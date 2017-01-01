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Страшилки

Сон или реальный мир?

После того как умерла моя мама, деньги мне пришлось зарабатывать самой. Я долго думала с подработкой, но, увидев объявление на сайте о том, что кому-то нужна няня, я тут же определилась. Позвонив по номеру, я договорилась о начале работы и о том, сколько мне будут платить. Пять долларов в час, неплохо.
У меня всегда были проблемы с осознанием реального мира. Я могла подумать, что сон - это реальность, и не просыпаться очень долго. Даже когда срабатывал будильник, я могла его просто игнорировать, выключив во сне. Из-за этого я часто опаздываю в школу, но меня понимают и прощают. Я пробовала ходить к множеству врачей, психологов, гадалок и всяких прочих людей, однако они совсем не помогли мне.
На следующее утро все прошло на удивление гладко, я проснулась по пронзительному звонку будильника и действительно поняла, что я не сплю. Время было 10 утра, сегодня суббота, но мне уже нужно идти на недавно появившуюся работу. Сквозь окно пробивался нежный и слегка яркий лучик солнца, освещающий кухню. Я сделала себе бутерброд и вскипятила чай - это был весь мой завтрак. Сев на велосипед и надев наушники, я помчалась почти на другой конец города. Да, я понимаю, это далеко, однако есть возможность увидеть весь город.
Подъехала к нужному адресу, передо мной возвысился двухэтажный дом с высоким чугунным забором. Сразу вспоминается какой-нибудь фильм ужасов, будто сейчас сверкнет молния и прогремит гром, но на небе ни тучки, слава Богу. Подойдя к воротам, я увидела кнопку (это явно был звонок). Я нажала на неё. Буквально через две секунды отворилась дверь и оттуда прямиком ко мне направлялась женщина. На вид она была одета как дама 19 века, по какой-то причине оказавшаяся в 21. Подойдя к воротам, она открыла их с ужасным скрипом и поздоровалась со мной. И только сейчас я смогла разглядеть её лицо. В общем, обычная бабулька. Мы поздоровались, прошли в дом, и она тут же пошла звать детей для знакомства со мной. Сразу же после входа в дом я почувствовала, как будто за мной кто-то следит, но радостные крики детей и шлепанье их ног по лестнице заставили меня забыть об этом.
- Это ваша новая няня, детки. Знакомьтесь, Аделина, это Мэри и Джек. Джек и Мэри, это Аделина.
Сразу возник вопрос, почему новая няня? Куда делась предыдущая? Думаю, что этот вопрос я задам лучше детям и без присутствия этой дамы. Дети были очень милые, им на вид было лет шесть. Но меня смутило то, что на Мэри было кимоно, оно было белое, с рисунком сакуры. Джек же был одет как простой сорванец. Эта дама попрощалась и ушла, сказав, что придет утром. Да, конечно, меня предупреждали, что надо будет остаться на ночь, однако этот дом меня пугает.
Было всего 12 часов дня. Я пошла за детьми. Они привели меня в их детскую, и мы спокойно начали играть. Тогда я и решила спросить, что же было с их няней.
- А что случилось с предыдущей няней, которая было до меня?
- Она просто пропала, - ответила Мэри.
- Нет, я думаю, что она не просто пропала, а пропала в том лесу, - Джек подошел к окну и показал пальцем на лес, который был в 30 метрах от дома.
Зачем я это спросила? Может, и правда она там пропала, но, скорее всего, это просто детские выдумки. Думаю, я скоро умру от голода, мне нужно срочно поесть. Я спустилась вниз и увидела, как на кухне кто-то промелькнул. Сердце стало биться сильнее, а мои руки начали трястись. Что это, блин, было? Дети наверху, а в доме, кроме нас, никого нет. Собравшись с силами, я все же решилась пойти туда.
Зашла на кухню, меня никто не убил, все было прекрасно. Но я все же боюсь оставаться одна. Толком готовить я не умею, нашла яйцо, да и пожарила. Села я уже за стол, как вдруг пронзительный крик чуть не оглушил меня. Вилка выпала у меня из рук, я наплевала на неё, побежала в детскую. Дверь была почему-то закрыта. Открыв её, я увидела Джека с ножом в руках, вокруг было все в крови, а перед ним лежала мертвая Мэри. Я сразу все забыла, руки стали леденеть, сердце сильно забилось и готово уже было выпрыгнуть из меня, ноги подкосились, и я упала на колени. Мальчик обернулся. В его глазах не было зрачков, они были просто белые. Он пошел медленными шагами ко мне, а я ползла назад, не думая о том, что можно встать. Но я догадалась об этом, вскочила и закрыла дверь на маленький замочек, который был в ручке. Посмотрела в окно. Неожиданно для меня настал вечер. Небо было затянуто белыми облаками, было такое чувство, будто я внутри белой простыни, а на меня сверху светили желтым фонариком. До меня дошло, что нужно вызвать полицию, вот дуреха.
Подбежав к лестнице, я была готова спуститься, но вдруг в дверь детской с той стороны кто-то с неведомой силой ударил. Это не мог быть Джек, он не имел такой силы. Господи, что происходит?!
Недолго посмотрев на дверь, я побежала вниз. Оказавшись внизу, я быстрее хотела добежать до входной двери. Подбежав, я начала дергать ручку что есть сил, но она не поддавалась. «БАБАХ!». Это был звук выломанной двери. Неужели Джек это сделал?! Пот начал выступать, а руки дрожали все сильнее. Наконец эта чертова дверь открылась, и моя туша буквально вывалилась из проема.
Встав и отряхнувшись, я помчалась к воротам. Подбежав к калитке, я обнаружила, что она тоже закрыта, а на ручке были кровавые следы от рук. Да черт её подери! Быстро обернувшись несколько раз, я поняла, что он идет. Идет, но медленно. Калитка открылась и все так же скрипела, как в первый раз. Не думая, куда бежать, я направилась в лес. Бежала сломя голову, я очутилась в гуще непроглядных деревьев. Сзади никого не было, одни лишь деревья.
И тут я вспомнила, что говорил Джек... Их няня пропала в этом же лесу. На улице уже темнело, а я все шла и шла... И тут я услышала пение тоненького голоска, очень похожего на голос Мэри. Через деревья начал проглядываться берег какой-то реки. Возле него что-то лежало, но было плохо видно. Я решила подойти ближе и поняла, что это Мэри. Её черные длинные волосы были распущены и лежали вокруг головы. В её зелёных глазах была пустота. Я спросила Мэри, что она здесь делает, однако ответа не последовало. Кимоно её было не белым, а красным, сакура стала черной. Глаза её налились слезами, но она ни разу не моргнула и смотрела в одну точку. Мне стало действительно страшно, ведь я её видела мертвой. Я смотрела ей в глаза минут 10, но ничего не поменялось.
Я решила пойти умыться в реке, слава Богу, берег оказался не обрывистым. Я умылась и посмотрела на своё отражение. Господи, на кого ты похожа! Вдруг в отражении из моих глаз начала литься кровь и появилась ехидная улыбка. Меня отбросило назад. Я не стала об этом думать и хотела поскорее забыть это. Я снова подошла к Мэри. Посмотрела ей в глаза, однако они стали красными, а не зелёными. Что за чертовщина тут происходит?! Слезы превратились в кровь. Вокруг все стало становиться красным. Небо, вода, лес. Я постепенно отходила назад. Пока не врезалась в дерево. Она встала и повернула голову прямо на меня. Я тут же ринулась в лес, не задумываясь ни на секунду.
Спотыкаясь об ветки, корни, пни, я все же добежала до какого-то домика. На вид он был не совсем ухоженным, кое-где покосившимся, но мне было все равно. Почему-то на улице снова вечер. Я не стала этому удивляться и дальше направилась к домику. Постучалась, мне никто не открыл. Чуть-чуть толкнула дверь, она открылась без скрипа. Зайдя внутрь, я обнаружила очень даже миленькую комнатку. Слева стояла кровать, она меня так манила, что я не удержалась и все же легла на неё, но уснуть мне не удалось. Я смотрела в стену и думала о произошедшем.
Вдруг меня кто-то тронул за плечо. Я мгновенно обернулась и увидела перед собой лицо старой бабушки.
- Здравствуй, деточка. Что ты тут делаешь?
Я немного испугалась, конечно, да кого я обманываю, я же чуть со страху не пересралась. Я села, и мы с ней завели очень приятный разговор. Я спросила, нет ли поблизости какого-нибудь города, мало ли, вдруг она знает.
- Да, есть тут неподалеку город, отведу я тебя туда, но взамен ты мне услугу окажешь.
- Какую услугу?
Но она ушла от ответа и пошла к выходу. Делать нечего, пошла я за ней. Идем мы, значит, и слышу я, что машина где-то проехала. Стало видно, что впереди трасса дорожная. Смотрю налево - нет бабушки. Оборачиваюсь - тоже нет. Тьфу. Побежала я к трассе. Подхожу, а она там стоит. Справа едет машина на бешеной скорости, а она переходит. Я за ней понеслась, оттолкнула её. Поворачиваюсь к машине, а она уже совсем рядом. Фары ослепили мои глаза, я закрыла их руками. И тут душа ушла в пятки. Вся моя жизнь перед глазами пронеслась. Эти теплые мамины руки... Папин голос... Мои первые успехи по езде на велосипеде... Все прошло у меня перед глазами за секунду. Я приготовилась к удару, но... его не последовало. Мурашки охватили все тело и будто бабочки залетали в животе. Я убрала руки с лица, оглянулась назад, а машина спокойно проехала дальше. Я посмотрела на свои руки, они были словно прозрачные, такие белые и туманные... Кажется, я поняла, что за услугу я оказала бабушке... Я повернулась к ней. На её лице была мягкая улыбка, но в глазах было зло и ненависть. Я начала дрожать, мои глаза налились слезами. Я ведь еще молодая... Мне еще рано... Дрожащим голосом я спросила:
- Я мертва?
В глазах начало темнеть, голова закружилась, и последнее, что я увидела, - маленькая я с ножом в руке и в красном кимоно.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:06
Сегодня, 09:06 by Jigoku ShoujoПросмотров: 10Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон реальность кровь смерть авторская история

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