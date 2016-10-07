Лесная нечисть

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 09:42 by

История произошла со мной на самом деле. Случилось это очень давно. Я ещё ребенком совсем был.Тогда жили мы с семьей в маленькой деревне в Оренбургской области. Было там всего две улицы, церковь, небольшая речка и лес рядом. До ближайшего населённого пункта с почтой и магазином нужно было час ехать верхом.Богом забытая деревушка, которую я очень любил. Детство своё я помню плохо, но этот день навсегда врезался мне в память.Несмотря на сильно верующих родственников, в церковь я не ходил, за что постоянно слышал угрозы от бабушки о том, что бесы обманут меня, что в рай не попаду, что нечисть погубит и подобные фразы, над которыми я только насмехался.В тот день был какой-то церковный праздник. На улицах было пустынно, всё небольшое население находились на службе в церкви. Я, как часто это делал, не стал дожидаться очередных бабушкиных угроз, и убежал в лес собирать ягоды.Не знаю, сколько прошло времени, пока я бродил по лесу, но моя корзинка оставалась пустой. Я совсем уже расстроился, когда увидел грибника. Тот поинтересовался у меня, почему на лице нет улыбки, на что я показал ему пустую корзину.– Разве это беда? Тут совсем недалеко есть целая поляна земляники. Следуй за мной, я тебе покажу, – сказал мужчина и хлопнул меня по плечу.Мы прошли совсем немного, и я увидел, казалось, сотню кустиков, клонящихся к земле под тяжестью красных ягод. Я не мог поверить своим глазам, так как был почти уверен, что сегодня уже проходил здесь.Отбросив сомнения, я принялся наполнять ягодами корзину и свой желудок, уходя всё дальше и дальше в лес. В какой-то момент я вдруг понял, что заблудился. Начинало смеркаться, и внезапно мне стало очень страшно.Я повернул голову в сторону грибника, и ужас охватил меня, не давая возможности пошевелиться. Я увидел торчащие из-под пальто копыта.Зажмурив глаза, я стал вспоминать молитвы, услышанные когда-либо. Вокруг меня что-то захрустело, раздался страшный рёв. Казалось, это длилось вечно. Потом всё стихло.Я долго не мог заставить себя открыть глаза, но сделав это, я увидел, что рядом со мной никого нет. Казалось, ничего не произошло, только в корзинке моей по-прежнему было пусто.К вечеру я вышел к деревне. В каждом доме горел свет, женщины плакали, а мужчины бегали к реке.Как позже мне рассказал отец, меня не было больше суток и все подумали, что я утонул.Я был сильно наказан, но, к радости мамы и бабушки, ни одной службы в церкви я больше не пропустил.Автор - неизвестен.

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