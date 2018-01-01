Вытянутые черепа из Крыма

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:55 by

Время от времени в разных уголках планеты археологи находят необычные черепа, форма которых сильно отличается от обычной, человеческой. Крым занимает видное место в ряду регионов, славящихся подобными находками. Странные черепа становятся причиной споров и объектами любопытных исследований, а также предметом фантастических спекуляций: откуда появились люди с деформированными черепами, кем они были, да и были ли они людьми?О людях с необычной, удлинённой формой черепа было известно ещё со времён античности. Обладателей так называемых вытянутых голов называли макрокефалами (макроцефалами) и считали диковинным племенем. Так о макрокефалах упоминают древнегреческий философ Аристотель и историк Страбон, говоря, что сей таинственный народ живёт где-то в районе Меотийского озера — нынешнего Азовского моря. А самое раннее описание дал в IV веке до нашей эры Гиппократ: «Нет народа, который имеет подобное очертание головы. Макрокефалы считают благороднейшими тех, которые имеют длиннейшие головы».Но если в древности люди хотя бы изредка сталкивались с живыми обладателями длинных голов, то впоследствии и встречи, и знания о макроцефалах почти полностью перешли в область легенд. Однако 200 лет назад в разных частях планеты археологи стали находить вытянутые черепа, и эта тема вновь стала актуальной. А сами необычные черепа стали называть искусственно деформированными.Считается, что первые искусственно деформированные черепа были найдены в Перу в самом начале XIX века, и европейские учёные сразу же отнесли их к многочисленным диковинкам тогда ещё мало изученного Нового Света, посчитав, что они — особенность далёкого Американского континента. Но в 1820 году череп со следами аналогичной деформации был найден в Австрии, и исследователи вначале приняли его за перуанский череп, невесть как оказавшийся в Европе, но затем стали считать черепом кочевника-азиата из племени аваров — это племя появилось в Европе в VI веке нашей эры.Некоторое время учёные придерживались убеждений, что обладатели длинных голов жили где-то в азиатских степях, были представителями особого племени, сформировавшегося две тысячи лет назад, и оказались вне пределов своего исконного местожительства в эпоху Великого переселения народов. Но впоследствии такие же черепа археологи стали находить во многих регионах планеты, причём датируя их возраст в пределах от 13 тысяч лет до какой-нибудь сотни лет назад.За минувшие 200 лет деформированные черепа находили в разных местах планеты: на Кавказе и Кубани, в Южной Сибири и близ устья Дона, в Воронежской и Самарской областях, в Казахстане, Индии, в Америке, Австралии, Китае, Египте, Болгарии, Венгрии, Германии, Швейцарии, Конго и Судане, на островах Тихого океана, на Мальте, в Сирии — перечислять можно долго.И, соответственно, существенно варьировались версии о народах, которые имели столь странные головы. Здесь и древние египтяне, и майя, и инки, и аланы, и сарматы, и готы, и гунны, и даже киммерийцы — народ, существование которого легенды связывают в том числе с Крымом.Кстати, Крым, в связи с находками деформированных черепов, стоит особняком. Дело в том, что черепа крымских макроцефалов представляют весьма характерный тип — деформация доходит до крайней степени. Да и география находок обширна: в разное время такие черепа находили в Керчи, в Бахчисарайском районе, в Алуште, Гурзуфе, в Судаке и в окрестностях Симферополя, в Инкермане и на территории Херсонеса, в районе нынешнего Севастополя. Причём найденных черепов — десятки, что говорит о широком распространении традиции.В 2015 году очередной деформированный череп был найден во время археологических раскопок в пещерном городе Эски-Кермен. Прежде на полуострове были и свои выдающиеся специалисты, посвятившие годы изучению необычных черепов. Среди них стоит отметить первого заведующего кафедрой нормальной анатомии Крымского медицинского университета Виктора Бобина, который собрал коллекцию из 32 деформированных черепов, обнаруженных в Крыму. Это была уникальная коллекция, возраст образцов которой от 2 500 лет. К сожалению, в целостности она не сохранилась — часть во время войны оказалась в Германии, часть сейчас находится в Харькове, в Национальном университете. Всего осталось 12 черепов из того собрания, найденных в Херсонесе и на Бакле.Откуда же появились на полуострове люди с такой формой головы? В этих вопросах — множество мнений, сторонники которых кардинально расходятся во взглядах. Среди самых смелых предположений версия о том, что обладатели длинных голов были представителями особой расы, некогда колонизировавшей Крым. Дескать, прежде полуостров был центром обитания и культуры людей, которых современники считали особой расой, обладающей сверхспособностями, а потом стал своего рода «заповедником длинноголовых», которых осталось совсем мало, так как подавляющая их часть погибла вместе с Атлантидой, и останки той цивилизации нужно искать на дне Азовского моря.Более сдержанные версии гласят, что Крым действительно был неким заповедником, но обычай придавать вытянутую форму черепам появился как осколок культуры, распространённой во многих регионах Земли. Рассказывает профессор Василий Пикалюк, заведующий кафедрой нормальной анатомии Крымской медицинской академии им. С.И. Георгиевского:Есть три основные версии происхождения деформированных черепов. Первая — инопланетная. Дескать, это доказательство того, что когда-то кто-то к нам прилетал. Две другие — более «земные». Одна основывается на том, что деформированные черепа разного возраста — и детские и взрослые — находили в богатых захоронениях. И, значит, ими обладали наследники знатных родов как доказательство того, что это — печать бога, что они уже предназначены властвовать, быть нестандартными, непохожими. Другая основана на предположении, что форму головы изменяли, дабы не стать добычей захватчиков, ведь есть сведения, что людей с деформированными черепами завоеватели не трогали, считая их отмеченными печатью тёмных сил, и любой контакт с такими не сулил ничего хорошего.Учитывая, что Гиппократ называл местом обитания макроцефалов регион сегодняшнего Азовского моря, к которому частично относится и Крым, можно сложить представление о некоторых особенностях мировозрения древнего местного населения.Примечательно и то, что среди найденных археологами деформированных крымских черепов значительная часть — женские, а количество длинных черепов в захоронениях иногда доходит до 40%, а иногда и до 80%. То есть не исключено, что на Крымском полуострове был период, когда, как минимум, половина представителей некоего живущего здесь народа имела высокие, вытянутые головы. Исследователи спорят, к какому народу принадлежали эти индивидуумы, но большинство согласно с тем, что это были представители сарматских племён.Описание процесса деформации голов можно найти в различных источниках, ведь традиция прослеживается в разное время и в разных регионах. Среди самых любопытных описаний — свидетельства одного из испанских миссионеров, Диэго де Ланда, жившего на Юкатане. Он написал в 1566 году, что «местные жители детей четырёх или пяти дней от роду клали в кровать, сделанную из прутьев, и там крепили головы младенцев между дощечками: одна — на затылке, другая — на лбу, и держали в мучениях, пока голова не становилась сплюснутой, как у них в обычае». Впрочем, как говорят учёные, способов деформировать черепа было много. И, похоже, все они были довольно мучительны.Зачем же детей подвергали столь мучительной процедуре? Только ли ради своеобразного понятия о красоте или для обозначения особого статуса? И откуда вообще мог взяться столь странный ритуал, грозящий к тому же смертью или неисправимым увечьем?Сторонники палеоконтактов видят здесь прямую зависимость с существованием инопланетной цивилизации, на представителей которой хотели быть похожи некоторые земляне. И в доказательство приводят слова контактеров, которые, дескать, зачастую видят инопланетян именно с такой, вытянутой головой.Исследователи, которые придерживаются «земных» версий, уверяют, что это были попытки воздействовать на мозг. Якобы, уже в древности люди поняли, что различные непонятные состояния сознания, духовные практики, божественные провидения зависят от деятельности мозга и, что этой деятельностью можно управлять. И проводили эксперименты, пытаясь воздействовать на те или иные его участки, в том числе и с помощью изменения формы черепной коробки.«Деформированный череп никак не влияет на умственную деятельность человека, — уверяет Василий Пикалюк. — Просто приобретается другая форма для мозга. Кстати, когда рождается ребёнок, то конфигурация его черепа повторяет конфигурацию родовых путей. То есть череп новорождённого похож на те черепа, которые получаются путём деформирования и которые находят при раскопках».Увидеть деформированные черепа в Крыму сегодня можно, в частности, в Керченском историко-археологическом музее. Там хранятся четыре черепа макроцефалов, два из которых представлены в экспозиции, посвящённой сарматизации Крыма в первые века нашей эры. Таких экспонатов могло быть и больше, если бы не трагические последствия войны, а порой и вандализма.Семён Шестаков, старший научный сотрудник Керченского историко-археологического музея:В 1976 году, раскапывая курган в микрорайоне Марат-2, на новостроечных работах, я обнаружил склеп IV века до нашей эры, который состоял из двух камер. И в той камере, которая была ближе к входу, вдоль стен стояли деформированные черепа — по четыре с каждой стороны. Черепа были опознаны как сарматские. К сожалению, охраны на раскопках не было и ночью черепа куда-то пропали. Вероятно, не обошлось без «помощи» местных жителей.В 1832 году в Керчи разразился громкий скандал, вызванный пропажей ценностей из местного музея. Необычность скандалу придавало то, что из музейной коллекции исчезли не золотые украшения, не редкие вазы или документы, а человеческие останки — череп древнего обитателя Керченского полуострова, найденный при раскопках в районе Ени-Кале. Череп был крайне необычной формы — сильно вытянутый кверху, к тому же очень хорошо сохранившийся, и уже тогда исследователи видели в нём доказательство существования в прежние времена в Крыму особой расы людей.Этот случай в своих воспоминаниях описал швейцарский учёный, путешественник Дюбуа де Монпере, который в ту пору оказался в Керчи. Обвинили в пропаже директора музея господина Дебрюкса, который, якобы, за 100 рублей ассигнациями продал странный череп каким-то заезжим иностранцам.В итоге скандал докатился до Российской академии в Санкт-Петербурге, вызвав резонанс и среди учёных, и среди чиновников, ведь каждая находка и пропажа подобных черепов рассматривались в XIX веке как событие.По материалам статьи Дмитрия Смирнова, газета «Крымский ТелеграфЪ», № 351 от 23 октября 2015 года.Автор: Дмитрий Смирнов.

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