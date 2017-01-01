Необычное фото, сделанное в квартире

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:48

Anamnesis Просмотров: 42 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:48 by

Всем доброго времени суток, сразу скажу - не пытаюсь кого-то удивить или напугать этим фото, в нем, собственно, ничего особенно страшного нет.Небольшая предыстория.Буквально несколько дней назад друг отправил мне это фото с вопросом, что я вижу на нем. Фото сделано в квартире друга, обнаружили его совершенно случайно, просматривая старый архив. Фото датируется 2015-м годом. На момент создания фото в квартире были лишь два человека: младшая сестра моего друга и ее подруга (собственно, она и изображена на фото, лицо предусмотрительно закрасил в целях конфиденциальности), а так же домашний кот. Привлекло наше внимание то, что расположено на фоне, в коридоре.Прошу вас приглядеться внимательно, оценить и выдвинуть реальные версии. Честно скажу, сам я, как и мой друг, не особо верим в мистику, но это фотография нас очень удивила. Прошу высказывать ваши версии в комментариях. Добавлю два варианта фото: 1 вариант - это оригинал (за исключением закрытого лица), 2 вариант - увеличенная экспозиция и яркость.P. S. Господа, попрошу не тратить время на споры о реальности этого фото, так как предъявлять какие-то доказательства у меня нет никакого желания, так что если вам все это кажется уткой - просто пройдите мимо.P. S. S. Сразу добавлю несколько моментов, предвидя возможные вопросы:- в квартире никто не умирал;- кот есть, однако очевидцы не припомнят необычного поведения со стороны животного;- очевидцы, хоть и являются по сути детьми, люди адекватные и врать бы нам с другом не стали, да и не за чем это им, это фото стало сюрпризом для всех нас;- в коридоре нет вешалки, плечиков и что-то куда-то подвесить там попросту негде.

Ключевые слова: Фото нечто силуэт тень авторская история

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