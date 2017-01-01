Деревня двенадцати призраков

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 12:55 by

Великобритания — это страна, жители которой удивительным образом относятся к привидениям. Они уважают их, стараются не беспокоить и никогда не скрывают от новых хозяев наличие мистических жителей. В стране ведется учет призраков. Среди опрошенного населения страны 70 % даже не сомневаются в их существовании, а 12 % — видели их воочию. В юго-восточной части Англии, в графстве Кент, находится необычная деревушка под названием Плакли, известная также как «деревня 12 призраков».На территории государства немало мест и домов, в которых вполне успешно англичане соседствуют с призраками, но деревня Плакли - это край, где их особенно много. По утверждению местных жителей, регулярно напоминают о себе 12 фантомов, которых можно повстречать на тех участках деревни, где смерть настигла людей, впоследствии превратившихся в привидения.Данная аномалия привлекает в деревню исследователей и просто любопытных туристов, а также искателей острых ощущений. Жители деревни Плакли смирились с соседством сверхъестественных сил и научились не боятся их проявлений, так как фактически привидения безобидны и способны лишь напугать неподготовленного человека.Интересен тот факт, что паранормальные явления не фиксирует ни один цифровой прибор, поэтому нет ни одного доказательства того, что призраки в деревне Плакли все-таки обитают.Как-то раз деревню посетила группа исследователей аномальных зон с целью разоблачения деревни с призраками как приманки для туристов. Спустя день после приезда ученых на деревню налетело невероятное количество мух, причем это случилось перед наступлением зимы, а температура воздуха в то время составляла лишь несколько градусов выше нуля. С каждым днем количество мух становилось все больше и больше. Очевидцы утверждали, что миллионы мух были буквально повсюду. Ни одно противомоскитное средство не способно было справиться с их количеством.После того как исследователи-разоблачители покинули деревню Плакли, не сумев осуществить задуманное из-за помех насекомых, все мухи исчезли.С какими же призраками можно повстречаться в деревне? На окраине обитает призрак кареты, проезжающей по дороге. Сама карета пустая, запряжена четверкой лошадей, но приближаться к ней не советуют. Как-то любопытный турист залез в карету, которая унесла его в неизвестно направлении, после чего его уже никто не видел.Фантом цыганки, курящей трубку, можно повстречать у моста через ручей. Именно в этом месте ее сожгли, обвинив в колдовстве.Черный призрак мельника показывается только перед грозой. Некоторые говорят, что он сгорел при пожаре, а другие уверяют, что черный он от грехов.В парковой зоне можно увидеть казнь разбойника, состоявшуюся более двух столетий назад.В центральной части деревни велика вероятность встретить фантомов призрачного монаха, женщины, покончившей жизнь самоубийством, приняв яд, а так же призрак рабочего глиняного карьера, на которого обвалилась стена грунта.Северная часть деревни отличается появлением время от времени привидений повесившихся учителя и полковника воинской части. Первый совершил самоубийство от неразделенной любви, и порой его можно увидеть раскачивающимся в петле на дереве лавра, а второй был уличен в денежной растрате и, дабы избежать позора, решил расстаться с жизнью.Призраки двух сестер также можно повстречать в странной деревушке. Их прозвали «женщина в красном» и «женщина в белом». Женщину в белом чаще всего замечали прогуливающейся по площади, а ее сестру можно увидеть в церкви Сен-Николас, где в склепе покоятся ее останки.Застреленная бешеная собака — это последний, двенадцатый фантом, пугающий вой которой разносится по всей округе, но увидеть сам образ не просто.Автор неизвестен

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