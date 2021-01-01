Свекровь

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:06

astrelez Просмотров: 132 Комментарии: 0 0 Вчера, 07:06 by

«Эй, кто-нибудь откроет дверь?» - риторический вопрос Наташи был подобен гласу вопиющего в пустыне, потому что было ранее утро, которое в ее семье никто не любил. С отъездом мужа, у которого внезапно заболела мать, все хлопоты по утренней побудке деток легли на ее хрупкие плечи. Пришлось оторваться от плиты, на которой жарились оладушки, и пойти открывать дверь. К ее большому изумлению, за дверью стояла ее свекровь; придя в себя после минутного замешательства, она пригласила ее войти. «Как же так, мама, а где Петя?» - спросила Наташа. «Петя приедет попозже», - ответила свекровь. Она охотно разъяснила, что ее направили на обследование в столицу, а в кассе оказался только один билет, и поэтому Петя посадил ее в купе и отправил со случайными попутчиками, а сам приедет завтра. Попутчики попались хорошие и даже подвезли ее до дома. Наташа была не против матери мужа, свекровь ее особо не донимала, всегда помогала ей с домашними делам, а сегодня, когда выяснилось, что садик закрылся на карантин из-за вспышки менингита, и не с кем было оставить младших детей, а на работе, как всегда, был аврал, она особенно обрадовалась приезду свекрови. Оставив Василисе Никитичне подробные инструкции по поводу детей, она, на ходу перекусив, поспешила на работу. Пообещав свекрови прийти вечером пораньше.Весь день она пыталась дозвониться до Петра, но телефон на все ее попытки только бубнил о том, что абонент занят, либо находится вне зоны доступа. Придя вечером домой пораньше, как и обещала, она обнаружила на столе горку пирожков, коронное блюдо ее свекрови, и записку о том, что бабушка с внучками ушла гулять и скоро вернется. Однако через час она всерьез забеспокоилась отсутствием детей. Она оделась и вышла во двор, надеясь, что они играют на детской площадке во внутреннем дворе дома, но там, среди оравы галдящей детворы их не было. Мамочки и бабушки, караулящие своих чад, сказали, что не видели сегодня Олю и Свету. Обезумевшая Наташа побежала обратно в квартиру, надеясь, что дети с бабушкой там, но в квартире царила гнетущая тишина. Трясущимся от страха руками, она набрала номер полиции и, всхлипывая и перепрыгивая с пятого на десятое, объяснила сложившуюся ситуацию. Полицейские, надо отдать им должное, приехали оперативно и сразу начали проводить опрос населения и прочие положенные им действия. Один из полицейских брал у Наташи показания, когда внезапно зазвонил телефон, определитель показал, что это Петр. Наташа нажала на кнопку ответа и прежде, чем успела что-то сказать, услышала: «Натуся, это я – Петя, Натуся, я задержусь, мама сегодня рано утром умерла, прости, что не позвонил сразу, в селе плохая связь, а хлопот с организацией полно… Алло, алло… Натуся, ты меня слышишь?» …Поиски детей через десять дней были прекращены, дело было приостановлено до появления новых деталей в расследовании. Наталья была госпитализирована в психоневрологический диспансер с диагнозом «Реактивный психоз»… По родному селу Василисы Никитичны еще долго ходили слухи о том, что уж больно тяжел был гроб усопшей, которая при жизни особой полнотой не отличалась.

Ключевые слова: Бабушка свекровь пирожки пропажа детей гроб авторская история

Другие, подобные истории: