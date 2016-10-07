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Страшилки

Лесная нечисть

История произошла со мной на самом деле. Случилось это очень давно. Я ещё ребенком совсем был.

Тогда жили мы с семьей в маленькой деревне в Оренбургской области. Было там всего две улицы, церковь, небольшая речка и лес рядом. До ближайшего населённого пункта с почтой и магазином нужно было час ехать верхом.

Богом забытая деревушка, которую я очень любил. Детство своё я помню плохо, но этот день навсегда врезался мне в память.

Несмотря на сильно верующих родственников, в церковь я не ходил, за что постоянно слышал угрозы от бабушки о том, что бесы обманут меня, что в рай не попаду, что нечисть погубит и подобные фразы, над которыми я только насмехался.

В тот день был какой-то церковный праздник. На улицах было пустынно, всё небольшое население находились на службе в церкви. Я, как часто это делал, не стал дожидаться очередных бабушкиных угроз, и убежал в лес собирать ягоды.

Не знаю, сколько прошло времени, пока я бродил по лесу, но моя корзинка оставалась пустой. Я совсем уже расстроился, когда увидел грибника. Тот поинтересовался у меня, почему на лице нет улыбки, на что я показал ему пустую корзину.

– Разве это беда? Тут совсем недалеко есть целая поляна земляники. Следуй за мной, я тебе покажу, – сказал мужчина и хлопнул меня по плечу.

Мы прошли совсем немного, и я увидел, казалось, сотню кустиков, клонящихся к земле под тяжестью красных ягод. Я не мог поверить своим глазам, так как был почти уверен, что сегодня уже проходил здесь.

Отбросив сомнения, я принялся наполнять ягодами корзину и свой желудок, уходя всё дальше и дальше в лес. В какой-то момент я вдруг понял, что заблудился. Начинало смеркаться, и внезапно мне стало очень страшно.

Я повернул голову в сторону грибника, и ужас охватил меня, не давая возможности пошевелиться. Я увидел торчащие из-под пальто копыта.

Зажмурив глаза, я стал вспоминать молитвы, услышанные когда-либо. Вокруг меня что-то захрустело, раздался страшный рёв. Казалось, это длилось вечно. Потом всё стихло.

Я долго не мог заставить себя открыть глаза, но сделав это, я увидел, что рядом со мной никого нет. Казалось, ничего не произошло, только в корзинке моей по-прежнему было пусто.

К вечеру я вышел к деревне. В каждом доме горел свет, женщины плакали, а мужчины бегали к реке.

Как позже мне рассказал отец, меня не было больше суток и все подумали, что я утонул.

Я был сильно наказан, но, к радости мамы и бабушки, ни одной службы в церкви я больше не пропустил.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:42
Сегодня, 09:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 67Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Оренбургская область деревня ребенок лес грибник поляна копыта страшный рёв страх

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Сегодня, 12:54
0
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Комментариев: 978
Ужасти какие рассказываете! "Торчащие из- под пальто копыта"... Конь в пальто?
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:22
0
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 805
Цитата: Гюльнара
Ужасти какие рассказываете! "Торчащие из- под пальто копыта"... Конь в пальто?

Грибник в пальто "в пол" оригинально)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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