Таксист без глаз

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Phantom666 Просмотров: 171 Комментарии: 9 +4 Вчера, 17:09 by

В нашем городе есть что-то вроде местной легенды, которую можно частично считать правдой. Она берёт начало ещё из советских времён, примерно в 70-е годы, когда по улицам города разъезжал один, уже давно не молодой, но и не старый таксист. Он возил людей на своей старенькой «газельке», перекрашенной в ярко-жёлтый цвет, с шахматным узором на боку и с жёлтой табличкой на крыше, в общем - типичном для того времени транспорте. Тот таксист был весьма дружелюбным, про свою жизнь никому из пассажиров особо не рассказывал, а просто обсуждал последние новости и прочие городские события.Когда-то однажды он перевозил женщину с маленьким ребёнком около лесистой местности, в то время шёл сильный дождь. Поскольку свидетелей дальнейшего происшествия не оказалось, пришлось составить примерную картину причины возникновения ДТП. Вероятно, ребёнок в середине пути начал вести себя неадекватно, постоянно брыкался. Водитель отвлёкся на это, не совладал с управлением из-за мокрой дороги, и сразу влетел на полной скорости во встретившееся дерево. Как утверждали криминалисты, все втроём погибли из-за обширных переломов в районе шеи и грудной клетки. Таксисту тогда досталось больше всех - когда лобовое стекло лопнуло от удара, осколки влетели в его лицо и глаза, оставив на них многочисленные, истекающие кровью порезы. В конечном итоге дело с тем ДТП кое-как замяли, похоронили тела рядом с дорогой и спустя несколько лет об этом случае все позабыли.Но уже ближе к двухтысячным, когда вся страна переживала весьма тяжёлое время, в городе стала популярна байка о неком «Безглазом таксисте», которая до ужаса пугала многих жителей. Причина её появления была очевидной - в ту пору на местных дорогах ДТП (чаще всего именно связанные с такси) стали происходить учащённее, чем по ранней статистике, и с каждым годом их постепенно становилось всё больше и больше. Практически все несчастные случаи, связанные с аварией, многие списывали как раз на того самого погибшего таксиста. Собственно, суть самой легенды о Безглазом таксисте заключалась в следующем.Согласно слухам, примерно 2-4 раза в пару месяцев (чаще всего именно в пасмурную погоду), по городским улицам может проехать такси старого, советского типа. Причём автомобиль имеет вполне физическую оболочку и до него даже можно дотронуться, не смотря на тот факт, что он, в действительности является призраком. Эту особенность обычно привязывают к способности духа таксиста «вселяться» в настоящие современные такси и их водителей, тем самым становясь для людей большой материальной угрозой. Если увидите такое такси - ни в коем случае не садитесь туда, иначе последствия будут весьма плачевными. Призрак особенно опасен именно для городских новосельчан, не слыхавших про местную легенду и не подозревающих о возможной для них угрозе. За всё время существования легенды, после встречи с призраком таксиста выжило всего 4 человека. Все они рассказали про происшествие практически одинаковые факты, что только дополнило подробности легенды.Эти четыре человека садились в то самое старое советское такси жёлтого цвета и ехали в свой пункт назначения. По дороге было видно, что таксист выглядел молчаливым и угрюмым, не показывал своего лица. Водитель, во время каждого из 4-х происшествий ездил возле леса, якобы так можно было «быстрее» добраться до пункта назначения. Каждый раз где-то на середине пути он говорил пассажиру такую фразу: «Впереди дорога загрождена, придется срезать немного, вы же не против?» - после чего он поворачивался лицом к пассажиру. По утверждениям выживших было установлено, что всё лицо таксиста оказывалось искромсанным осколками стекла, а его глаз не было совсем - на их месте зияли тёмные окровавленные дыры. Сразу после взгляда на пассажира призрак пропадал, а водитель такси (который до этого был под контролем духа) не справляясь с управлением, на полном ходу врезался в первое попавшееся дерево. Обычно после такого все люди в машине погибали, только четверо отделались очень сильными, но не слишком критическими для жизни травмами.Жители живут с этим призраком на протяжении уже многих лет, постепенно переставая думать о нём, избегая встреч с его автомобилем. Многие говорят, что будто он стал появляться реже, словно с годами утратил свою прежнюю силу.Всё это можно было бы считать обычной городской байкой, если бы только она не была правдой. Я сам живу в том городе уже несколько лет и очень редко, в определённые промежутки времени, замечаю этот старый советский автомобиль. Он неспешно проезжает по дорогам города, в попытках найти свою следующую жертву. Хоть мне кажется, что его поиски так и не увенчаются успехом. Когда про призрака и вовсе забудут, он наверняка должен будет окончательно покинуть этот мир, оставшись в прошлом, в виде очередной городской легенды.

Ключевые слова: Такси призрак аварии дтп легенды несчастный случай авторская история

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