Лагерь "Сова"

Аскет Левиссет Просмотров: 752 Комментарии: 3 +3 Вчера, 09:01 by

Как обычно мы сидели с друзьями в скайпе и играли в разные совместные игры. Нас было 5 человек, включая меня самого: я, Арсен, Женя, Алиса и Артём. Моя подруга рассказывала мне о том, что неподалеку от нашего города есть заброшенный пионерлагерь, у которого не самая лучшая репутация как при существовании, так и по сей день. Завели разговор на эту тему, нам всем стало довольно-таки интересно, что там и каково там вообще было находиться детям. Историю лагеря читать не стал, вдруг что, а самым трусливым казаться не хотел. Договорившись на следующий день, что все идем к одному другу с ночевкой, мы отпросились у родителей, но сами решили свалить в лагерь, купив выпивку и оставшись на ночь там.Вот и настал тот день, все мы взяли денег на дорогу, выпивку, самое необходимое для ночевки и поехали туда. Автобус ехал медленно, собирая кочку за кочкой, будто бы водитель не умеет водить и, только вчера купив права, учится ездить. Давки не было, как бывает обычно, в том направлении мало кто ездит, да и в выходные обычно все дома. Алиса уснула у меня на плече, слушая музыку. Меня это обрадовало, она мне нравилась, но сказать ей это в лицо я стеснялся, да и она не хотела встречаться ни с кем, девушка с душой мальчишки, одним словом, пацанка. Арсен и Женя болтали со мной на разные темы: вчерашний матч в игре, учеба, девушки, машины - в общем, всё, что интересно парням нашего возраста, да и не только. Тёма тем временем тоже уснул, оперевшись головой на окно автобуса. Итак, ближе к теме.Мы вышли на остановке, которая была с одной стороны закрыта лесом, а с другой стороны, через дорогу, были поля с красивыми цветами. Мы пошли по навигатору вглубь леса по заросшей высокой травой с крапивой дороге. Пока шли, в лесу уже темнело. Странно, ведь летом обычно светло, белые ночи же, да и времени было только восемь вечера. Спустя двадцать минут хождения по дороге мы дошли до лагеря. «Сова» - эта надпись въелась мне в память надолго, думаю, моим друзьям тоже... Жухлая краска, почти отвалившиеся буквы и этот противный розовый цвет. Раздался скрип открывшейся калитки, от которого стало сразу не по себе. Для летней ночи стало холодновато, пробежали мурашки и самые нехорошие мыслишки. Но я в компании добрых и хороших друзей, так что мысли сразу же убежали из моей головы.Проходя по главной площади, мы спотыкались о детские игрушки, сломанных кукол, флаги с надписью «СССР», мелки. Я стал всё это фотографировать. Слева от главной площади были тропинки к жилым корпусам, они состояли из домиков для двоих-троих человек, все разваленные и во мху, краска осыпалась, у некоторых были выбиты двери и стекла, справа был главный корпус с театром. Он сохранился лучше, ярко белая краска и синие рамки окон. За ним столовая.Обошли всё и убедились, что тут нет ни бомжей, ни таких же искателей приключений, была уже половина десятого вечера. Мы решили убрать самую уцелевшую комнату в ранее жилых корпусах. Убравшись, мы включили фонарики на телефонах и поставили их на свои зарядки от повербанков, чтобы был свет, пока пьем и гуляем.Вот первая бутылка виски улетела на пятерых, Алиса села мне на колени, и мы вместе сидели и разливали друзьям, рассказывали страшилки и шутили друг над другом. Наш туалет был на улице сразу при выходе, но так как с нами девочка, то я провожал её до кустов, светил ей, а сам зажмуривался.Тут Алиса попросилась ещё раз выйти с ней. Я пошел. Дошли до кустов, сделав дела и кое-как натянув штаны, она подошла ко мне и поцеловала, потом ещё, но более страстно. Потом взасос, закрыв глаза, чтобы было приятнее, я обнял её и тут же испугался. Её тело было холодным, как у мертвеца, волосы липкие и в какой-то жидкости. Я отскочил и посмотрел на неё, её там не стояло.Испугавшись не на шутку, я с огромными глазами ворвался в домик к нашим и стал рассказывать, что случилось. На половине рассказа я понял, что Алиса сидела тут и ничего не понимала, ведь она не просила меня выйти с ней. Все, включая меня, сочли это опьянением и просто продолжили мне наливать.Вот вторая бутылка виски ушла на ура и два литра колы тоже. Арсен ушел в кусты по делам. Мы сидели и рассказывали страшилку. Арсен вернулся с таким же взглядом, как и я, он сказал, что видел пионерскую линейку на главной площади. В этот раз мне и ему поверили, но с трудом. Алиса была напугана и прижималась ко мне, но от этого становилось легче только ей, потому что я боялся не меньше, чем она. Выпив всё и сходив в туалет в этот раз все вместе, мы уже точно убедились, что у нас не глюки.Выйдя на улицу, мы увидели, что линейка продолжалась и вожатая увидела нас! От страха заледенела кровь, сковало мышцы, подул сильный ветер, от которого стали стучать зубы. В этом лагере явно были призраки. Мигом вернулись в комнату, кое-как заперли дверь, она тут хотя бы была ещё цела. Сидим, ждем, что будет. Женя забил в интернете про этот лагерь.— Лагерь «Сова» или лагерь-мясорубка, - произнес Женя. — В 1930 году этот лагерь был закрыт и заброшен из-за случившегося в нем инцидента. Вожатая кровожадно убила ночью свой отряд, каждого ребенка она выкинула на улицу. Номер отряда - 8-ой.— А в каком корпусе находимся мы? - спросила Алиса.Я вышел и осмотрелся, уже никого не было. И слава Богу. Над аркой, куда мы входили к корпусам, висела табличка: «Корпус отдыха отряда номер 8». Я рассказал им. Стало плохо всем, разум затуманился, я хотел бежать отсюда, но в нашем состоянии уже не убежишь далеко. Алиса предложила всем успокоиться и попробовать уснуть, она до конца уверяла нас, что это лишь плод нашего воображения. Я отключился, может, первый, может, нет. Сон я видел страшный, нет, ужасный сон. Я стою на линейке в лагере, и на меня смотрит вожатая, все здороваются по имени, будто знают друг друга уже много дней. Всех отпустили с линейки, я посмотрел на расписание, было примерно 9:00 утра, потому что все ребята торопились к столовке. Я вернулся в домик и решил полежать там, ужасов во сне после ужасов наяву очень не хотелось. Но нет, в комнату постучались.— Кто там? - спросил я немного лениво, но с опаской.— Вожатая. Открой дверь, я кое-что тебе дам, - её голос звучал так, будто она улыбалась, припрятав для меня нож.Не судите строго, это лишь вторая история, и я только стал их выкладывать сюда и практиковаться.

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