Тайна внезапных исчезновений, или Куда исчезают поселения?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:36

TiTaN_2017 Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:36 by

Лидером же является необъяснимое исчезновение и местонахождение более тридцати мужчин, женщин и детей, которые исчезли из деревни эскимосов в первой половине двадцатого века возле озера Анджикуни. Озеро Анджикуни богато щукой и форелью. Оно расположено вдоль берегов реки Казани в одном из отдаленных регионов Канады. Этот край богат легендами о злых духах. Тем увлекательнее и таинственнее выглядит история исчезновения местных жителей. Вся история началась в ноябре 1930 года, когда канадский охотник за пушным зверем Лабелль прибыл в эскимосскую деревеньку, и к своему удивлению обнаружил, что хижины опустели. А ведь всего несколько недель назад это было гостеприимное, шумное поселение, в котором кипела жизнь. Теперь же его встретила гробовая тишина. Охотнику не удалось найти ни одного обитателя деревни. Понятное дело, он захотел узнать, что же случилось. Однако его поиски не дали никаких результатов. Он обошел всю деревню, заглядывая в каждый уголок. Лодки-каяки местного населения были на своем обычном месте, на причале, а в домах остались все необходимые вещи домашнего обихода и оружие. В домиках охотник обнаружил также горшки с традиционным блюдом – тушеным мясом. Все запасы рыбы также были на месте. Все было абсолютно так, как раньше, за исключением людей. Племя, численность которого составляла более двух с половиной тысяч человек бесследно исчезло в самый обычный день. Не нашел охотник и каких-либо следов борьбы.Еще одной деталью, которая добавляла загадочности ситуации, было то, что никаких следов от деревни не было. По воспоминаниям Лабелля, он почувствовал необъяснимый страх и напряженность в области живота, и незамедлительно бросился к телеграфу и отправил оповещение королевской канадской горной полиции. Поскольку ничего подобного никто никогда не слышал, полицейские немедленно направили в деревушку целую экспедицию. Поиски жителей растянулись по всему побережью озера. Когда полиция прибыла на место, было обнаружено еще несколько фактов, которые указывали на то, что исчезновение имеет мистическую природу. Во-первых, эскимосы не взяли ездовых собак, как первоначально предполагал охотник. Их обледенелые скелеты были найдены глубоко под снегом. Они умерли с голоду. Более того, выяснилось, что могилы предков были вскрыты, и тела усопших бесследно исчезли. Эти факты поставили в тупик местные власти. Было понятно, что ни одним из двух видов транспорта люди не воспользовались. К тому же, если бы они добровольно покидали деревню, то, в крайнем случае, не оставили бы собак привязанными, они отпустили бы их, предоставив возможность самим находить себе пищу. Но более странной кажется вторая тайна – ученые с уверенностью горят о том, что эскимосы не могли потревожить могилы своих предков, поскольку это запрещено обычаями. А кроме того, земля в то время была настолько промерзшей, что разрыть ее без помощи специальной техники было просто невозможно. По словам одного из полицейских, который принимал участие в поисках, то, что произошло в деревне, физически абсолютно невозможно. Через семь десятилетий никто не смог оспорить это его утверждение. До настоящего момента канадские власти не сумели разгадать загадку озера Анджикуни. Тем более не смогли они найти потомков членов этого племени. И все выглядит так, будто этой деревни никогда и не существовало на свете. Такое, по меньшей мере, странное исчезновение целой деревни не поддается никакому более-менее разумному объяснению. Даже если бы на племя кто-то напал, то полицейские нашли бы останки людей или следы противостояния, но ведь ничего подобного найдено не было…Впрочем, это далеко не единственный случай, история хранит еще немало подобных легенд. В Кении, в одном из племен исследователи услышали легенду об острове Энваитенет, на котором очень давно проживало большое племя. Оно занималось торговлей с другими племенами.Но в один день торговля просто прекратилась. На остров отправили разведчиков, которые принесли информацию о том, что деревня пуста, при этом все вещи остались на своих местах. Но, опять же, возникает вполне закономерный вопрос: каким образом и, главное, зачем жители целого племени смогли пересечь озеро незамеченными и куда они вообще исчезли? После этого инцидента остров, название которого означает «безвозвратный», считают проклятым.Подобные исчезновения случались и на территории России. Очень много сообщений о подобных случаях появлялось в средствах массовой информации относительно Плещеева озера. Если верить истории, когда-то давно на этом озере был построен красивый город Клещин, но однажды все жители покинули его точно так же, как эскимосы покинули свою деревеньку. Легенды говорят о том, что город этот был проклят Духом Озера. Поэтому город Переяславль-Залесский, который был построен позже в этой местности, был воздвигнут в стороне от озера. И хотя это всего лишь красивые легенды, однако Плещеево озеро до сегодняшнего дня наводит страх на местное население. Жители верят, что туман, который довольно часто появляется на озере, очень опасен. И если попасть в него, то можно оказаться в параллельном мире и вернуться через несколько дней, а то и вовсе исчезнуть.Нечто похожее происходит и в Иркутской области. В 1997 году в Нижнеилимском районе, недалеко от Мертвого озера исчезли три сотрудника местной милиции. А пятью годами ранее в этом же районе пропал целый железнодорожный состав вместе со всеми людьми, сопровождавшими его. Псковская область также имеет свое аномальное место. Это местность возле села Ляды, которая пересекается оврагом. Именно там пропала бригада, отправленная на лесозаготовку. Все эти истории объединяет то, что все они имеют объяснения, пусть даже не совсем правдоподобные. А вот как объяснить исчезновение людей на глазах у большого количества свидетелей? Так, например, широко известна история, которая случилась с фермером Лэнге, исчезнувшем на глазах пяти очевидцев. И такие истории также случаются очень часто. Еще в летописях семнадцатого века есть записи о том, что во время трапезы буквально растворился в воздухе Инок Амвросий. Но в те времена подобные происшествия объяснялись очень просто – происками нечистой силы и колдовством.В начале 1800-х годов точно таким же образом исчез посол Британии Б. Батерст. Вначале его исчезновению не придали должного значения, списав его на наполеоновские козни. Однако многочисленные свидетельства очевидцев подтвердили, что Наполеон к этому случаю не имеет ни малейшего отношения. Более современный случай произошел уже в наше время, когда жена исчезла практически на глазах мужа, просто выйдя из автомобиля, чтобы протереть стекла. Но далеко не всегда люди исчезают без следа. Иногда случается так, что люди, пропавшие в одном месте, спустя какой-то промежуток времени появляются в другом, совершенно незнакомом им месте. Так, например, случилось во второй половине двадцатого века с одним из военных летчиков, которому пришлось катапультироваться, поскольку его самолет потерпел крушение. Когда он пришел в себя, то выяснилось, что до места аварии приблизительно один километр. А один из его сослуживцев утверждает, что самолет просто растворился.Китайский городок Гуйлинь, известный извилистыми ветвистыми пещерами, также может «похвастаться» случаями исчезновения людей. Гиды, которые проводят экскурсии по пещерам, вынуждены пересчитывать туристов после каждого похода в пещеру. И причина не только в том, что кто-то может отстать или заблудиться. В 2001 году произошла очень странная, но довольно забавная история. К одной из экскурсий присоединился новый турист, которого никто до этого не видел. Оказалось, что сам этот человек считает, что находится в 1998 году, а догнал он свою группу, от которой отстал, решив немного отдохнуть в одной из пещер. В 1621 году царская охрана Михаила Федоровича захватила в плен отряд хана Девлет-Гирея, вышедшего в поход в 1571 году. Какое же изумление читалось на их лицах, когда они узнали, в каком году оказались. По словам воинов отряда, они вместе с татарским войском принимали участие в штурме Москвы, на их пути оказался глубокий овраг, покрытый туманом. Выехать из него им удалось только через полстолетия. По словам ученых, подобные исчезновения можно объяснить существованием временных «черных дыр», через которые человек может попасть в параллельную реальность, а вот выбраться назад – практически невозможно. Такие провалы во времени возникают вследствие геофизических аномалий, например разломов земной коры. Не менее часто используемой является версия о том, что людей похищают инопланетяне для проведения своих исследований.Телепортация – это явление непредсказуемое, поэтому заранее знать, куда именно может занести человека эта аномалия, невозможно. Ученые также утверждают, что подобные чудеса могут продемонстрировать жители религиозных племен, основной частью жизни которых является медитация, а также тибетские йоги. Телепортацию также можно объяснить и тем, что в определенных обстоятельствах в человеке могут «просыпаться» паранормальные сверхъестественные способности, в частности, возникновение опасности для жизни и огромное желание покинуть какое-то определенное место. Такое предположение было доказано экспериментально – на кошку натравили собаку. Кошка настолько испугалась, что зашипела и …исчезла. На месте был обнаружен только ошейник, а само животное нашли через несколько дней на крыше церковной колокольни.Похожие случаи фиксируются практически каждый день. И даже несмотря на то, что большинство из них имеет прозаическое, обычное объяснение, все-таки некоторые из них действительно не поддаются никакой логике и поражают своей таинственностью и мистической подоплекой. Можно быть уверенным в том, что большинство случаев никогда не попадет на страницы средств массовой информации, поскольку рассказать о них будет просто некому…Автор неизвестен.

Ключевые слова: Легенды необъяснимое исчезновение инопланетяне

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