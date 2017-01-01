Необычное фото, сделанное в квартире

Необычное фото, сделанное в квартиреВсем доброго времени суток, сразу скажу - не пытаюсь кого-то удивить или напугать этим фото, в нем, собственно, ничего особенно страшного нет.
Небольшая предыстория.
Буквально несколько дней назад друг отправил мне это фото с вопросом, что я вижу на нем. Фото сделано в квартире друга, обнаружили его совершенно случайно, просматривая старый архив. Фото датируется 2015-м годом. На момент создания фото в квартире были лишь два человека: младшая сестра моего друга и ее подруга (собственно, она и изображена на фото, лицо предусмотрительно закрасил в целях конфиденциальности), а так же домашний кот. Привлекло наше внимание то, что расположено на фоне, в коридоре.
Прошу вас приглядеться внимательно, оценить и выдвинуть реальные версии. Честно скажу, сам я, как и мой друг, не особо верим в мистику, но это фотография нас очень удивила. Прошу высказывать ваши версии в комментариях. Добавлю два варианта фото: 1 вариант - это оригинал (за исключением закрытого лица), 2 вариант - увеличенная экспозиция и яркость.
P. S. Господа, попрошу не тратить время на споры о реальности этого фото, так как предъявлять какие-то доказательства у меня нет никакого желания, так что если вам все это кажется уткой - просто пройдите мимо.
P. S. S. Сразу добавлю несколько моментов, предвидя возможные вопросы:
- в квартире никто не умирал;
- кот есть, однако очевидцы не припомнят необычного поведения со стороны животного;
- очевидцы, хоть и являются по сути детьми, люди адекватные и врать бы нам с другом не стали, да и не за чем это им, это фото стало сюрпризом для всех нас;
- в коридоре нет вешалки, плечиков и что-то куда-то подвесить там попросту негде.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48 by AnamnesisПросмотров: 42Комментарии: 0
Ключевые слова: Фото нечто силуэт тень авторская история