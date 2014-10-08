Гость

Новость отредактировал Летяга - 28-05-2025, 13:30

Причина: Стилистика автора сохранена

wendigo2201 Просмотров: 174 Комментарии: 1 -1 28-05-2025, 13:30 by

Я пришёл домой после школы, как обычно, бросил рюкзак, кроссовки пинком под шкаф. Мать на работе, отец давно ушёл. Дом — тишина, знакомая и спокойная. Я достал телефон, открыл мессенджер:> "Макс, заходи. Поиграем."Он ответил почти сразу. Через пару минут уже стучал в дверь. Мы сели в гостиной, включили приставку. Всё как всегда.Но буквально через две игры с кухни раздался глухой звон — будто упала тарелка.Мы замерли.— Это что? — спросил Макс.— Не знаю…Снова звон. Такой же, будто повтор. Как будто кто-то специально сделал то же самое ещё раз.Макс встал:— Я гляну. Может, кот шалит.Он ушёл. Я остался. Минуты шли, но он не возвращался.— Макс? — крикнул я.Тишина. Я подошёл к кухне, заглянул — пусто. Ни Макса, ни кота. Только на полу лежала разбитая тарелка, целиком — как по учебнику. Не рассыпалась, а будто сложена из осколков.Прошёл час, потом ещё. Я не понимал, что происходит. Тогда я решился — вернулся на кухню.Он сидел в углу. Макс. Спина к стене. Глаза… Вернее, вместо глаз торчали два кухонных ножа. Всё лицо в крови. Он был мёртв. Или… нет?Рядом стояли двое. Высокие, вытянутые, будто вытесанные из тени. Лица не было. Только тьма, гладкая и мертвая. Они стояли и смотрели на него. А потом повернулись ко мне.Я бросился в ванную, захлопнул дверь, повернул замок. Сердце стучало, как барабан. За дверью — шаги. Медленные, тяжёлые. Ручка дёрнулась.Раз. Два. Три.Тишина.Прошло минут пять. Я почти не дышал. И вдруг понял — если останусь, они зайдут.Я резко распахнул дверь и рванул в коридор.Один был рядом.Тень мелькнула сбоку, и что-то острое рассекло мою спину. Я закричал, но не остановился. Вылетел за дверь, вниз по лестнице, на улицу. Кровь стекала по спине, но я не оглядывался.Они не гнались. Не спешили. Они знали, что я вернусь.Макс пропал. Его никто не видел. Полиция говорит, что он ушёл из дома. Его родители молчат. Но на кухне…На кухне до сих пор лежат два ножа.И теперь… иногда ночью… кто-то дёргает ручку моей ванной двери...

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