«Дьявольский огонь» — феномен самовозгорания человека

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:12 by

Самовозгорание человека (Spontaneous human combustion, SHC) — один из наиболее противоречивых паранормальных феноменов, который породил множество ужасных историй, как подлинных, так и вымышленных, и стал, вопреки его страшной природе, чрезвычайно популярным.На протяжении столетий накопилось много примеров, когда живой человек почти мгновенно обугливался или превращался в пепел. В старину в таких случаях говорили, что его сжег «дьявольский огонь». В начале XVIII века такие случаи начали регистрировать в официальных документах, в том числе и в полицейских протоколах, и их стали считать достаточно достоверными.В 1725 году во французском городе Реймсе состоялся судебный процесс над неким Милле. Он обвинялся в убийстве жены и сожжении ее тела. Оно было обнаружено в садовом домике. Однако следов костра полицейские поблизости не нашли. Тщательное расследование показало, что покойную видели живой в то время, когда муж находился в другом месте, а когда вернулся, она уже была мертва. Милле оправдали, констатировав, что его супруга сгорела при необъяснимых обстоятельствах.Журнал «Джентельменс мэгэзин» за июнь 1731 года рассказал о загадочной смерти итальянской графини Корнелии ди Банди. Утром на полу ее спальни у кровати служанка нашла кучку пепла, в которой лежали голова графини, три ее пальца и обе ноги. Никаких следов огня в спальне не было. Эта загадочная смерть не получила объяснения.В 1851 году парижский маляр по имени Симон поспорил с друзьями, что проглотит горящую свечу. По рассказам очевидцев, едва он засунул ее в рот, как тут же вскрикнул, и на его губах появилось голубоватое пламя. Симон выплюнул свечу. Однако огонь не исчез до тех пор, пока не уничтожил тело маляра полностью. От него осталась лишь кучка пепла.1888, Шотландия. На сеновале близ Абердина сгорел дотла пожилой мужчина. Горючие свойства сена хорошо известны, однако в данном случае сено осталось почти нетронутым, в то время как потолочные балки обгорели и обрушились на труп.В 1890 году на заседании американского судебно-медицинского общества доктор Б.X. Харуэлл рассказал, что был свидетелями случая самовозгорания. Так, 12 мая 1890 года в Эйере (Массачусетс) доктора Харуэлла вызвал в открытое поле мальчик, кричавший, что его мама загорелась. Доктор обнаружил женщину, охваченную пламенем от брюшной полости до поясницы. Кости ее уже обнажились и тоже горели, так что думать о ее спасении было слишком поздно. Огонь сбили, засыпав туловище землей, чтобы прекратить доступ кислорода. Несмотря на чрезвычайную жару, шляпа, листья и другие предметы на земле рядом со сгоревшей женщиной остались целы. Никакой явной причины возгорания не было.1905, Англия. В своем сельском доме сгорели пожилые супруги Кайли, причем вся мебель осталась нетронутой. Супруги сидели в своих любимых креслах, обивка которых осталась почти не тронутой огнем, тела же обгорели так, что их едва смогли опознать.1908, Англия. В городке Этли-Бей старая дева Вильгельмина Дьюар была найдена сгоревшей в собственной постели.7 апреля 1919 года английская газета «Дартфорд кроникл» напечатала вызвавшую немало толков статью о загадочной гибели писателя Джорджа Темпла Джонсона. В половине третьего ночи он был найден мертвым в своей комнате. Нижняя часть его тела полностью сгорела, хотя, как и во всех остальных случаях, ни на одежде, ни в комнате не было никаких следов огня. В кармане брюк писателя была большая пачка бумажных денег. «В момент смерти погибший не спал — он был одет. Почему же тогда он не пытался спастись и не позвал на помощь соседей? Наконец, почему одежда, денежные купюры и мебель не пострадали от огня?» — недоумевал репортер, так и не получивший от ученых ответа на эти вопросы.1951, США, штат Флорида. Июльской ночью сгорела в собственной кухне пенсионерка Мэри Ризер, от которой остались лишь несколько кусков костей и одна неповрежденная ступня.По мнению пожарных экспертов, чтобы тело обгорело до такого состояния, требуется не менее четырех часов горения при температуре 2000 градусов, а такая температура не может возникнуть при обычном пожаре. При этом странным образом остались целыми газеты, лежавшие рядом. На стенах и потолке не было следов копоти, запах дыма едва ощущался. Ни полиция, ни агенты ФБР не смогли установить причину ее гибели.В 1952 году в Гринвилле штата Южная Каролина патрульный полицейский заметил стоявший посреди шоссе автомобиль, который приходилось объезжать другим машинам. Когда он заглянул в кабину, то увидел сгоревшего дотла человека. Им оказался Уэймонд Вуд. А в 1959 году в своей машине был обнаружен мертвым Билли Петерсон с ожогами третьей степени на спине, плечах и ногах. Причем ни одежда, ни его белье не были затронуты огнем.В октябре 1964 года в Далласе вспыхнула в своем автомобиле Уорс Стивенс. Когда к месту происшествия подоспела служба спасения, она уже обгорела до неузнаваемости.В XX веке изучением феномена самовозгорания занялись более серьезно. Были собраны и систематизированы более двухсот случаев этого загадочного явления, которые имели место уже в наши дни. В одном из номеров «Медицинско-юридического журнала» за 1961 год лондонский судебный следователь доктор Кэйвин Терстон, пользующийся большим авторитетом в судебных кругах, был вынужден признать, что «…есть целый ряд абсолютно достоверных свидетельств сгорания человека без участия в этом процессе каких-либо горючих веществ. При этом не было нанесено никакого ущерба находившимся в непосредственной близости легко воспламеняющимся материалам».Одним из главных аргументов, убедивших Терстона, было то, что в целом ряде случаев самовозгорание происходило в присутствии других лиц.Например, летом 1938 года миссис Мэри Карпентер с семьей отправилась на парусной лодке на морскую прогулку близ Норфолка. Внезапно она вспыхнула как факел и в считанные минуты на глазах окаменевших от ужаса мужа и детей превратилась в пепел. Ни ее спутники, ни лодка не пострадали.В 1966 году, когда маленькое суденышко «Олдрич» находилось в прибрежных водах Корнуолла, сгорел стоявший у штурвала Джон Грилли. Это произошло так быстро, что никто из членов команды не успел прийти на помощь. А в 1972 году английский судебный медик Кейт Симпсон записал показания нескольких свидетелей, в присутствии которых превратилась в огненный шар женщина по имени Эдит Томпсон.В 1990 году, в Венгрии, 27-летний инженер, ехавший с женой в Будапешт, остановил машину и вышел помочиться. Неожиданно жена увидела, как он упал, погрузившись в необычный синий туман. Туман скоро рассеялся, но инженер был мертв — вскрытие показало, что у него полностью выгорели внутренние органы.В 1996 году из номера мотеля в австралийском городе Брисбен с диким криком выскочила обнаженная девушка. Придя в себя, она рассказала, что приехала сюда на выходные со своим приятелем. Когда приятель вышел из ванной и лег рядом с ней, то внезапно загорелся и через несколько секунд превратился в пепел.В 1998 году житель Мадрида Роберто Гонсалес, слушая тост на собственной свадьбе, внезапно вспыхнул и меньше чем за минуту превратился в пепел. Очевидцами трагедии стали более сотни гостей. Никого и ничего другого огонь не тронул.Такое случалось и в России. 11 ноября 1990 года на границе Саратовской и Волгоградской областей, неподалеку от города Жирновска, сгорел пастух Бисен Мамаев. Температура воздуха была около нуля градусов. Согласно протоколу, «помощник пастуха, отвлекшись ненадолго, обнаружил обгорелое тело Мамаева, лежащее на земле без всяких признаков борьбы или противодействия огню. Смерть, вероятно, наступила мгновенно в результате резкого обугливания тела». Согласно результатам вскрытия, самый страшный ожог был в районе позвоночника и внутренних органов, а кожа лишь обуглилась и почернела. Одежда, обувь остались неповрежденными, как и охапка сена, на которой сидел Мамаев. Помощник погибшего был задержан милицией и обвинен в убийстве. Но, патологоанатомы пришли к выводу, что совершить убийство таким способом (выжечь человека изнутри) невозможно.В 1998 году в Красноярске на углу улицы юноша с цветами ждал свою знакомую и спокойно курил сигарету, когда на глазах у десятков очевидцев внезапно вспыхнул сам и за секунду сгорел. Его одежда, сумка и даже букет нисколько не пострадали.Самый большой интерес представляют конечно же рассказы тех немногих людей, которые сами стали жертвами самовозгорания, но остались живы.Профессор Джеймс Гамильтон, преподаватель математического факультета университета в американском городе Нэшвилле, проснувшись утром, вдруг почувствовал жгучую боль в левой ноге. Глянув вниз, Гамильтон увидел яркий язык пламени высотой около десяти сантиметров, который вырывался из его ноги, словно огонь огромной зажигалки. Профессор попытался погасить его, несколько раз хлопнув по лодыжке рукой, но это не дало никакого эффекта. Тогда ему пришло единственно правильное решение: перекрыть доступ к огню кислорода. Он крепко зажал место горения ладонями, и пламя исчезло.Этот случай произошел в 1835 году и был воспринят с большим скептицизмом. Но в декабре 1916 года свидетелем подобного явления стал еще один человек. Томас Морфи, владелец отеля в американском городе Дувр, штат Нью-Джерси, обнаружил свою экономку Лилиан Грин лежавшей на полу в гостиной. Она была в сознании, но ее тело под одеждой тлело, и в комнате чувствовался неприятный запах. К счастью для пострадавшей, горение быстро прекратилось. Сама же несчастная женщина, получившая серьезные ожоги, не могла объяснить, что с ней произошло.Американец Джек Энджел стал жертвой самовозгорания во время сна. В ноябре 1974 года, будучи на загородной стоянке в городе Саванна штата Джорджия, он лег спать в своем домике-прицепе. Заснул Энджел 12 ноября, а проснулся четыре дня спустя с обугленной правой рукой и более легкими ожогами груди, ног и спины. Все это время он находился без сознания и, по его словам, когда горело его тело, не чувствовал никакой боли. Никаких следов огня в фургончике не было.Другой пострадавшей от феномена, который упорно не признается официальной наукой, является миссис Джина Винчестер. Несчастье с ней произошло 9 октября 1980 года в Джексонвилле во Флориде, когда она сидела в своей машине. Внезапно ее охватило пламя, и она получила страшные ожоги. Однако белое кожаное сиденье автомобиля осталось нетронутым огнем.Анализ многочисленных фактов, собранных исследователями паранормальных явлений, позволяет выявить характерные особенности процесса самосожжения. Начнем с того, что он протекает очень быстро и интенсивно. Причем во многих случаях часть тела оказывается незатронутой огнем. Чаще всего целиком сохраняются какая-то конечность — рука или нога, пальцы, иногда голова и даже отдельные органы, словно бы выпавшие из очага горения. Кроме того, отмечаются два типа сгорания: превращение тела жертвы в пепел и спекание в обугленную массу с сохранением первоначальной формы. В большинстве случаев одежда на трупах и окружающие горючие предметы от огня не страдают. Это говорит о том, что сгорание плоти происходит изнутри, и при этом поверхность тела не нагревается. Иначе одежда сгорала бы в первую очередь.Несмотря на собранные факты, традиционная наука по-прежнему не признает возможность самовозгорания, не говоря уже о полном испепелении человека. Ее главный аргумент прост: с точки зрения физики и химии данный феномен абсурден уже хотя бы потому, что тело человека на две трети состоит из воды. Для его сгорания нужно значительное количество энергии, которого в живом организме нет. Ведь чтобы сжечь покойника в крематории, требуется температура в 1300 градусов и время до четырех часов. Если даже допустить, что такие температуры вдруг все же возникают, то их воздействие не должно было бы ограничиваться только испепелением тканей человеческого тела, оставляя нетронутыми легко воспламеняющиеся предметы в непосредственной близости от него.Существуют различные гипотезы относительно механизма данного феномена. Недавно на первый взгляд фантастическую версию предложили биофизики: источником энергии в живой клетке служит термоядерная реакция. «Можно полагать наличие в клетках неизвестных энергетических процессов, равных по своей мощности холодному термояду», — пишет директор Института клинической и экспериментальной медицины академик В.П. Казначеев. С этим согласен и действительный член Русского физического общества врач-хирург Г.Н. Петракович, считающий, что в основе клеточной энергетики лежат термоядерные реакции, а сама клетка является настоящим ядерным реактором. С помощью таких реакторов организм способен сам путем холодного термояда создать необходимые ему химические элементы.Если гипотеза относительно холодного термояда верна, то можно полагать, что сбои в работе этого механизма могут привести к тому, что из-за них клеточный реактор «идет вразнос», как говорят физики. Иными словами, начинается неконтролируемая ядерная реакция. Если же она становится цепной, то это сопровождается колоссальным по меркам микромира выбросом энергии. Это способно «сжечь», превратить в пепел клетки тканей и костей нашего тела.Что касается причины возникновения сбоев в работе клеточных реакторов, то их могут вызывать геомагнитные возмущения. В пользу этого говорит такой факт. В городе Боулдере находится Американский национальный институт метеорологии и океанографии, куда со всего мира передаются данные об изменении магнитных полей. Так вот в шести случаях, когда было известно время самовозгорания людей, исследователи обнаружили, что каждое из них совпадает с резким увеличением интенсивности магнитного поля по сравнению с двумя предыдущими днями.В предложенной гипотезе конечно же много неизвестных. И, прежде всего, непонятно, почему цепная реакция в живых клетках не всегда охватывает весь организм, оставляя целыми его отдельные части. Можно привести еще много и других «почему». Но в принципе, думается, разгадка тайны «дьявольского огня» кроется именно в энергетических процессах в клетках испепеленного человека.Старший научный сотрудник НИИ точных приборов, член Русского географического общества Станислав Смирнов считает, что в испепеляющем «адском пламени» нет ничего мистического. «Во-первых, энергия, сжигающая человека, выделяется в компактном объеме. Скорее всего, он имеет форму шара. Внутри концентрация энергии весьма велика, а за его пределами — мала. Во-вторых, сгорает живое тело, содержащее много воды и имеющее электрическую проводимость. А предметы (одежда, деньги), являющиеся диэлектриками, не проводящими электрический ток, как правило, остаются нетронутыми. В-третьих, нагреваются даже удаленные от очага возгорания металлические изделия вроде дверных ручек. В-четвертых, явление возникает внезапно и так же внезапно может прекратиться.»Кандидат технических наук Анатолий Стехин предлагает свою теорию. Пирокинез, по его мнению, — это холодно-плазменное горение. Объяснить суть непросто, но если в двух словах, то свободные радикалы в молекулах воды (той, из которой состоит тело) аккумулируют в себе солнечную или какую-нибудь другую энергию. И в исключительных случаях она высвобождается. В то время как снаружи температура тела не превышает 36°С, внутри она может достигать 2000°С! Этим, кстати, объясняется парадокс, упомянутый в письменных источниках: труп сгорает дотла, а обувь и одежда остаются целыми.Есть ещё гипотеза японца Харуги Ито. Он считает, что самовозгорание человека вызвано изменением течения времени в его теле. Дескать, организм не успевает излучать в пространство вырабатываемое им тепло и сам себя испепеляет. Но и это не всё.«Отмечено, что многие погибшие находились в депрессии или глубоком стрессе, — говорит парапсихолог Валерий Гузеев. — То есть напрашивается связь между самовозгоранием и психическим состоянием человека. Я не исключаю, что это явление вызвано деятельностью мозга: воспламенение происходит в результате неосознанного спонтанного воздействия мысли».Возможно, в ближайшем будущем спонтанное самовозгорание человека будет детально изучено, и соответственно найдутся способы предотвращения подобной опасности.Автор: Александр Захаров.

Ключевые слова: Самовозгорание пирокинез обугливание пепел паранормальное

Другие, подобные истории: