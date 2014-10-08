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Страшилки

Гость

Я пришёл домой после школы, как обычно, бросил рюкзак, кроссовки пинком под шкаф. Мать на работе, отец давно ушёл. Дом — тишина, знакомая и спокойная. Я достал телефон, открыл мессенджер:

> "Макс, заходи. Поиграем."


Он ответил почти сразу. Через пару минут уже стучал в дверь. Мы сели в гостиной, включили приставку. Всё как всегда.

Но буквально через две игры с кухни раздался глухой звон — будто упала тарелка.

Мы замерли.

— Это что? — спросил Макс.
— Не знаю…

Снова звон. Такой же, будто повтор. Как будто кто-то специально сделал то же самое ещё раз.
Макс встал:
— Я гляну. Может, кот шалит.

Он ушёл. Я остался. Минуты шли, но он не возвращался.

— Макс? — крикнул я.

Тишина. Я подошёл к кухне, заглянул — пусто. Ни Макса, ни кота. Только на полу лежала разбитая тарелка, целиком — как по учебнику. Не рассыпалась, а будто сложена из осколков.

Прошёл час, потом ещё. Я не понимал, что происходит. Тогда я решился — вернулся на кухню.

Он сидел в углу. Макс. Спина к стене. Глаза… Вернее, вместо глаз торчали два кухонных ножа. Всё лицо в крови. Он был мёртв. Или… нет?

Рядом стояли двое. Высокие, вытянутые, будто вытесанные из тени. Лица не было. Только тьма, гладкая и мертвая. Они стояли и смотрели на него. А потом повернулись ко мне.

Я бросился в ванную, захлопнул дверь, повернул замок. Сердце стучало, как барабан. За дверью — шаги. Медленные, тяжёлые. Ручка дёрнулась.

Раз. Два. Три.

Тишина.

Прошло минут пять. Я почти не дышал. И вдруг понял — если останусь, они зайдут.

Я резко распахнул дверь и рванул в коридор.

Один был рядом.

Тень мелькнула сбоку, и что-то острое рассекло мою спину. Я закричал, но не остановился. Вылетел за дверь, вниз по лестнице, на улицу. Кровь стекала по спине, но я не оглядывался.

Они не гнались. Не спешили. Они знали, что я вернусь.

Макс пропал. Его никто не видел. Полиция говорит, что он ушёл из дома. Его родители молчат. Но на кухне…

На кухне до сих пор лежат два ножа.

И теперь… иногда ночью… кто-то дёргает ручку моей ванной двери...


Новость отредактировал Летяга - 28-05-2025, 13:30
Причина: Стилистика автора сохранена
28-05-2025, 13:30 by wendigo2201Просмотров: 174Комментарии: 1
-1

Ключевые слова: Друг нож неизвестное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 14:00
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Комментариев: 1 587
Да уж.... Етить-колотить, сезон объявляю открытым.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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