Рунические камни

Летяга Просмотров: 54 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:08 by

Почти тысячелетие — c IV по XII века — норманны поддерживали традицию установки рунических камней. Они возводили их над могилами своих мертвецов, выбивая на поверхности рунами мифические сказания и реальные истории, изображая цветными красками сюжеты из эпоса и жизни.Это фрагмент Тэнгвидского камня из Готланда. Изображённого здесь восьминогого коня чаще всего идентифицируют со Слейпниром, мифическим конём бога Одина, как он описан в Эддах. Женская фигура с кубком — скорее всего, валькирия, встречающая мёртвого в Вальхалле.Это Карлевский камень (конец X века) — древнейший случай записи древнескандинавской поэтической строфы (висы) в особом размере dróttkvæt, примеры которого обычно можно найти только в исландских рукописях более позднего периода. Надпись сделана в стихах и прозе, что необычно для рунических камней. Камень посвящен Сибби, воину и путешественнику, который либо сам был датчанином, либо погиб в датских водах.Это фрагменты изображения на камне Рамсунд в Швеции (XI век), где Сигурд, герой многих германских эпических сказаний, пронзает дракона Фафнира мечом. После этого он попробует крови дракона на вкус и поймет язык птиц.Надпись на камне в Уппланде (снова Швеция и снова XI век) выполнена по заказу некой Гиллог в память о её дочери. В надписи камень назван «мостом», что вообще не редкость в рунических камнях христианского периода (а это как раз с XI века в Швеции), особенно на камнях, посвящённых женщинам. За строительство моста можно было получить отпущение грехов, что и отразилось на рунических камнях.На камне из Ледберга (Швеция, XI век) сделано масштабное изображение, по всей видимости — битва Одина с чудовищным зверем Фенриром во время конца света, Рагнарёка. Руны гласят: “чертополох, омела, ящик” — часто встречающийся в рунических надписях заговор, связанный, вероятно, с переходом в загробный мир.Эллингские камни (а это уже Дания, X век) хранят на себе самые известные рунические надписи в стране — они содержат первые упоминания Дании как государства. Один из камней король Горм посвятил своей жене Тире, «украшению Дании».Это тоже Эллингский камень. Надпись была заказана королём Харальдом Синезубым в честь его отца, короля Горма, и, конечно, в память о том, что это он, покоритель Дании и Норвегии, обратил Данию в христианство. И да, это Иисус. На фотографии — копия камня, подкрашенная историками на основе исследования оригинала.Когда-то в Хуннестаде, в Швеции, было самое большое скопление камней с руническими надписями. В XVIII веке это место было разрушено. Один из трех дошедших до нас камней изображает женскую фигуру с двумя змеями в руках верхом на волке — вероятно, это великанша Хироккин из древнескандинавского мифологического сказания о смерти бога Бальдра.Чаще других мифологических сюжетов на рунических камнях встречается тот, в котором Тор пытается выловить мирового змея Йормунганда. По легенде, во время ловли Тор от усердия пробивает ногой днище лодки — что и изображено на Алтунском камне. Камень установлен в память об отце и сыне, сгоревших (или сожженных) заживо в каком-то доме.Нет более известного камня, чем камень из Рёка (Швеция, IX век). Выбитую на нём длинную надпись (длиннее на камнях пока не встречалось) уже многие десятилетия никак не могут до конца расшифровать. Из того, что выяснили: камень упоминает короля остготов Теодориха Великого или, скорее, его статую, которую до начала IX века можно было увидеть в Равенне. На камне можно разглядеть несколько видов рунического письма: тайнопись в виде шатровых рун (крестики с палочками наверху) и более привычный старший футарк (рунический алфавит из 24-х символов — надпись, которая пониже).На Стенквистском камне вырезан гигантский молот Тора, который ни с чем не спутаешь — камень используют как эталон и сравнивают с камнями, на которых не очень понятно что — Мьёльнир или что-то другое.Обычно рунические камни появлялись в связи со смертью человека, чаще всего — с целью установить линию наследования. Заказчик камня таким образом заявлял о том, что он был близок умершему и имеет право на его имущество. Так появился и камень из Тульстропа. На нём изображён волк и корабль, но только корабль не похож на обычный для викингов драккар. Скорее всего, это символ специального похоронного корабля, который отсылает к мифу о похоронах бога Бальдра, сына Одина. Волк — герой того же мифа. Великанша Хироккин, помогающая кораблю с телом Бальдра отплыть, сидит верхом на волке.Автор: Даша Глебова.

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