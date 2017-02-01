Тайны Свалки Дьявола
Сегодня австрийское озеро Топлитц (Toplitzsee) выглядит совершенно мирно и спокойно, однако во время Второй мировой войны его называли Свалкой Дьявола. Окутанные плотным туманом австрийские горные массивы служили замечательным тайником для секретов гитлеровского режима, которые свидетельствовали об их преступлениях.
Местный крестьянин Штайнегерр, английский военнопленный Лофтус и участник австрийского движения Сопротивления Альбрехт Гайсвинклер утверждают, что лично видели, как в апреле 1945 года эсэсовцы бросали в воды озера Топлитц большие ящики и коробки из белого металла, на каждом из которых стояла надпись «Имперский груз».
«Черная жемчужина» Штирии – озеро Топлитц расположено в австрийских Мертвых горах вблизи Бад-Аусзее, в шестидесяти километрах к юго-востоку от Зальцбурга. Возникшее на месте соляных копей и окруженное отвесными скалами, оно относится к самым незначительным водоемам этого региона. Его длина – около двух километров, ширина – до четырехсот метров, а максимальная глубина – сто три метра
Фото: Johann Hartl
Председатель правления «Союза поисковых отрядов России» Юрий Смирнов так высказался об озере Топлитц:
Это озеро с «двойным дном». На глубине 4-5 метров в нем плавают подводные острова. Они представляют из себя скопления незатонувших бревен. Прямо под ними – 5-6 метров ила, а дальше – полная тьма.
После Второй мировой войны появилось много слухов, предположений и домыслов о скрытых в водах озера тайнах. Даже утверждалось, что здесь спрятано золото, награбленное СС, так называемые «сокровища Нибелунгов», а также золотой запас немецкого рейхсбанка. Известно, что 31 января 1945 года министр финансов Германии предложил эвакуировать золотой запас. Гитлер дал согласие, и из Берлина отправились 24 вагона, груженные золотом и платиной, валютой, иностранными акциями и бумажными имперскими деньгами. Больше этих ценностей никто не видел.
Наряду с тем полагают, что кроме фальшивых банкнот, в озере захоронены списки агентов германской секретной службы и досье с указанием операций, в которых они принимали участие. Многие из этих лиц после войны являлись уже добропорядочными гражданами своих стран, заседали в правительствах, парламентах, правлениях известных банков и фирм. Поэтому им, конечно, не хотелось бы оглашения секретов Топлитц.
Фото: Karsten Ivan
К тому же, в ящиках на дне озера, вероятно, спрятаны и номера тайных счетов в швейцарских банках, в которых до сих пор хранятся богатства, награбленные нацистами. Однако, несмотря на все предположения и гипотезы, высокие отвесные берега, каменные завалы из огромных валунов, большая глубина озера и затопленные стволы деревьев до сих пор надежно оберегают его загадки. Озеро Топлитц заслуженно прозвали «озером-убийцей» из-за большого количества загадочных смертей.
Так какие же тайны скрыты в глубоких водах этого горного озера? Однажды, в первые майские дни 1945 года рыбак, ловивший на озере Топлиц рыбу, увидел плавающую на воде бумагу с непонятными знаками. Достав и рассмотрев ее, он понял, что вместо рыбы ему попалась какая-то иностранная банкнота. Высушив и разгладив купюру, на следующий день рыбак отнес ее в банк в Бад-Аусзее, где ему пунктуально отсчитали крупную сумму в австрийских шиллингах.
Неожиданно разбогатевший рыбак принял решение более тщательно изучить место лова, и, о радость, удача ему улыбнулась. В третий и в четвертый раз появился он в банк со своим уловом, радуясь несказанной удаче, но в очередной раз возле кассы его встретили два офицера армии США.
В феврале 1946 года на Топлитц прибыли два инженера из Линца – австрийцы Хельмут Майер и Людвиг Пихлер. Вместе с ними для поиска спрятанных сокровищ приехал и некто Ганс Хаслингер. В материалах следствия, которое провела позже австрийская жандармерия, они фигурировали как «туристы».
Австрийцы разбили палатку на берегу озера и, будучи опытными альпинистами, решили подняться на гору Раухфанг, нависающую над озером Топлиц. Хаслингер, видно что-то почувствовал или зная об опасности, вернулся в лагерь через сутки, с полдороги.
Через месяц, когда известий от двух других альпинистов так и не поступило, начались их поиски. Группа спасателей высоко в Мертвых горах обнаружила сложенную из снега хижину, а рядом два трупа. При этом живот Пихлера был вспорот, а желудок его засунут в рюкзак. Преступление так и осталось нераскрытым. Остался также неясным вопрос: зачем преступники потрошили тело Пихлера? Может быть, они искали проглоченные план или схему?
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в годы Второй мировой войны Майер и Пихлер принимали активное участие в работе исследовательского института, который размещался на берегах озера Топлиц и проводил разработки и испытания нового оружия для военно-морского флота Германии, вероятно, торпед.
Очередной загадочный случай со смертельным исходом произошел на озере Топлиц в августе 1950 года, когда сюда приехали инженер из Гамбурга доктор Келлер и Герт Геренс — профессиональный скалолаз. 10 августа, предприняв попытку подняться на отвесную скалу южного склона Рейхенштейн, с которой озеро было видно лучше всего, Геренс сорвался в пропасть. Шнур, связывавший альпинистов, «внезапно» оборвался. Доктор Келлер дал показания о происшедшем несчастном случае, а затем неожиданно исчез.
Родственники Гепенса прововели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что исчезнувший Келлер во время войны служил в СС и был начальником секретной базы подлодок.
Через некоторое время в район озера Топлитц приехали трое французских ученых. На ломаном немецком языке они попросили номер в отеле, а затем отправились в полицейский участок, где предъявили письмо, в котором говорилось, что податели сего изучают флору и фауну альпийских озер. Они будут погружаться в озеро и, возможно, увезут с собой образцы горных пород.
Также в данном письме содержалась и просьба к местной полиции – оказать парижским ученым поддержку в их научной работе. Подписал письмо командир корпуса Инсбрука. Проведя свои изыскания, французы полностью рассчитались с владельцем отеля и, погрузив в свою машину четыре тяжелых ящика, уехали.
Каково же было удивление владельца отеля, когда в банке, куда он пришел обменять полученные от французских ученых деньги, ему сообщили, что купюры были фальшивыми. Конечно же, командование воинских частей в Инсбруке и понятия не имело ни о каком рекомендательном письме.
Вскоре в полицию с заявлением явилась горничная отеля, которая слышала, как французы объяснялись между собой на чистейшем гамбургском диалекте. Скорее всего, что это были бывшие специалисты исследовательского института, находившегося на берегу озера Топлитц, и знавшие о его тайне.
Летом 1952 года на берегу озера Топлитц были найдены два трупа с простреленными черепами. Уголовное дело раскрыто не было, преступников так и не нашли. Позже, тем же летом на берегу озера был найден мертвым учитель географии из Франции Жан де Соз, приехавший на поиски сокровищ.
Ни рюкзака, ни инструментов для поиска при нем не оказалось, но неподалеку от тела Жана следователи обнаружили довольно глубокую яму. Когда ее засыпали землей из отвала, земли не хватило. Вывод напрашивался сам собой: Жан де Соз нашел нечто, что занимало значительный объем. За что и поплатился жизнью. Куда делось то, что он нашел, — загадка.
В 1955 году инженер из Франкфурта-на-Майне Майер, идя по маршруту, не обозначенному ни на одной карте, сорвался со скал, нависших над озером. Результат расследования его гибели тот-же — никакого результата.
В 1959 году, для того, чтобы проверить факты, изложенные в книге «Предприятие Бернгард» бывшего штурмбанфюрера СС Вильгельма Хетля (себя он называл Вальтер Хаген), немецким иллюстрированным журналом «Штерн» («Stern») были организованы подводные исследования озера Топлитц.
Именно тогда, во время погружения и были обнаружены фальшивые английские денежные знаки – за пятнадцать дней поисков были подняты со дна озера тысячи таких банкнот. Эта находка вызвала настоящую сенсацию. Однако большая часть этих поддельных денег все же осталась на дне озера Топлитц.
Кроме того, этой экспедицией 27 августа 1959 года был поднят со дна озера ящик с номером «В-9», в котором оказались документы бывшего Главного управления имперской безопасности (РСХА), а также списки узников концентрационных лагерей.
Тем не менее, вместо поздравления с успехом члены экспедиции получили телеграмму со строжайшим распоряжением: «Дальнейшее пребывание нецелесообразно. Немедленно прекратить поиски». Основание – якобы нехватка финансовых средств. Австрийская газета «Фольксштимме» позже писала, что «Штерну» заткнули рот крупными суммами. И сделали это те, кому совершенно не хотелось, чтобы отдельные тайны Третьего рейха стали достоянием гласности.
Были предприниматели, готовые продолжить прерванные в 1959 году работы, производившиеся экспедицией западногерманского журнала «Штерн». Однако правительство Австрии, как видно, не без давления со стороны Германии, воздерживалось от выдачи разрешения на работы на озере Топлитц и в других местах.
Официальные органы мотивировали отказ тем, что всё находящееся в недрах страны, а также на дне рек и озер Австрии, является собственностью государства и будет извлекаться «на свет божий», когда это представится технически возможным или станет особо необходимым.
Фактическая же причина, из-за которой клады в озерах Зальцкаммергута и в заброшенных штольнях соляных разработок остаются лежать в неприкосновенности, кроется в другом: извлеченные секретные документы гестапо могут сильно скомпрометировать некоторых видных государственных и политических деятелей не только Западной Германии.
В 1963 году лицензию на подъем найденного в водах озера Топлитц рассчитывал получить австриец Альбрехт Гайсвинклер, бывший участник Сопротивления, но некая неофашистская организация «Паук» тут же стала угрожать ему убийством. Угрозы, вероятно, последовали и в адрес правительства федеральной земли Штирии в Граце. Гайсвинклер получил официальный отказ в лицензии.
Осенью 1963 года интерес некоторых лиц к озеру Топлитц стал заметно возрастать и объяснялось это одним весьма примечательным обстоятельством: истечением в 1964 году срока хранения ценностей, депонированных верхушкой нацистов и немецкими финансовыми тузами незадолго до капитуляции фашистской Германии в зарубежных банках и оцениваемых, по некоторым подсчетам, в сумме свыше 5 миллиардов долларов, и нахождением списка лиц, за подписями которых могут быть выданы вклады, покоящиеся в герметически закрытом сейфе, который находится якобы на дне Топлитца.
В начале осени 1983 года в Альт-Аусзее поселились три туриста из ФРГ. Один из них — спортсмен-подводник из Мюнхена А.Агнер через несколько дней, нарушая запрет властей, предпринял попытку исследовать дно Топлитца. Результат — на поверхность озера было поднято только его бездыханное тело. Расследование показало, что гибкий резиновый шланг, по которому к водолазу поступал воздух, был кем-то перерезан.
Больше двадцати лет немецкий биолог Ганс Фрике (тот самый, что на батискафе JAGO у берегов Гранд-Комора выявил существенное сокращение численности кистепёрых рыб латимерий) исследовал альпийские озера. Погрузившись на несколько метров, батискаф оказался в полной темноте, поэтому Фрике и капитану батискафа приходилось усиливать внимание, чтобы не повредить корпус подводного аппарата, напоровшись на острые камни и затонувшие бревна.
Ганс Фрике (слева) и капитан батискафа JAGO Шауэр
Что интересно, на глубине шестнадцати метров содержание кислорода в воде резко уменьшилось, а признаки жизни вокруг исчезли. Подобное происходит из-за того, что со дна выделяется смертельный для живых организмов сероводород.
Но не только опасности под водой подстерегали Ганса Фрике. Его исследования, начатые в 1983 году, затронули интересы некой могущественной организации, желавшей, чтобы тайна так и осталась на дне озера Топлитц.
Мы начали исследования в 1983 году и не интересовались, так сказать, нацистским прошлым озера. Поэтому мы удивились, когда подверглись нападкам в прессе со стороны организации экстремистского толка. Нас это крайне удручало, поскольку мы — биологи, и наукой интересовались больше, чем историей. Но прошло время и я заинтересовался историей озера, а также и легендами, ходившими о Топлитце. Я хотел выяснить, что здесь правда, а что вымысел. Понадобилось более двадцати лет, чтобы приблизиться к разгадке.
Во время первого погружения мы не рассчитывали на то, что найдем что-нибудь значительное. Думали, что подберем какие-то железки и пару английских ассигнаций. Но, к нашему величайшему удивлению, фальшивок на дне озера оказалось значительно больше — на дне лежала целая гора английских фунтов стерлингов. Везде валялись ящики, набитые банкнотами. Банкноты сохранились в хорошем состоянии из-за того, что на дне озера отсутствует кислород. Банкнот было такое огромное количество, что подводный аппарат буквально купался в деньгах.
Это внезапное открытие совершенно изменило дальнейшую жизнь Ганса Фрике. Он прекратил исследования в биологии и полностью переключился на разгадку тайны озера Топлитц. Миллионы фальшивых фунтов стерлингов были отправлены на хранение. В результате исследований были подтверждены факты операции нацистских спецслужб под названием «Бернгард» — самой крупной за всю всемирную историю афере по выпуску фальшивых денег с целью внести хаос в финансовые системы стран антигитлеровской коалиции.
Вскоре Фрике стало понятно, почему озеро Топлитц было названо Свалкой Дьявола. Он нашел на дне озера останки военной техники времен Второй мировой войны, а также поднял с помощью взрывотехников с Австрии большое количество мин, ракет и других боеприпасов.
Оказалось, что боеприпасы предназначались для использования в военно-морском флоте. Кстати, институт, находившийся поблизости озера Топлиц, занимался разработкой именно таких боеприпасов. Ганс Фрике попытался выяснить, какая связь существовала между фальшивыми банкнотами и данным институтом.
На первый взгляд, между исследовательским институтом и фальшивыми ассигнациями нет ничего общего. Тем не менее, во время войны лаборатория и фальшивки были оружием Гитлера: институт разрабатывал новые виды вооружений для подводных лодок, а банкноты печатали для подрыва британской экономики. У института и фальшивых денег оказалась одна судьба – в конце войны их утопили в озере.
Слой ила, покрывавший дно озера, очень усложнял работы, однако предположения Фрике о разработках нового оружия для немецкого подводного флота неожиданно нашли подтверждение. Были найдены подводная мина со взрывателем, который срабатывал на определенной глубине, а также обломки ракет, стартовавших под водой и поражавших надводные мишени.
Фальшивая банкнота
Была найдена и одна пусковая установка ракет, которыми собирались оснащать немецкие подводные лодки. Эту установку опускали с помощью лебедки на 90 метров в воды озера Топлитц и производили пуск ракеты. Первое боевое испытание этой установки в Балтийском море стало и последним: при старте ракета взорвалась и уничтожила немецкую подводную лодку с экипажем. Разработки нацистских ученых были в дальнейшем использованы американскими конструкторами при создании ракеты «Поларис».
В ноябре 1984 года на озере появились специалисты австрийской армии, а все подступы к озеру были взяты под контроль жандармерией. Вместе с очередной партией фальшивых фунтов австрийцы подняли на поверхность 3,5-метровую ракету «Фау» весом в одну тонну. Обследование корпуса ракеты удивило армейских минеров. Пролежав сорок лет на дне озера, ракета даже не имела следов ржавчины.
В юго-западной части озера с помощью миноискателей и особых детекторов австрийские специалисты службы разминирования обнаружили наличие большого количества металла. Приборы показали, что металл сосредоточен на площади около 40 квадратных метров. Что это — золото, платина, подземный склад боеприпасов?
В скалах, которые окружают этот район озера, и всего лишь в семидесяти метрах от кромки берега был обнаружен таинственный ход, ведущий в систему подземных бункеров. Однако, к глубокому сожалению, он был взорван и засыпан огромными валунами и землей.
Инженерные и саперные подразделения из Зальцбурга сделали попытку пробиться в подземную галерею под лесистым холмом на южном берегу озера. Специалисты посчитали, что нацисты заминировали подходы к награбленным богатствам, поэтому экспедиция вскоре свернула все работы, так и не добравшись до конечного пункта.
Команда Ганса Фрике разыскала начальника заксенхаузенской мастерской по подделке денег штурмбаннфюрера СС Бернгарда Крюгера. Крюгер рассказал о том, как в концлагере Заксенхаузен в двух секретных бараках специальная команда заключенных, укомплектованная художниками, граверами, фотографами, печатниками и фальшивомонетчиками, изготавливала фальшивые деньги и какие секретные метки ставились на этих банкнотах. Эта команда подчинялась напрямую Министерству имперской безопасности, и даже начальник концлагеря Заксенхаузен не знал, что происходит за оградой.
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Штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер
Операция по изготовлению фальшивых денег была названа по имени Крюгера — «Бернгард». К концу войны они напечатали 8 965 080 банкнот на общую сумму 134 610 810 фальшивых фунтов стерлингов. Поддельные фунты успешно пошли по миру. Ими снабжали агентов и их продавали через Андорру, Бельгию, Голландию, даже Турцию. Многие из нацистов, занимавшихся распространением этих фунтов, стали после этого респектабельными предпринимателями.
В конце войны нацисты начали прятать результаты своей преступной деятельности. Большое количество грузовиков с ящиками фальшивых банкнот были взяты под охрану войсками СС и вывезены в укромные места. Одним из таких мест оказалось и озеро Топлитц. Ящиков было так много, что для их затопления в озере потребовалось два дня.
Много недоуменных и безответных вопросов вызывают методы и темпы официальных работ по розыску и извлечению со дна Топлитца затопленного фашистами имущества. Как бы там ни было, но в широких кругах создается одно определенное впечатление: широко разрекламированные в самом начале мероприятия, направленные на то, чтобы окончательно выявить, что находится на дне озера Топлитц, постепенно переключаются на то, чтобы мрачная тайна фашистов оставалась нераскрытой.
На тайну, по-прежнему таящуюся в горных озерах Зальцкаммергута, австрийскими властями наложено «табу» и отдельные лица, упорно продолжающие утверждать о нахождении в Топлитце секретных документов гестапо и крупных ценностей, даже привлекаются к суду за распространение таких сведений. Возможно что тайны озера Топлитц, покрытые толстым слоем ила так никогда и не будут раскрыты.
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Сегодня, 00:13 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 0
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