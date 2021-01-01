Мой дневник (1-ч.)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

odycotic Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:03 by

Долгожданная свобода наконец-то наступила, впереди летние каникулы, а это может значить только одно — я еду отдыхать в самое замечательное место: вокруг горы, леса и реки, просто мечта.Буду вести свой личный дневник, всегда хотел реализовать эту идею, но руки не доходили.Выжить в этой колымаге было трудно, пятнадцать часов по жаре без кондиционера, чувствую себя огромным куском приготовленного бекона.Родственники, как обычно, накрыли стол, ну а после сытного ужина я улёгся на самую удобную кровать и уснул.Запись первая:Наверное, Вы слышали истории про ведьм, так вот, расскажу одну со слов моего дедушки:— Записываешь?— Да, рассказывай.Ещё в моей молодости, когда относился к жизни просто, как вдохнуть воздух во всю грудь, я один раз решил прогуляться с товарищами по ночной станице, собрался и пошёл, встретились, поболтали и куда глаза глядят.Проходили мимо местного фонтана, и вдруг слышу, кто-то по имени зовёт, поворачиваюсь и вижу, полностью голая девушка стоит в этом самом фонтане и так рукой машет, мол, подойди сюда. Сказал друзьям, чтобы подождали, и двинулся к ней.— Что ты тут ходишь так поздно, *Имя дедушки*?— Кто ты, не холодно разве?Окликнули меня друзья, отвернулся на секунду, потом поворачиваюсь, а там уже стоит старуха, отпрянул от неё и побежал обратно. В след услышал гадкий и страшный смех, больше я ночью так халатно себя не вёл.Запись вторая:С самого детства замечал, что это место необычное, пропадали часто люди по непонятным причинам, скот тоже, да и живности мало вообще здесь.Помню, с друзьями ходили в лес за грибами, искали до вечера, так ничего не найдя, собирались уходить по тропинке, вытоптанной за много лет людьми, но один из нас, Ромка, решил отличиться и побежал по ней задом наперёд, спустя пару минут услышали его крик, он ударился об дерево, которое как-то оказалось прямо на тропинке, вопросы были, но кто нам на них ответит.Дерево пропало позже, нет, его не срубили, думаю, это было бы видно, оно как будто исчезло, так же неожиданно, как и появилось.Запись третья:Родители только что приехали с соседнего озера, папа любит рыбу ловить, а мне это дело ну никак не нравится, поэтому постоянно отказываюсь, рассказали историю;Сижу на берегу, рыбачу спокойно, чувствую, попалась рыбка долгожданная, начинаю тянуть, но удочка вырывается у меня из рук и уходит на глубину.Папа после этого грустный был, такую крупную упустил, как он говорил, но мне кажется, после всего того, что я здесь видел и слышал, это лучший исход в данной ситуации.Закрыв дневник, решил попить чай, отдохнуть мне нужно, скоро вернусь.

Ключевые слова: Дневник дерево фонтан авторская история

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