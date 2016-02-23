Привидения предпочитают больницы, в том числе и бывшие

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 18:33 by

Многие считают, что обряд экзорцизма - это понятие устаревшее и более напоминающее домыслы, чем реальность, но в феврале текущего года администрация больницы, которая только за несколько дней до этого была сдана в эксплуатацию в британском городе Дерби, оказалась в ситуации, выход из которой был найден только после обращения к штатному священнику.Именно к священнику обратились представители администрации больницы, когда практически все пациенты и обслуживающий персонал заявили о преследовании их нечистой силой.Сотрудники больницы сообщили, что в последние несколько дней, а вернее, ночей они стали замечать таинственную мужскую фигуру, одетую в темный плащ, которая стремительно перемещается сквозь стены и по палатам. Особенно часто таинственный гость появляется в помещениях, которые расположены по соседству с мрачным больничным моргом.Эксперты в сфере паранормальных явлений предполагают, что призрак вполне может быть духом античного римского солдата, убитого на этом месте. Старая больница была построена здесь в 20-х годах прошлого столетия. Строители тогда проигнорировали массовые протесты местного населения, и часть дороги, которая была проложена римлянами, заняли под помещения, а новую больницу возвели на месте старой.«Управляющая больницей довольно серьезно воспринимает сообщения о таинственном призраке. У меня нет желания пугать вас более, чем это необходимо, но мне показалось, что в данной ситуации лучше известить всех обо всем происходящем, и что мы предпринимаем в связи с этим», — сообщила журналистам Дебби Батлер, представительница местного отделения Национальной медицинской службы.Обратилась недавно за духовной помощью к священнику и хозяйка бара «Жаждущий грамотей», который расположен в уэльском городке Рексэм. Поводом для обращения стали жалобы сотрудников и клиентов на привидений. Джули Эдварде, собственница питейного заведения, рассказала о нескольких странных случаях.«Летали чипсы, в руках взрывались стаканы, по комнате перемещались тяжелые металлические ложки, двери открывались и закрывались без всякой причины, внезапно в помещении становилось холодно, — вспоминает она. — Похоже, призраков было несколько, один из них особо непоседлив. Он швырялся стаканами и вещами. Когда второй начинал что-то творить, то было не так страшно».Необходимо указать, что ранее помещение бара было моргом, и из его глубокого подвала шел длинный туннель к зданию, в котором раньше располагалась больница, а позже — колледж.Барменша странного питейного заведения Николь Хьюз сообщила, что так же замечала какие-то необъяснимые странности.«Однажды я увидела в саду человека, который был одет во все черное. В следующий раз у меня прямо в руках треснул толстостенный стакан. В это поверить было невозможно. Было страшно и жутко», — рассказала Хьюз.«Я решила позвонить в приходскую церковь местному преподобному Рону Эвансу. Конечно, он очень помог. На все стены бара он развесил кресты, а потом мы с сыном прошли вслед за ним по бару, громко читая молитву. С того времени, как он провел обряд у нас, здесь стало более спокойно, а атмосфера улучшилась», — рассказывает Джули Эдварде.Но если хозяйке бара удалось прогнать нечистую силу, то подобным пока не может похвастать известный футболист, голкипер столичного «Арсенала», Мануэль Альмуния. По признанию спортсмена, в его доме, расположенном в Хартфордшире, аббатство Лэнгли, тоже с недавних пор начало буянить привидение. Как рассказал в одном из интервью футболист, однажды ночью его разбудил грохот цепей, после этого краем глаза он заметил загадочную субстанцию, прохаживавшуюся по его дому.Альмуния был настолько напуган, что тренер команды Арсен Венгер разрешил голкиперу опоздать на тренировку, дабы успокоить жену, которая подверглась шоку.«Поверьте, у меня не настолько уж и большой дом, но он таит довольно много историй, которые косвенно оправдывают существование здесь привидений, — сказал Альмуния. — Скажу сразу, дом построен на месте, где ранее была психиатрическая больница. В нее помещали психически больных людей, которые пережили страшные годы Второй мировой войны. Мы общались с соседями, и они заверили, что это совершенно нормальное явление. Допускаю, что без присутствия черной магии не обошлось, я не уверен. Но некоторые поистине сверхъестественные вещи определенно присутствовали».Как правило, о различных аномальных явлениях в медицинских учреждениях представители их администрации стараются не распространяться, не имея на то особого повода, и достоянием широкой публики подобные случаи становятся в большинстве случаев благодаря рядовым сотрудникам: медсестрам или санитаркам.Вот что по одному из таких случаев написала газета «Наше время» Якутска: «Когда молодая медсестра Нина Ивановна пришла на работу в старый туберкулезный диспансер Якутска, ее ни о чем не предупредили. Вместе с тем постоянный персонал диспансера, по словам женщины, был осведомлен о привидениях, но вновь поступавшим на работу, чтобы не пугать, о них ничего не рассказывали».А теперь только представьте себе тот ужас, который охватил медсестру, когда среди ночи в коридоре она отчетливо увидела прозрачный силуэт очень высокого мужчины в шляпе и плаще. Утром коллеги рассказали ей, что мужчина в плаще и шляпе появляется накануне смерти одного из пациентов диспансера. И действительно, вскоре умер один из тяжело больных пациентов.Однажды, будучи на ночном дежурстве, Нина Ивановна уснула. Разбудил ее чей-то призыв о помощи. Рядом с ней стояла пожилая женщина в платке. «Сестричка, там в палате одной больной очень плохо, пожалуйста, помогите», — сказала она.Девушка поспешила в указанную женщиной палату и действительно обнаружила там пациентку, у которой сильно ухудшилось состояние. Оказав необходимую помощь, она вдруг поняла, что не знает странную женщину в платке, которая предупредила о приступе.«Очевидно, новенькая», — решила Нина, но с наступлением утра не смогла найти ее, ни среди работников больницы, ни среди больных.Снова пришлось обращаться за ответом к коллегам. Как оказалось, эта пожилая женщина-привидение довольно часто предупреждает медсестер и врачей, если кому-то из пациентов становится хуже.О другой не менее мистической истории рассказала акушерка одного родильных домов Москвы. Как-то во время родов здесь умерла женщина. Случай, конечно, сам по себе трагический. Но эта смерть или, если быть точнее, что последовало вслед за ней, долго волновало умы работников медицинского учреждения.Первое, что потрясло работников родильного дома, был тот факт, что медсестре, которая подошла к ребенку умершей, стало очень плохо: бросило в жар, закружилась голова. И с этого момента каждый, кто бы ни пытался подойти к новорожденному, чувствовал те же симптомы. Среди медсестер началась настоящая паника. Только одна из них сообразила, в чем дело: бестелесный дух умершей матери ни за что не хотел терять своего ребенка, не мог примириться с тем, что кто-то другой будет пеленать и кормить его…Медсестра прямо в палате зажгла свечу, стала читать различные молитвы — ничего хорошего это не принесло, при приближении к кроватке на которой лежал ребенок, сразу же возникало давление на голову, тошнота. Тогда девушка решилась на переговоры с душой несчастной покойницы: долго и терпеливо уверяла ее уйти, растолковывала, что ребенка будут опекать. И спустя некоторое время дух начал постепенно поддаваться на уговоры, а спустя три дня, наконец, вовсе перестал напоминать о себе.Необходимо признать, что подобные случаи — далеко не редкость. Проблема в том, что подсознание человека после смерти значительно не меняется. Некоторые из тех, кто умер, очень привязанные к собственному земному миру, к оставшимся родным и близким, порой не сразу могут принять тот факт, что у них уже нет физического тела, и теперь их место не на Земле. Выражается это в том, что они предпринимают попытки вмешаться в текущую жизнь живых, по-разному воздействуя на них.В поселке Помоздино, расположенного в Республике Коми, на внутренней территории медицинского комплекса было возведено здание новой рентгеновской лаборатории. Ее двух сотрудниц - Ию Попович и Инару Артееву - с самого начала принятия объекта в эксплуатацию стали мучить неопределенные подозрения, о которых они предпочитали не распространяться.Зимой в Помоздино приехал специалист по обслуживанию рентгеновского оборудования из Сыктывкара. С наступлением ночи его устроили спать непосредственно в помещении лаборатории, а рано утром, придя на рабочее место, сотрудницы с трудом узнали своего гостя в истерзанном тревогой и бессонницей человеке.То, что он впоследствии рассказал, для хозяек помещения новостью не стало.Проводив Попович и Артееву, техник начал обустраиваться на ночь, когда внезапно в дверь кто-то четко постучал. Наскоро накинув на себя рубаху, мужчина побежал открывать, но, к его удивлению, за дверью никого не было. Более того, выпавший еще днем снежок лежал вокруг входного крыльца чистым нетронутым ковриком. Вокруг здания он не увидел даже чего-либо, что походило бы на следы.Очевидно, что люди просто не могли постучать в дверь. Но вопрос: кто?От этого у мужчины страх, словно электрический разряд, пронзил все тело. Закрыв дверь поплотнее, техник вернулся в комнату, и внезапно вновь послышался стук во входную дверь. Постоялец в очередной раз вышел на крыльцо с целью понять: что же на самом деле происходит? И вновь, в страхе перед тишиной и непонятной нетронутостью заснеженного крыльца, быстро возвратился в комнату.Загадочные стуки продолжались до самого утра. И на протяжении всего этого времени техник не ложился спать, испытывая ужас от происходящего вокруг.По словам Попович и Артеевой, стуки в ночное время суток — это еще далеко не самое страшное. Значительно хуже, что Некто, разместившийся среди приборов, любит шалить с электричеством. Инаре многократно приходилось идти в свою лабораторию посреди ночи из-за того, что поздние прохожие, увидев свет в полностью закрытом помещении, звонили к ней домой. Никаких следов нахождения посторонних Артеева в каждом из этих случаев найти не могла. Сваливать вину на ненадежность оборудования и электропроводки тоже не приходилось.«Проблема в том, — рассказывает Инара Артеева, — что Неизвестный действительно поворачивал выключатели и включал рубильник. Еще больше меня беспокоило то, что каждый раз я обнаруживала, что практически все кнопки приборов, оставленные лично мной в одном определенном положении, включены совершено иначе. Создавалось такое впечатление, словно невидимый обитатель пытался включить установку и сделать настоящий рентгеновский снимок».С учетом того, что земного объяснения мистическим действиям Попович и Артеева найти не смогли, то сделали вывод, что в лаборатории поселились пришельцы с потустороннего мира. Дело в том, что здание новой лаборатории было построено на месте, где ранее размещался морг.

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