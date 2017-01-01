Аргентинский гном

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lemur Просмотров: 88 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:22 by

В северных провинциях Аргентины снова объявился «жуткий гном» — неуловимое неизвестное существо, внушающее обывателям панический ужас.Впервые о твари, получившей название «гном», или «жуткий гном», стало известно в 2008 году. Тогда сообщения о ней поступали довольно часто, в том числе от полицейских.Существо вело ночной образ жизни и нередко подходило к человеческому жилью. Появление в окне его чёрной остроконечной головы с горящими красным огнём глазами повергало очевидцев в шок.По рассказам, голова у гнома заострённой формы. Кажется, что он носит колпак (некоторые даже считают, что на нём и в самом деле этот головной убор). Сам он коренастый, широкий, ростом 1—1,2 метра. Необычна его походка: передвигается маленькими шажками вбок и при малейшей опасности замирает, становясь в темноте похожим на пень или валун. Собаки его панически боятся. При его приближении они рвутся с привязи и удирают сломя голову. Часто хозяева уже по их поведению узнают, что гном где-то здесь. Много раз люди, встревоженные испугом собак, вооружались ружьями и выходили на его поиски, но прочёсывание окрестностей ничего не давало.Местные жители утверждают, что гном ворует животных, унося их в своё логово. Не гнушается он и людьми. Несколько случаев бесследных исчезновений людей уверенно «списаны» на этого жуткого «пришельца из детских сказок».В 2008 году работник фермы Рамон Альмендрос, увидев гнома в окне, подошёл поближе, чтобы лучше его рассмотреть. Не успел он опомниться, как стекло разбилось, в отверстие стремительно просунулась чёрная рука и схватила его за локоть. Гном потянул к себе человека с такой силой, что тот своим телом выдавил стекло. На его крики в комнату вбежали вооружённые люди. Гном отпустил свою добычу и скрылся в темноте. Хватка жуткого существа оказалась настолько сильной, что у Рамона оказались переломаны кости руки (это не считая ран, нанесённых осколками). Руку в конце концов пришлось ампутировать.О том, как опасно приближаться к гному, говорит другой эпизод 2008 года, описанный в газете «Эль Трибуно». Поздно вечером несколько молодых людей и девушек сидели у ручья и болтали. Внезапно послышались звуки, «как будто на землю падают камни». Люди решили, что в зарослях пробирается какой-то зверь, не выше собаки. Один из молодых людей взял палку и заявил, что сейчас выгонит его из кустов. Он вошёл в заросли, и вдруг оттуда послышались его истошные крики. Остальные, вооружившись кто чем мог, бросились ему на помощь. Все увидели низкое чёрное существо, похожее, по их словам, на «карликовую гориллу». Оно держало несчастного юношу за ногу и волокло куда-то. Увидев толпу, оно отпустило человека и проворно скрылось. У юноши оказались вывихнуты и переломаны кости на ноге.В 2008 году случаи встреч с кошмарным гномом были настолько частыми, что жители некоторых селений перестали выходить из домов начиная уже с ранних сумерек. Зловещий гном терроризировал население севера Аргентины почти три месяца, а потом бесследно исчез. Сейчас он появился снова. Его трижды видели в марте и один раз в апреле. Очевидцы утверждают, что это тот самый гном. Случаев нападений на людей пока не отмечено, но пропажи скота имели место. Полиция отнеслась к сообщениям серьёзно. Ей даже удалось обнаружить предположительное логово гнома. У одного фермера какой-то неизвестный хищник растерзал козу. Идя по следам крови, люди вышли к низкой пещере, больше похожей на нору. В неё залезли двое вооружённых полицейских с фонарями. Очень скоро связь с ними прервалась. А когда прошёл час и они не вернулись, остальные не на шутку встревожились. В пещеру отправились опытные, вооружённые до зубов охотники. Пещера оказалась пуста. Двое стражей порядка пропали без следа. В пещере имелись останки животных, что явно указывало на то, что здесь обитал какой-то зверь. Обследование стен и изучение окрестностей с помощью металлоискателя и биолокационной рамки также оказалось безрезультатным.Напрашивается версия, что гном — существо из параллельного мира. Возможно, в пещере есть проход или портал туда, который открывается в определённое время. Но скорее всего гном каким-то образом умеет его открывать. Уходя от полицейских, он переместился в этот свой мир, а с ним и стражи порядка. Он появляется на первом видео на 1:41 ( на одной минуте сорок одной секунде видео).Автор: andergx.

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