсу, что найти в потустороннем мире Капабланку и Кереса ему не удалось, а вот Мароци обнаружен и готов к игре. Эксперимент стартовал. «Я Мароци Геза, — писал дух знаменитого шахматиста рукой медиума при первом контакте. — Я приветствую вас».Венгру достались белые, и он сделал ход. Правда, прежде выразил озабоченность по поводу своей формы – ведь он не тренировался много лет. Разумеется, устроителю партии было небезынтересно узнать, почему Мароци согласился снова сесть за шахматную доску.«Я буду в вашем распоряжении по двум причинам, — записал за венгром Ролланс. — Я хочу помочь человечеству убедиться в том, что смерть — не конец: разум отделяется от физического тела и живет в новом мире, в других измерениях». Второй причиной он назвал желание прославить свою родину – Венгрию.Меж тем, партия входила в решающую стадию. Ролланс передавал ходы Мароци Айзенбайсу. Тот информировал о них Корчного. Об ответном ходе Виктор сообщал устроителю игры, тот звонил медиуму. Играли, мягко говоря, неспешно – то Мароци был «не в духе», то его оппонент уезжал на очередной турнир. После 27 хода Корчной так прокомментировал партию:Разумеется, доктору Айзенбайсу было не столько важно выявить победителя, сколько соблюсти «чистоту эксперимента». Он знал, что так или иначе его обвинят если не в мошенничестве, то в попытке соорудить дешевую сенсацию.Именно поэтому он привлек к игре в качестве независимого наблюдателя директора Тихоокеанского института психоневрологии доктора Неппе. Профессор помимо всего прочего был сильным шахматистом. Проанализировав ход партии, эксперт резюмировал:Но самое главное — профессор Неппе был абсолютно уверен, что ни Роберт Ролланс, ни его знакомые не могли имитировать игру Мароци, поскольку для этого надо было много лет заниматься шахматами на самом высоком уровне.Использование с той же целью компьютера было также исключено, так как машина не смогла бы столь тонко смоделировать «стилистическую индивидуальность» Мароци. Заключения эксперта Айзенбайсу показалось мало, и он через медиума попросил покойного гроссмейстера поделиться подробностями своей жизни.Мароци принял затею благосклонно и выдал автобиографию аж на сорока страницах. Тут-то и начались настоящие чудеса — дух венгерского гроссмейстера сообщил подробности, о которых никто, кроме Гезы Мароци знать не мог.Так, например, он рассказал о партии, сыгранной им в 1930 году в Сан-Ремо с неким Роми. Названный человек более не фигурировал ни в одном протоколе шахматных соревнований, хотя против Мароци играл блестяще.«Прежде всего, — впоследствии вспоминал Айзенбайс, — Мароци отметил, что имя человека, с которым он играл в Сан-Ремо, пишется с буквой «h» на конце». Далее Мароци рассказал:Сохранились и воспоминания Роберта Ролланса о том, каким образом он общался с духом покойного гроссмейстера:Поединок Мароци и Корчного завершился 11 февраля 1993 года. Венгерский гроссмейстер признал свое поражение на сорок восьмом ходу. На тот момент у него были король и две пешки, у Корчного — король и три пешки. В общей сложности игра длилась семь лет и восемь месяцев.Журналисты и историки шахмат уже готовились выведать у главного действующего лица этой истории медиума Роберта Ролланса детали общения с Гезой Мароци. Увы, надеждам этим не суждено было сбыться, так как 2 марта 1993 года Ролланс скоропостижно скончался. Могло ли стать причиной смерти длительное общение с потусторонним миром — неизвестно, ибо дух Роберта Ролланса ни разу на связь не выходил.Автор: Михаил Мамаладзе.

Ключевые слова: Мароци Корчной шахматы партия гроссмейстер медиум игра

Другие, подобные истории: