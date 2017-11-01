Вампиры среди нас

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 13:39 by

В обычный будний день в начале рабочей недели человек, проснувшись в привычное время, позавтракал, отправился на работу, где, как обычно, провел несколько встреч и выполнил рутинные дела. День вроде бы ни чем не отличался от остальных, но с наступлением вечера человек почувствовал сонливость и давящую усталость, тело начало ломить, настроение упало.Как понять, что же произошло, что выбило из колеи? А может кто?Можно, конечно, приписать это состояние усталости или легкому недомоганию, но если ни того, ни другого нет, тогда ответ один: силы отбирает самый настоящий энергетический вампир, который, вопреки всем законам об энергообмене, насильно отбирает энергию. Многие сегодня говорят, что не верят в мистику, не суеверны и никогда не обращаются за помощью к гадалкам или экстрасенсам. Но те, кто верит, знают, что сегодня вампиризм принимает эпидемические масштабы.Не стоит удивляться, поскольку вампиризм – это действительно болезнь. Каждый может стать вампиром, ведь у каждого в какой-то момент наступает энергетическое «голодание».Некоторые из «голодных» набираются сил у природы – гуляя по лесу, купаясь в озере, или просто сидя на траве, но многие просто отнимают энергию у окружающих себя людей. Одни это делают несознательно, а другие наоборот – понимают, что им обязательно нужно это сделать.Обычно вокруг таких вампиров много негатива и агрессии. Они буквально высасывают у окружающих силы. И только получив подпитку, они начинают чувствовать себя лучше и доброжелательнее. Так что собой представляет «энергетический вампиризм»? Что это за мистическая сила со знаком «минус»?Болезнь, бездуховность или просто невежественная распущенность? Ответы на эти вопросы нужно искать в природе самого вампиризма. Всех живущих на Земле людей с точки зрения энергетического баланса принято делить на две практически равные категории – на доноров и вампиров.Человеческий энергобаланс зависит от многочисленных факторов, таких как внутреннее состояние, внешние условия – фазы Луны, геомагнитные бури, геомагнитные аномалии и т.д. Сущность энерговампира закладывается в человеке с детства, поскольку детское энергетическое поле является слабым и незащищенным.Поэтому малыш со дня своего рождения понемногу впитывает в себя энергию своих родителей или няни. Вот почему считается, что если малыша не окружили любовью или он часто чувствует равнодушие и грубость со стороны родителей, то он будет капризным, а подрастая, начнет грубить в ответ.Специалисты говорят, что именно в это время в ребенке зарождается вампиризм. Сегодня уже можно с точностью сказать, что человек с энергетическими вампирами сталкивается постоянно. Известно много случаев, когда вампир является членом семьи. Конечно, поначалу никто из домочадцев этому не верит, говоря экстрасенсам и гадалкам, что это просто исключено. Однако после проведения пары-тройки ритуалов и процедур доказательства становятся налицо.К примеру, в специальной литературе был описан случай, когда мать семейства, у которой в доме рос семилетний сын, по непонятным причинам становилась раздражительной и даже падала в обморок. Гадалка посоветовала ей провести процедуру, чтобы выявить вампира в своем окружении.Женщина должна была купить в магазине луковицу, произнести над ней заклинание и положить в воду. Присутствие вампира женщина должна была определить луковыми всходами. И каково же было удивление женщины, когда выяснилось, что силы у нее отнимает ее семилетний сын, которого мама даже не подозревала. Говорят, что вампиры есть в каждой семье. Общеизвестно, что ревнивец или ревнивица по определению является энергетическими вампирами.Своим недоверием или подозрительностью они высасывают силы из того, кого, якобы, любят. Заболевший в семье домочадец на время может стать потребителем чужой энергии, забирая силы своих близких капризами и нытьем, чтобы быстрее восстановиться. Действия вампира практически всегда бывают необоснованными и немотивированными. В семье постоянно происходят скандалы, что, по мнению экстрасенсов и психологов, вполне закономерно.Ведь во время скандала идет новое деление энергетических полей: супруги получают не равные части энергетических запасов, а неравные доли, большая из которых достается вампиру. Еще Пифагор, будучи не только математиком, но и мистиком, выяснил, что с помощью анализа чисел, которые присутствуют в дате рождения, возможно определить предрасположенность конкретного человека к болезни или к виду деятельности.Естественно, что предрасположенность не обязательно может приводить к болезни, однако она увеличивает риск ее возникновения. А вампиризм, как известно, является болезнью. Так вот, отсутствие цифры «два» в дате рождения, по мнению Пифагора, говорит о предрасположенности данного человека к энерговампиризму. Сегодня таких людей, как свидетельствуют данные американских ученых, на планете более восьмидесяти процентов.Правда, активные вампиры, по свидетельству Чернозубова — академика МАЭН, составляют не такое большое количество — всего около десяти процентов. Именно от них простым людям, которые по своей природе являются донорами, необходима защита. Специалисты считают, что необходимо всегда иметь рядом дерево-донора, причем те, которые подходят для рожденных под определенными знаками Зодиака.Например, для Козерога подойдет сосна, а для Водолея — лимонник, для Стрельца — это пальма и т.д. Кроме того, в растительном мире существует много растений, которые положительно влияют на биополе человека, заряжая его энергией. Это береза или кедр, валериана, дуб, клен.А еще экстрасенсы предлагает мысленно возводить вокруг себя защитный барьер или на худой конец просто скрестить руки или ноги, закрыв к себе доступ.Многие, конечно, могут не верить, называя все это ересью, однако и они, если будут внимательно приглядываться к своему окружению и его влиянию на собственную жизнь, в один прекрасный день тоже поймут: вампиры есть и они среди нас.

Ключевые слова: Вампиризм донор энергия

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