Асператус – самые страшные облака

Асператус – самые страшные облакаОчевидцы говорят, что смотря на такие облака, кажется, что лежишь на дне океана и смотришь на разбушевавшийся шторм, или будто бушующее море взлетело в небо, волны готовы накрыть весь город, но всепоглощающий ураган так и не наступает, лишь давящая тишина. Асператус или «Undulatus asperatus» (с латыни переводится как «волнисто-бугристые/шероховатые») — это редкий тип облаков дьявольского вида.
Впервые их зафиксировали метеорологи Великобритании и Новой Зеландии в пятидесятых годах прошлого века. Тёмно-синие, почти чёрные, напоминающие грозное штормовое море – эти облака выглядят завораживающе, впечатляюще и способны испугать кого угодно, сигнализируя о приближающемся катаклизме.
С момента появления этого удивительного феномена прошло уже более полувека, учёные до сих пор точно не определились, каким именно образом формируются волнисто-бугристые облака, но некоторые выводы они все же сделали.
Прежде всего метеорологи не могли не обратить внимание на тот факт, что если до второй половины XX века асператус никто никогда не видел, то со временем они стали появляться всё чаще, а наибольшее их количество было зафиксировано уже в нынешнем веке (при этом больше всего их можно увидеть на территории Северной Америки в утренние или вечерние часы). Этот факт однозначно свидетельствует о том, что в атмосфере произошли какие-то изменения, способствовавшие появлению этого феноменального явления.
А также обратили внимание на цвет и структуру этого феномена и пришли к выводам о том, что волнисто-шероховатые облака содержат в себе довольно-таки большое количество водяного пара, а значит, для их формирования было затрачено немало как энергии, так и тепла. Откуда именно появляется в данном случае энергия, учёные до конца не разобрались, но обратили внимание на то, что это удивительное явление природы образуется лишь в районе гор и холмов, которые преодолевают движущиеся с запада на восток основные воздушные массы.
Несмотря на свой устрашающий вид, появление таких облаков не сопровождается грозой и ураганом. Единственный прецедент случился в 2015 году в Хабаровске, когда появление густых облаков спровоцировало мощный грозовой ливень, напоминающий тропические дожди. В остальном облака асператус сопровождаются полным штилем с нагнетающей тишиной. Может и не зря все затихает, природа все чувствует по-особому…
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:38
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Сегодня, 16:38 by ЭлинияПросмотров: 63Комментарии: 3
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