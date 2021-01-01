Мам, это был сон?

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:34

Бывший человек Просмотров: 124 Комментарии: 0 0 Вчера, 07:34 by

Эта история произошла со мной в детстве, мы с родителями поехали отдыхать на дачу к нашим знакомым. Был уже вечер, и меня отправили спать. Взрослые ушли, дальше сидеть за костром и разговаривать. А мне, как маленькому ребёнку, давно надо было лечь спать.Я пыталась уснуть, но никак не получалось, я ворочалась на кровати и постоянно меняла позу для сна, хотя это не дало никакого результата.После нескольких попыток, уснуть у меня получилось, и только я начала засыпать, как услышала шум с другой комнаты. Там кто-то ходил. Звук был странный, но я была рада, что взрослые пришли. Я решила выйти к ним и попросить посидеть ещё немного, ведь спать не хотелось. Встав с кровати, я побежала в ту комнату, но там никого не оказалось. Я стала осматривать её, как в углу заметила темную фигуру. Даже нет, она была не темной, а именно чёрной. Это нечто сидело на корточках. Оно заметило меня, я увидела, как оно поворачивает ко мне голову, но там не было лица. Только огромная пасть с огромным количеством зубов, в несколько рядов. Увидев мой испуг, это нечто начало подходить ко мне. Оно шло на всех четверых конечностях, это был как будто человек, но нет. Я стояла в оцепенении, но звук с улицы вывел меня из этого состояния. Я мельком заметила как открывается входная дверь и немного развернула голову в ту сторону, надеясь на спасение. Это нечто схватило меня за руку и, убрав свои зубы, вытащила два длинных и острых клыка. Оно засунуло мою руку к себе в рот, и вот я уже чувствую эту адскую боль.Как вдруг открываю глаза. Проснулась я в своей кровати и немедля пошла к родителям, они спали этажом выше. Я разбудила маму и папу своим плачем, они успокоили меня и попросили рассказать, что произошло. Я через слёзы объяснила, что случилось. Папа вышел налить мне попить, а мама поцеловала в лобик, сказав, что это просто страшный сон. Она предложила спуститься к кухне. Взяв меня за руку, она направилась вперёд, при этом потянула за собой. Я пошла за ней и взглянула на руку. На ней было два длинных следа, даже кровь не успела полностью засохнуть. Я отдернула руку из маминой руки и спросила: «Если это сон, тогда почему я ощущаю его тут?» Она взяла мою руку и начала осматривать. Дикая паника охватила ее и она начала звать отца. Отец быстро прибежал, даже наши знакомые проснулись и пришли посмотреть, что же случилось. Они что-то громко обсуждали, а я лишь уткнулась в пол и ушла в свои мысли. Подняв глаза, я увидела дядю – это муж нашей знакомой. Он улыбался. Отец сказал, что нам нужно срочно в больницу, и попрощавшись мы отправились в машину. Проходя мимо комнаты, сзади меня встал дядя и сказал: «Сон? Он просто так играет».

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