Странные колеи Мальты

Летяга Просмотров: 5 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:31 by

В середине Средиземного моря, километрах в ста южнее Сицилии, расположено небольшое государство Мальта. В состав его входят несколько островов, самыми крупными из которых является остров с таким же названием и раза в три меньше его — остров Гозо.Обычно первое, что приходит на ум при упоминании о Мальте, это Мальтийский крест и Мальтийский рыцарский орден. Гораздо менее известны другие достопримечательности Мальты, в частности — доисторические храмы Мальты, возраст самых древних из которых считается большим, чем возраст египетских пирамид. И совсем мало кому известен загадочный феномен, представляющий собой парные борозды в прочном известняке, то там, то здесь встречающиеся на этих островах. За свое внешнее сходство с обычной колеёй они получили название «следы телег» (Cart-ruts).Несмотря на то, что люди уже не одну тысячу лет видят эти борозды, живут рядом с ними и ходят мимо них, общепринятого ответа на вопрос об их происхождении пока нет.Максимальная глубина колей – до 70 см, в среднем 20-40 см. Ширина отдельной колеи от 10 до 30-40 см, в среднем 15-20 см. Поперечный профиль колей иногда правильный U-образный, но чаще смазанный V-образный. Протяженность в пределах выявленных участков – десятки, редко, первые сотни метров. Расстояние между осями колей у различных пар колеблется от 1,35 метра до 1,55 метра. Есть данные, о том, что по результатам многочисленных замеров в среднем это расстояние равно 1,41 метра.Закономерностей расположения колей по сторонам света или к определенным элементам рельефа нет. Они располагаются и на вершинах возвышенностей, и на склонах, и на побережье залива St. Georges, где они уходят под воду, и в районе скал Дингли. Но почти везде колеи распространены в местах развития так называемых «коралловых» известняков.Колеи на участках могут встречаться как по одиночке, так и группами. По отношению друг к другу пары колей могут сближаться, идти рядом параллельно друг другу или пересекаться под углом. Очень часто колеи по пути своего следования пропадают и опять появляются через некоторое расстояние.Особенно интересен и показателен расположенный на самой Мальте, недалеко от скал Дингли, участок под названием «Clapham Junction». На площади 2-3 га десятки сближенных колей, подобно рельсам на сортировочной ж/д станции, образуют несколько соединяющихся потоков, которые из ниоткуда появившись, также и пропадают.Существует ряд гипотез относительно того, что это за колеи и для чего они были созданы.Самое естественное предположение, что колеи - это, хоть и странные, но все же дороги, которые как-то использовались древними людьми при строительстве ими мегалитических храмов, сооруженных неизвестно кем. Во всех случаях колеи совершенно индифферентны к святилищам, не отклоняются в своем направлении при приближении к ним и уж тем более к ним не подходят.Существующее мнение, что колеи созданы гораздо позднее римлянами, также очевидных доказательств не имеет. Те редкие случаи, когда колеи соединяются с карьерами эпохи Древнего Рима, или известный случай, когда они заканчиваются на выдолбленной в известняке пунической могиле, больше похожи на то, что эти выработки просто были заложены на пути их следования.Вторая по популярности версия — колеи являются результатом истирания известняка от многократного проезда телег или протаскивания саней-волокуш. То есть, по сути дела, это доисторические сельские дороги. Непонятно только, почему на таком твердом известняке колеи проявились узкими, глубокими и неровными канавами. Ведь для этого нужно было из года в год, из десятилетия в десятилетие строго, до сантиметров, придерживаться первоначально проложенного пути. И, кроме того, всегда пользоваться транспортом с одинаковым расстоянием между колесами или полозьями. Целесообразность такой стандартизации сомнительна вообще, а в каменном веке, в особенности.Кажется, уж если этими путями пользовались тысячи лет, естественнее было бы видеть их неглубокими и широкими, плавно изгибающимися на поворотах и прослеживающимися на всём протяжении выходов скальных известняков, которые они пересекают, а не исчезающими неизвестно куда, через десяток или сотню метров. И почему тогда между ними или с боков от них нет канав или тропинок от копыт тягловых животных, которые их тащили? Всё это вызывает большие сомнения в правильности и этой гипотезы.Существует еще предположение, что колеи выдолблены в коренном основании. И сделано это, якобы, для облегчения протаскивания телег с грузом или блоков на катках. Все тоже не выдерживает критики. Неужели столь трудоемкие работы были бы оправданы для получения путей такого низкого качества? Сами колеи и, главное, их дно не намного ровнее, чем окружающая поверхность. Трудно предположить, что в таком виде они могли хоть как-то облегчать, а не затруднять движение. К тому же сложно представить объем трудозатрат на их создание, учитывая, что у людей были только каменные орудия. Если бы перед древними людьми встала задача благоустройства путей для облегчения транспортировки грузов, гораздо легче было бы выравнивать путь насыпью, как это делали люди для прокладки дорог во все времена после.Хотя, главным аргументом против существования в те времена на Мальте активно используемых дорог является то, что в них просто не могло быть потребности. Для ведения примитивного хозяйства, которое существовало тогда, и это подтверждают археологические раскопки, вполне достаточно тропинок и возможности перемещаться по морю, которое было вокруг.Есть и более оригинальные гипотезы. Например, рассматривающие колеи как древние мелиорационные канавы для отвода избыточной воды. Непонятно только, почему их надо было делать парами?Есть и противоположенная версия, что колеи — это элементы устройства для сбора конденсационной воды из воздуха в условиях сухого климата.И совсем фантастические предположения — с помощью этих колей люди аккумулировали земное электричество или космическую энергию. Ну и, естественно, что это следы инопланетных цивилизаций.Пока не наметилось даже направления в решении этой загадки. Ведь даже наиболее умеренные и популярные первые две версии («выдолблены» и «протерты») настолько плохо сопоставимые с реалиями, что существовать и обсуждаться могут только потому, что лучших объяснений просто нет.Автор: Бех-Иванов Д. Э.

Ключевые слова: Остров Мальта колея скальный известняк

Другие, подобные истории: