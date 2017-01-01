Деревня двенадцати призраков
Великобритания — это страна, жители которой удивительным образом относятся к привидениям. Они уважают их, стараются не беспокоить и никогда не скрывают от новых хозяев наличие мистических жителей. В стране ведется учет призраков. Среди опрошенного населения страны 70 % даже не сомневаются в их существовании, а 12 % — видели их воочию. В юго-восточной части Англии, в графстве Кент, находится необычная деревушка под названием Плакли, известная также как «деревня 12 призраков».
На территории государства немало мест и домов, в которых вполне успешно англичане соседствуют с призраками, но деревня Плакли - это край, где их особенно много. По утверждению местных жителей, регулярно напоминают о себе 12 фантомов, которых можно повстречать на тех участках деревни, где смерть настигла людей, впоследствии превратившихся в привидения.
Данная аномалия привлекает в деревню исследователей и просто любопытных туристов, а также искателей острых ощущений. Жители деревни Плакли смирились с соседством сверхъестественных сил и научились не боятся их проявлений, так как фактически привидения безобидны и способны лишь напугать неподготовленного человека.
Интересен тот факт, что паранормальные явления не фиксирует ни один цифровой прибор, поэтому нет ни одного доказательства того, что призраки в деревне Плакли все-таки обитают.
Как-то раз деревню посетила группа исследователей аномальных зон с целью разоблачения деревни с призраками как приманки для туристов. Спустя день после приезда ученых на деревню налетело невероятное количество мух, причем это случилось перед наступлением зимы, а температура воздуха в то время составляла лишь несколько градусов выше нуля. С каждым днем количество мух становилось все больше и больше. Очевидцы утверждали, что миллионы мух были буквально повсюду. Ни одно противомоскитное средство не способно было справиться с их количеством.
После того как исследователи-разоблачители покинули деревню Плакли, не сумев осуществить задуманное из-за помех насекомых, все мухи исчезли.
С какими же призраками можно повстречаться в деревне? На окраине обитает призрак кареты, проезжающей по дороге. Сама карета пустая, запряжена четверкой лошадей, но приближаться к ней не советуют. Как-то любопытный турист залез в карету, которая унесла его в неизвестно направлении, после чего его уже никто не видел.
Фантом цыганки, курящей трубку, можно повстречать у моста через ручей. Именно в этом месте ее сожгли, обвинив в колдовстве.
Черный призрак мельника показывается только перед грозой. Некоторые говорят, что он сгорел при пожаре, а другие уверяют, что черный он от грехов.
В парковой зоне можно увидеть казнь разбойника, состоявшуюся более двух столетий назад.
В центральной части деревни велика вероятность встретить фантомов призрачного монаха, женщины, покончившей жизнь самоубийством, приняв яд, а так же призрак рабочего глиняного карьера, на которого обвалилась стена грунта.
Северная часть деревни отличается появлением время от времени привидений повесившихся учителя и полковника воинской части. Первый совершил самоубийство от неразделенной любви, и порой его можно увидеть раскачивающимся в петле на дереве лавра, а второй был уличен в денежной растрате и, дабы избежать позора, решил расстаться с жизнью.
Призраки двух сестер также можно повстречать в странной деревушке. Их прозвали «женщина в красном» и «женщина в белом». Женщину в белом чаще всего замечали прогуливающейся по площади, а ее сестру можно увидеть в церкви Сен-Николас, где в склепе покоятся ее останки.
Застреленная бешеная собака — это последний, двенадцатый фантом, пугающий вой которой разносится по всей округе, но увидеть сам образ не просто.
Автор неизвестен
Источник
Сегодня, 12:55 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 0
Ключевые слова: Великобритания деревня призраки охотники на привидений мухи мельник самоубийца собака