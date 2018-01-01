Черноморский морской змей

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:48

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Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:48 by

У крымчанина Александра Георгиевича Параскевиди дома хранится зуб (его фото найти, увы, не удалось) какого-то морского монстра. Около 6 см длиной, красно-коричневого цвета, он был обнаружен торчащим в деревяшке на пляже неподалеку от поселка Старый Маяк. Турецкий ихтиолог Ариф Хаким, проведя осмотр и анализ странной находки, счел, что зуб принадлежит неизвестному науке животному.Официальная наука не признает существование Черноморского змея. Считается, что столь большое существо не может там жить, поскольку на глубине 100-150 метров начинается сероводородный слой. Но летописи свидетельствуют, что змей в Черном море обитал еще несколько сот и даже тысяч лет тому назад. Еще древнегреческий историк Геродот писал, что в водах Понта Эвксинского (Черного моря) обитает таинственное чудовище.По его описаниям существо было темной, почти черной окраски, имело гриву, когтистые лапы, страшную пасть с огромными зубами и горящие красные глаза. Перемещалось оно по поверхности воды гораздо быстрее древнегреческих судов. В XVI–XVII веках о встречах с черноморским драконом неоднократно докладывали капитаны турецких военных и торговых кораблей. Порой монстр даже преследовал небольшие суденышки. Встречались с ним и ходившие в дальние морские походы донские казаки и офицеры, служившие при адмирале Ушакове.В 1828 году о появлении в районе Карадага огромной морской змеи донес в вышестоящие инстанции евпаторийский исправник. Император Николай I, известный своей любознательностью, узнав о Черноморском монстре, направил в Крым ученых.Участники экспедиции змея так и не нашли, зато обнаружили яйцо весом 12 кг, в котором был зародыш, похожий на сказочного дракона с гребнем на голове. Неподалеку нашли и остов гигантского хвоста с панцирной структурой. Тогда в научной среде даже возникли споры: а может ли морской змей сбрасывать хвост как ящерица?В 1855 году офицеры брига «Меркурий» увидели в воде темно-серое существо длиной свыше 20 метров, которое, совершая волнообразные движения, двигалось в направлении мыса Меганом, расположенного в юго-восточной части Крыма между Феодосией и Судаком. Как только бриг приблизился к чудовищу, оно скрылось под водой.Во время Первой мировой войны обер-лейтенант Гюнтер Прюфнер, командир кайзеровской подводной лодки, крейсирующей в надводном положении у берегов Крыма, увидел странное, огромное существо, бесшумно рассекавшее волны. Офицер хорошо рассмотрел монстра в бинокль. Первой мыслью было торпедировать чудовище или расстрелять его из пушки, но затем он принял другое решение и, опасаясь столкновения с гигантской рептилией, отдал команду на срочное погружение.17 мая 1952 года неведомого монстра в течение сорока минут наблюдал в Сердоликовой бухте советский писатель Всеволод Иванов. Наблюдая за дельфинами, охотившимися на кефаль, он увидел большой, около десяти метров в окружности, камень, обросший бурыми водорослями.Писатель ранее неоднократно бывал в этом месте, но этот камень увидел впервые. Присмотревшись, писатель отметил, что «камень» медленно передвигается. Предположив, что это водоросли, он продолжил наблюдение. Через некоторое время «клубок водорослей» развернулся и вытянулся.«Существо волнообразными движениями плыло к тому месту, где находились дельфины, то есть к левой стороне бухты, – описывал это явление Иванов. – По-прежнему все было тихо. Естественно, что мне сразу пришло в голову: не галлюцинации ли это? Я вынул часы. Было 12:18. Реальности видимого мною мешало расстояние, блеск солнца на воде, но, так как вода была прозрачна, я видел даже тела дельфинов, которые плыли вдвое дальше от меня, чем чудовище.Оно было велико, очень велико, метров 25-30, а толщиною со столешницу письменного стола, если ее повернуть боком. Оно находилось под водой и, мне кажется, было плоское. Нижняя его часть – белая, насколько позволяла понять голубизна воды, а верхняя – темно-коричневая, что и заставило меня принять его за водоросли. Чудовище, извиваясь так же, как и плывущие змеи, поплыло в сторону дельфинов. Они тотчас скрылись».Писатель Станислав Славич также описывал нечто подобное: «Очевидцы рассказывают о встрече с огромной змеей на Казантипе. Чабан заметил под кустом терновника что-то блестящее, похожее на отполированный дождями и ветрами бараний череп, и просто так, от нечего делать, ударил герлыгой (длинным посохом с деревянным крюком на конце) по этому черепу.И тут произошло невероятное: взметнулся клуб пыли, полетели во все стороны куски земли. Чабан онемел и оцепенел, перестал понимать, что с ним и где он.Он видел только этот клуб пыли, а в нем своих, словно взбесившихся, овчарок и что-то громадное, с чудовищной силой и быстротой извивающееся. Когда чабан пришел в себя, одна собака была убита, а две уцелевшие с остервенением рвали тело какого-то огромного гада. То, что показалось чабану бараньим черепом, было головой громадной змеи. Вскоре после того чабан, говорят, умер».В 1961 году в Крыму произошла еще одна шокирующая встреча с морским змеем. Однажды местный рыбак М. И. Кондратьев, директор санатория «Крымское Приморье» А. Можайский и главный бухгалтер этого предприятия В. Востоков поутру отправились на рыбалку на катере.Они отошли на каких-то 300 м от причала Карадагской биостанции в сторону Золотых Ворот, как вдруг в полусотне метров от себя увидели под водой непонятное коричневое пятно. При попытке приблизиться к нему, пятно стало удаляться. Когда его удалось нагнать, стало понятно, что под водой находится нечто жуткое и весьма внушительное по размерам.В двух-трех метрах под водой довольно четко просматривалась голова огромного змея, размером около метра, вся усеянная космами коричневого цвета, напоминающими по виду водоросли. За головой на туловище чудовища виднелись роговые пластинки. В верхней части головы и темно-бурой спины в воде колыхалась косматая грива. Живот монстра был светлее – серого цвета.Когда люди увидели маленькие глаза монстра, то буквально оцепенели от ужаса. Михаилу Кондратьеву все-таки удалось быстро прийти в себя, и он, развернув катер, на полной скорости рванул к берегу. Поразительно, но чудовище погналось за ними. Скорость его была весьма велика, и оно прекратило погоню лишь неподалеку от берега, после чего направилось в открытое море.12 августа 1992 года похожая история случилась с работником Феодосийского горсовета В. М. Бельским. Он купался в море, нырял метрах в 30 от берега, и в какой-то момент, вынырнув, увидел почти рядом с собой огромную змеиную голову.В ужасе Бельский ринулся к берегу, выскочил из воды и спрятался среди камней. Выглянув из-за камня, он увидел, что там, где он только что плавал, показалась голова монстра, с гривы которого стекала вода. Бельскому даже удалось разглядеть кожу и роговые пластинки серого цвета на голове и шее. Глаза морского чудовища были небольшими, а тело темно-серого цвета с более светлой нижней частью. Любопытно, что за год до этого в том же самом месте погиб от разрыва сердца юноша, мастер спорта по плаванию.Черноморский змей будоражит воображение человека вот уже несколько тысяч лет. В наши дни некоторые энтузиасты с наступлением тепла дни напролет проводят на побережье, вооружившись видеотехникой. Они надеются прославиться, первыми запечатлев на пленке загадочного морского дракона.В октябре 2009 года это вроде бы удалось супругам Гусаренко, причем совершенно случайно. Видеосъемка не отличается хорошим качеством, поскольку сделана с большого расстояния, но рассмотреть быстро перемещающееся в воде огромное змеевидное тело все-таки можно.В начале 1990-х крымские рыбаки находили мертвых дельфинов с огромными рваными ранами. У одного из дельфинов живот был буквально вырван вместе с внутренностями. Размер укуса по дуге составлял около метра, а глубина достигала позвоночника. По краю дуги на коже дельфина были видны следы шестнадцати больших зубов.Несколько лет назад перекушенного пополам каким-то монстром дельфина извлекли из воды и соседи по региону – турецкие рыбаки. Ученые Стамбульского университета пришли к выводу, что отметины на теле оставлены зубами очень большого животного.

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