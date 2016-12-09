Плюшевый друг

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Negryotm Просмотров: 130 Комментарии: 1 +1 Вчера, 08:32 by

В один прекрасный солнечный день вся детвора заполонила детскую площадку, плотно огороженную по периметру ветхими многоэтажками минувших эпох.Не смотря на всю серость и разруху жилого района дети всегда были бодры и веселы, они беззатейно могли придумать себе какую-нибудь игру, играть и спорить по поводу правил, которые они только что придумали для неё же. Они разбивались на команды, но это не в коем образе не отражалось на их дружности. И, само собой, все всех знали и все со всеми дружили, им ещё не было ведомо о лицемерии и притворстве, поэтому дружба для них была чем-то бескорыстным и искренним.Неожиданно для детворы верный боец их сообщества не вышел гулять. Все подумали, что, видимо, Анютка провинилась, и родители запретили ей гулять. Хоть и это было необычно для них, но все-таки они приняли это как должное, и с почестями водрузили расколотый шифер на шалаш, который себе сооружала Анютка.Хоть Аня и была мелкой по сравнению с коллегами по дворовой процессии, но отличалось она вечной не сползающей улыбкой, поразительной энергичностью и что не менее важно своей целеустремленностью, что порой вновь и вновь доказывала всем.Вечером ребята окинули взглядом двор, провели перекличку и составили план действий на завтра, что, разумеется, вызвало ряд споров и разногласий. Кто-то проронил, что Аня придет завтра и она то, точно рассудит всех. Хохот пронесся по всей улице. На том и порешали.Но шли дни, потом недели, а Анюты все не было и не было. Друзья волновались, но все-так и не решились отправиться к ней домой, узнать, что же там приключилось. И вдруг, мяч, пнутый со всей силы, пролетел далеко за пределы, так называемого футбольного поля во дворе. Все приняли эстафету, и казалось, кто первый добежит до мяча, тот и победит!И вот грозная орава нагнала мячик, который медленно катился в сторону бледной, худенькой Анюты, которая в своих маленьких ручках держала большого красивого плюшевого мишку.Все ахнули и ту же охнули. Их поражал и пугал новый образ Ани. Все начали ее расспрашивать, что же с ней приключилось.Она очень мягким голосам поведала, о том, что ей с соцзащиты подарили вот такого медведя. Он сразу покорил её сердце и стал ей лучшим другом. На удивление всех присутствующих, не побоялась сказать, что другом даже большем, чем все остальные. Затем она продолжила рассказывать, что любит с ним все обсуждать и играть. И однажды даже он ей ответил. И разговаривали они потом ночами напролет, в запой, о том, да об этом. Кто-то уж совсем усомнился в словах девчонки и хотел выставить ее на смех, но она незамедлительно продолжила.В рассказе так же упомянула о большой ссоре с родителями, взгляд её перекосился на мишку и тут она поразила всех, сказав, что только мишка смог ее поддержать и предложил забавную игру, чтобы помириться с родителями.И стоило только кому-то открыть рот, чтобы задать очевидный вопрос, как Аня засмеялась, да так громко, что все отошли на шаг от испуга. Заливаясь от смеха, Аня на миг взяла себя в руки и сказала, что пока мишка выполнял свою часть на кухне, она взяла все ключи и все дубликаты, потом мишка освободился, и они покинули квартиру, в которой находились родители, предварительно, заперев дверь. Потом Аня не смогла удержать смех, и уже с трудом худенькие дрожащие ножки могли её удержать, она свалилась на землю и все продолжа смеяться.Раздался жуткий грохот, который зазвенел у всех в ушах. Ошарашенные ребята, смотрящие на лежащую Аню с мишкой, мельком заметили желто-алое пламя в глазах девочки и её плюшевого друга.

Ключевые слова: Медведь игрушка друг пламя авторская история

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