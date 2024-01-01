Мой злобный двойник в зеркале

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:47

Причина: Изменен раздел.

жомгы Просмотров: 131 Комментарии: 0 -1 Вчера, 22:47 by

Ожидаете очередную кулстори чтобы поржать? Не ну конечно моя история кому то покажется смешной может быль, мне честно было не смешно. Сижу я как то в скайпе. А позади меня зеркало. Я много кулстори и жутиков про зеркала читала, но про свое, почти что родное ничего плохого не думала. А зря. В последнее время я стала замечать, что у моего отражения злой взгляд и легкая ухмылка. Я наивно думала что у меня личико такое, а зря...Я отвлеклась. Вообщем, сижу, болтаю по видеосвязи в подругой. Ну вот, говорим, и вдруг она резко замолкает и ее лицо искажает гримаса ужаса. Глаза выпучены, короче как будто у меня резко за спиной фигня стоит и она ее увидела. Я хотела спросить чего это она, но что то дернуло этого не делать. Хотела обернуться - опять что то дернуло не оборачиваться. Как известно, в скайпе есть два экрана - первый чтобы видеть собеседников, а второй, маленький, чтобы себя. Я его на сколько можно увеличила и увидела жесть: свое лицо, потом зеркало. Но отражение... Оно должно было бы сидеть ко мне спиной. Оно так и делало, но голова... Она была повернута на 180 градусов ( что человек сделать не может) и смотрела прямо на меня! И ужасная улыбка. У меня наверное такое же лицо было, как у моей подруги. Взгляд от монитора оторвать не могу. А эта неведомая чертовая тварь в зеркале смотрит, смотрит, потом резко видать понимает, что я засекла ее и разворачивает голову обратно к монитору. Я столько кирпичей наложила, сижу, двинутся не могу. (Кстати, вся эта хрень днем случилась!). Потом я пришла в себя, заорала, отключила звонок скайпа и посмотрела в зеркало. Отражение повторяло все за мной, но когда повернула голову, то боком глаза заметила, что оно не повторило это движение и опять зловеще улыбнулось.Я от таково кошмара готова была выкинуть зеркало в окно. Если такая жесть происходить днем, то что будет ночью?...Я сейчас, анон, сижу на кровати, пишу и боюсь смотреть в зеркало - хоть свет включен, но все таки вечер - 20:40... Я это написала чтобы ты знал, ибо хз что будет ночью. И посмотри внимательно в отражение - может твое зло смотрит и улыбается?Автор - Аноним.Оригинал: https://web.archive.org/web/20191117190947/https://mrakopedia.net/wiki/Мой_злобный_двойник_в_зеркале

Ключевые слова: Зеркало скайп двойник отражение отражение в зеркале доппельгангер

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