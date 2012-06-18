Страшилка о червяках

Страшилка о червякахОдна маленькая-маленькая девочка очень любила дождь.
Пока она шла, она крутила зонтик вокруг своей оси. Капельки разлетались в стороны, и маленькая-маленькая девочка превращалась в маленькую-маленькую тучку.
Мама девочки просила так не делать рядом с людьми, но никогда не ругала.
Девочка любила скакать по лужам, покрывать рябью мрачную версию реальности. Она топтала её ярко-жёлтыми маленькими сапожками. Гуляла по тучам, как маленький пегас.
Мама девочки торопила её идти дальше по улице, но никогда не ругала.
Но вот что мама девочки строго-настрого запрещала делать, так это трогать червяков. Они выползали на асфальт в дождь – не зря же их зовут дождевыми.
«Ни при каких обстоятельствах, маленькая девочка,» - со строгим лицом наклонялась мама – «не прикасайся к дождевым червякам».
Мама с девочкой шла на рынок, и дождь тоже шёл. Мама иногда спотыкалась в своих изящных сапожках на каблучках, для которых маленькая девочка ещё была маленькой. Она как-то попыталась пройтись в них по коридору и чуть не грохнулась. Девочка недоумевала, как мама в них ходит.
«Но мама не спотыкается, когда нет дождя! Может быть, мокро? А ещё в дождь мы ходим быстрее».
Девочка, размышляя, смотрела на маму. Мама, поджав губы, смотрела вперёд, а пшеничные пряди красиво подпрыгивали при каждом «цок»е. Тут мама снова споткнулась, но даже не взглянула вниз.
— Мама! Почему ты не смотришь под ноги, ты же упадёшь!
— Потому что под ногами червяки. Пойдём скорей.
И правда, на почти чёрном от воды асфальте, словно слипшимися конфетти, валяются червяки, нежно-розовые, как клубничное мороженое. Какое ещё животное имеет такой расчудесный, любимый девочкин цвет? Свинюшка. Может быть, какой-нибудь попугайчик. А ещё девочка так нарисовала рыбку…
— Маленькая девочка, - мама заметила, что девочка рассматривает червяков, - ты же хорошенечко помнишь, что ни за что на свете нельзя трогать червяков?
Мама вела девочку в детский сад, и опять шёл дождь. Девочка любовалась пузыриками, которые капли поднимали в луже, которая тоже была когда-то каплями. Пузырики были как от клубничной пенки в ванной, когда девочка купалась.
Мимо пузырика полз червяк. Он поочерёдно сжимал-разжимал колечки своего тела и тыкался головой, как будто мысочек тянется в колготине. Головой ли? Есть ли у него голова? А как он ползает без головы?..
— Маленькая девочка, - из-под очков взглянула мама, - ты не забыла, что никогда-никогда-никогда не должна прикасаться к червякам?
Девочка кивнула и перестала смотреть на эту живую макаронину.
На прогулке в детском саду девочка заметила копошение у песочницы.
— Чего это тут у вас? – подошла девочка.
— Червяк к нам заполз, - маленький мальчик протянул к девочке руку, в которой волнами извивался червяк.
— Брось скорее! Ты что, не знаешь, что не может быть и речи о том, чтобы трогать дождевых червяков?
— Ха-ха, девчонка испугалась!
— Ничего я и не испугалась!
— Тогда чего это нельзя трогать червяков?
— Мама запретила!
— А мне мама не запрещает, вот я и трогаю.
— А моя… а моя мама всё равно самая лучшая, - девочка топнула ножкой и ушла на лесенки.
Почему мама запрещает маленькой девочке трогать червяков, впервые задумалась она. Им нечем кусаться, а их кожа не выпускает из себя яд, как у разноцветной лягушки из энциклопедии. Мама всегда объясняла, если что-то нельзя было делать, и разрешала то, что не было смысла запрещать. И только червяки были загадочными.
Возвращаясь домой, девочка наклонилась, чтобы поправить штанишки, и незаметно от мамы сунула червяка в карман. Он приятно вился вокруг её пальцев, как будто ластился. Только девочка боялась, что он высунется из кармана, и мама увидит.
Девочка убедилась, что мама включила сериал и удобно расположилась на стуле, и только тогда закрылась в своей комнате. Она достала червяка, поднесла прямо к носу пуговкой и стала рассматривать, а червяк щупал её маленькие пальцы.
… Ни при каких обстоятельствах…
… ни за что на свете…
… никогда-никогда-никогда…
Проносилось в голове у девочки. Неужели сейчас случится что-то плохое?
— Маленькая девочка, будешь ли ты чай… АААААААА ЗМЕЯ!!!
— Мама, это не змея!
— УБЕРИУБЕРИУБЕРИУБЕРИ КАК ОНО СЮДА ЗАПОЛЗЛО АААААААА!!!
— Мама, это всего лишь червяк!
— ЗМЕЯ, ЧЕРВЯК, КАКАЯ РАЗНИЦА?! ААААААА!!! Я ИХ БОЮЮЮЮСЬ!!!
Мама маленькой девочки успокоилась, только когда червяка выкинули в окошко, и они вместе пошли пить чай с клубникой.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:53
Сегодня, 09:53 by daw_squealerПросмотров: 211Комментарии: 2
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