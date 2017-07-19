Тайна исчезающих домов

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:55

TiTaN_2017 Просмотров: 75 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 08:55 by

Это произошло в английском графстве Уилтшир. Некая мисс Эдна Хэджис отправилась в гости к подруге. Она села на велосипед и нажала на педали. Когда девушка ехала по пустынной дороге на окраине города Суиндон, началась гроза. Эдна мгновенно промокла до нитки.И тут она увидела у самой дороги одинокий дом с соломенной крышей. Из трубы вился дымок, и Эдна решила попросить разрешения переждать грозу. Дверь открыл высокий пожилой мужчина и молча пропустил ее в дом. Внутри было тепло, в камине горел огонь. Единственно, что смущало, — молчание хозяина.Не прошло и нескольких минут, как вдруг стены и потолок дома стали меркнуть, а потом и вовсе исчезли. Мисс Хэджис обнаружила, что снова едет по той же самой дороге. Когда наконец она добралась до подруги, там уже находились вымокшие под дождем гости, ехавшие той же дорогой.Выслушав историю Эдны, гости сказали, что в том месте нет никакого дома,— одни лишь заброшенные развалины. Заинтригованная, Эдна отправилась домой по той же дороге. И что же? На месте дома, где жил молчаливый хозяин, находился старый фундамент, и дорожка к нему заросла многолетним бурьяном…Однажды житель Танзании Джума Мбиль вернулся домой, открыл дверь и чуть не потерял дар речи. Вместо квартиры за дверью зияла… космическая пустота, в которой мерцали яркие точки звезд.Джума вышел на улицу — все нормально, вернулся в дом — та же картина. В состоянии, близком к помешательству, мужчина вызвал полицию. Джума распахнул дверь квартиры перед стражами порядка, и те буквально окаменели от неожиданности!Пройти в квартиру было не только невозможно, но и опасно — пол отсутствовал, а на его месте не было ничего, кроме черной бездны. Представители закона сфотографировали пустоту.Фотографии, сделанные на месте необычного явления, были исследованы в университете в Дар-эс-Саламе.Вывод ученых оказался поразительным. Небо в этом замкнутом пространстве выглядело так, как если бы на него смотрели из точки в созвездии Кассиопеи, удаленной от Солнечной системы на 86 световых лет.Подобные аномальные явления происходят и в России. Некогда в деревне Ключи Свердловской области жила набожная старушка — баба Вера. По словам ее внучки Нины, приезжавшей в деревню на летние каникулы, старушка все свободное время проводила в молитвах. Перед сном, закрывая двери на крючок, она их несколько раз крестила. Крестила также окна, печку и только потом спокойно засыпала. Оказывается, таким вот способом она защищала на ночь свой дом от воров.На фото: Деревня КлючиОднажды летом Нина пошла в клуб на танцы. Старушку предупредила, что домой вернется поздно.После танцев молодежь отправилась к реке. За разговорами не заметили, как начало светать. Потом двинулись провожать Нину всей ватагой. И тут произошло невероятное.Дома бабы Веры не было! Нина уже хотела постучаться к соседям, чтобы узнать, что случилось с бабушкой, но в это время исчезнувший дом начал проявляться.Изумленные парни и девушки сначала увидели крышу — она выплыла из тумана и словно повисла в воздухе, затем постепенно возник и весь дом, в крайнем окошке которого горел огонек.Нина тут же забарабанила в окно. Баба Вера, которая уже встала и собиралась доить корову, на вопросы внучки ответила, что все в порядке.Уже потом родня бабы Веры пришла к выводу, что, тщательно крестя окна, двери и нашептывая молитвы, бабка защищала свой дом от воров и нечистой силы, поэтому изба и пряталась столь таинственным образом, становясь невидимой.Неужели баба Вера была способна сделать дом недоступным не только нечистой силе, но и всем окружающим?Автор: Владимир Лотохин.

Ключевые слова: Загадочные события замкнутое пространство старушка молитвы неизвестность

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