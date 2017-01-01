В Казахстане нашли яйцо с «личинкой Чужого»

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:47

Lemur Просмотров: 39 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 20:47 by

В Казахстане широко обсуждается неизвестное существо, найденное в селе Баганалы в Аулиекольском районе Костанайской области. Недавно кочегар местной школы в тоннах угла обнаружил яйцо размером с футбольный мяч.В Казахстане широко обсуждается неизвестное существо, найденное в селе Баганалы в Аулиекольском районе Костанайской области. Недавно кочегар местной школы в тоннах угла обнаружил яйцо размером с футбольный мяч.Как рассказывает кочегар Геннадий Кузнецов, нашедший «монстра», он разбил яйцо из любопытства, а из него появилось это существо. Он решил забрать находку домой, чтобы передать ученым. Что интересно, «нечто» на сильном 30-градусном морозе не замерзло.Аульный ветеринар уже ознакомился с 20-сантиметровым существом и рассказал, что у него есть два ряда зубов, мелкие волосы, и покрыто оно слизью. Сельчане утверждают, что бояться им нечего, так как существо «не местное» и попало в село с углем из Майкубенского угольного бассейна в Экибастузе. Казахстанцы уже прозвали существо «личинкой Чужого». Отметим, что существу может быть от 30 до 50 миллионов лет, если оно лежало в угольных пластах.Находку отправили на исследование в лабораторию, на кафедру естественных наук Костанайского Государственного Педагогического Университета. 19 января заведующая кафедрой Дамиля Конысбаева рассказала некоторые подробности изучения существа. Она отметила, что это «существо» не похоже на рептилию или змею, и, скорее всего, это часть животного. Предположительно, «чужой» оказался просто кишкой.

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