Вампиры среди нас
В обычный будний день в начале рабочей недели человек, проснувшись в привычное время, позавтракал, отправился на работу, где, как обычно, провел несколько встреч и выполнил рутинные дела. День вроде бы ни чем не отличался от остальных, но с наступлением вечера человек почувствовал сонливость и давящую усталость, тело начало ломить, настроение упало.
Как понять, что же произошло, что выбило из колеи? А может кто?
Можно, конечно, приписать это состояние усталости или легкому недомоганию, но если ни того, ни другого нет, тогда ответ один: силы отбирает самый настоящий энергетический вампир, который, вопреки всем законам об энергообмене, насильно отбирает энергию. Многие сегодня говорят, что не верят в мистику, не суеверны и никогда не обращаются за помощью к гадалкам или экстрасенсам. Но те, кто верит, знают, что сегодня вампиризм принимает эпидемические масштабы.
Не стоит удивляться, поскольку вампиризм – это действительно болезнь. Каждый может стать вампиром, ведь у каждого в какой-то момент наступает энергетическое «голодание».
Некоторые из «голодных» набираются сил у природы – гуляя по лесу, купаясь в озере, или просто сидя на траве, но многие просто отнимают энергию у окружающих себя людей. Одни это делают несознательно, а другие наоборот – понимают, что им обязательно нужно это сделать.
Обычно вокруг таких вампиров много негатива и агрессии. Они буквально высасывают у окружающих силы. И только получив подпитку, они начинают чувствовать себя лучше и доброжелательнее. Так что собой представляет «энергетический вампиризм»? Что это за мистическая сила со знаком «минус»?
Болезнь, бездуховность или просто невежественная распущенность? Ответы на эти вопросы нужно искать в природе самого вампиризма. Всех живущих на Земле людей с точки зрения энергетического баланса принято делить на две практически равные категории – на доноров и вампиров.
Человеческий энергобаланс зависит от многочисленных факторов, таких как внутреннее состояние, внешние условия – фазы Луны, геомагнитные бури, геомагнитные аномалии и т.д. Сущность энерговампира закладывается в человеке с детства, поскольку детское энергетическое поле является слабым и незащищенным.
Поэтому малыш со дня своего рождения понемногу впитывает в себя энергию своих родителей или няни. Вот почему считается, что если малыша не окружили любовью или он часто чувствует равнодушие и грубость со стороны родителей, то он будет капризным, а подрастая, начнет грубить в ответ.
Специалисты говорят, что именно в это время в ребенке зарождается вампиризм. Сегодня уже можно с точностью сказать, что человек с энергетическими вампирами сталкивается постоянно. Известно много случаев, когда вампир является членом семьи. Конечно, поначалу никто из домочадцев этому не верит, говоря экстрасенсам и гадалкам, что это просто исключено. Однако после проведения пары-тройки ритуалов и процедур доказательства становятся налицо.
К примеру, в специальной литературе был описан случай, когда мать семейства, у которой в доме рос семилетний сын, по непонятным причинам становилась раздражительной и даже падала в обморок. Гадалка посоветовала ей провести процедуру, чтобы выявить вампира в своем окружении.
Женщина должна была купить в магазине луковицу, произнести над ней заклинание и положить в воду. Присутствие вампира женщина должна была определить луковыми всходами. И каково же было удивление женщины, когда выяснилось, что силы у нее отнимает ее семилетний сын, которого мама даже не подозревала. Говорят, что вампиры есть в каждой семье. Общеизвестно, что ревнивец или ревнивица по определению является энергетическими вампирами.
Своим недоверием или подозрительностью они высасывают силы из того, кого, якобы, любят. Заболевший в семье домочадец на время может стать потребителем чужой энергии, забирая силы своих близких капризами и нытьем, чтобы быстрее восстановиться. Действия вампира практически всегда бывают необоснованными и немотивированными. В семье постоянно происходят скандалы, что, по мнению экстрасенсов и психологов, вполне закономерно.
Ведь во время скандала идет новое деление энергетических полей: супруги получают не равные части энергетических запасов, а неравные доли, большая из которых достается вампиру. Еще Пифагор, будучи не только математиком, но и мистиком, выяснил, что с помощью анализа чисел, которые присутствуют в дате рождения, возможно определить предрасположенность конкретного человека к болезни или к виду деятельности.
Естественно, что предрасположенность не обязательно может приводить к болезни, однако она увеличивает риск ее возникновения. А вампиризм, как известно, является болезнью. Так вот, отсутствие цифры «два» в дате рождения, по мнению Пифагора, говорит о предрасположенности данного человека к энерговампиризму. Сегодня таких людей, как свидетельствуют данные американских ученых, на планете более восьмидесяти процентов.
Правда, активные вампиры, по свидетельству Чернозубова — академика МАЭН, составляют не такое большое количество — всего около десяти процентов. Именно от них простым людям, которые по своей природе являются донорами, необходима защита. Специалисты считают, что необходимо всегда иметь рядом дерево-донора, причем те, которые подходят для рожденных под определенными знаками Зодиака.
Например, для Козерога подойдет сосна, а для Водолея — лимонник, для Стрельца — это пальма и т.д. Кроме того, в растительном мире существует много растений, которые положительно влияют на биополе человека, заряжая его энергией. Это береза или кедр, валериана, дуб, клен.
А еще экстрасенсы предлагает мысленно возводить вокруг себя защитный барьер или на худой конец просто скрестить руки или ноги, закрыв к себе доступ.
Многие, конечно, могут не верить, называя все это ересью, однако и они, если будут внимательно приглядываться к своему окружению и его влиянию на собственную жизнь, в один прекрасный день тоже поймут: вампиры есть и они среди нас.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 0
Ключевые слова: Вампиризм донор энергия