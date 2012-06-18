Страшилка о червяках

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:53

daw_squealer Просмотров: 211 Комментарии: 2 -4 Сегодня, 09:53 by

Одна маленькая-маленькая девочка очень любила дождь.Пока она шла, она крутила зонтик вокруг своей оси. Капельки разлетались в стороны, и маленькая-маленькая девочка превращалась в маленькую-маленькую тучку.Мама девочки просила так не делать рядом с людьми, но никогда не ругала.Девочка любила скакать по лужам, покрывать рябью мрачную версию реальности. Она топтала её ярко-жёлтыми маленькими сапожками. Гуляла по тучам, как маленький пегас.Мама девочки торопила её идти дальше по улице, но никогда не ругала.Но вот что мама девочки строго-настрого запрещала делать, так это трогать червяков. Они выползали на асфальт в дождь – не зря же их зовут дождевыми.«Ни при каких обстоятельствах, маленькая девочка,» - со строгим лицом наклонялась мама – «не прикасайся к дождевым червякам».Мама с девочкой шла на рынок, и дождь тоже шёл. Мама иногда спотыкалась в своих изящных сапожках на каблучках, для которых маленькая девочка ещё была маленькой. Она как-то попыталась пройтись в них по коридору и чуть не грохнулась. Девочка недоумевала, как мама в них ходит.«Но мама не спотыкается, когда нет дождя! Может быть, мокро? А ещё в дождь мы ходим быстрее».Девочка, размышляя, смотрела на маму. Мама, поджав губы, смотрела вперёд, а пшеничные пряди красиво подпрыгивали при каждом «цок»е. Тут мама снова споткнулась, но даже не взглянула вниз.— Мама! Почему ты не смотришь под ноги, ты же упадёшь!— Потому что под ногами червяки. Пойдём скорей.И правда, на почти чёрном от воды асфальте, словно слипшимися конфетти, валяются червяки, нежно-розовые, как клубничное мороженое. Какое ещё животное имеет такой расчудесный, любимый девочкин цвет? Свинюшка. Может быть, какой-нибудь попугайчик. А ещё девочка так нарисовала рыбку…— Маленькая девочка, - мама заметила, что девочка рассматривает червяков, - ты же хорошенечко помнишь, что ни за что на свете нельзя трогать червяков?Мама вела девочку в детский сад, и опять шёл дождь. Девочка любовалась пузыриками, которые капли поднимали в луже, которая тоже была когда-то каплями. Пузырики были как от клубничной пенки в ванной, когда девочка купалась.Мимо пузырика полз червяк. Он поочерёдно сжимал-разжимал колечки своего тела и тыкался головой, как будто мысочек тянется в колготине. Головой ли? Есть ли у него голова? А как он ползает без головы?..— Маленькая девочка, - из-под очков взглянула мама, - ты не забыла, что никогда-никогда-никогда не должна прикасаться к червякам?Девочка кивнула и перестала смотреть на эту живую макаронину.На прогулке в детском саду девочка заметила копошение у песочницы.— Чего это тут у вас? – подошла девочка.— Червяк к нам заполз, - маленький мальчик протянул к девочке руку, в которой волнами извивался червяк.— Брось скорее! Ты что, не знаешь, что не может быть и речи о том, чтобы трогать дождевых червяков?— Ха-ха, девчонка испугалась!— Ничего я и не испугалась!— Тогда чего это нельзя трогать червяков?— Мама запретила!— А мне мама не запрещает, вот я и трогаю.— А моя… а моя мама всё равно самая лучшая, - девочка топнула ножкой и ушла на лесенки.Почему мама запрещает маленькой девочке трогать червяков, впервые задумалась она. Им нечем кусаться, а их кожа не выпускает из себя яд, как у разноцветной лягушки из энциклопедии. Мама всегда объясняла, если что-то нельзя было делать, и разрешала то, что не было смысла запрещать. И только червяки были загадочными.Возвращаясь домой, девочка наклонилась, чтобы поправить штанишки, и незаметно от мамы сунула червяка в карман. Он приятно вился вокруг её пальцев, как будто ластился. Только девочка боялась, что он высунется из кармана, и мама увидит.Девочка убедилась, что мама включила сериал и удобно расположилась на стуле, и только тогда закрылась в своей комнате. Она достала червяка, поднесла прямо к носу пуговкой и стала рассматривать, а червяк щупал её маленькие пальцы.… Ни при каких обстоятельствах…… ни за что на свете…… никогда-никогда-никогда…Проносилось в голове у девочки. Неужели сейчас случится что-то плохое?— Маленькая девочка, будешь ли ты чай… АААААААА ЗМЕЯ!!!— Мама, это не змея!— УБЕРИУБЕРИУБЕРИУБЕРИ КАК ОНО СЮДА ЗАПОЛЗЛО АААААААА!!!— Мама, это всего лишь червяк!— ЗМЕЯ, ЧЕРВЯК, КАКАЯ РАЗНИЦА?! ААААААА!!! Я ИХ БОЮЮЮЮСЬ!!!Мама маленькой девочки успокоилась, только когда червяка выкинули в окошко, и они вместе пошли пить чай с клубникой.

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