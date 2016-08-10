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Творческие истории

Стук

История эта произошла несколько лет тому назад, в небольшом поселке. Обычная семья – бабушка, сын с невесткой, двое детей, проживали вместе в частном доме.
Этот случай произошел осенним вечером, когда семья коротала время в гостиной. Бабушка вязала, невестка с сыном смотрели телевизор, внуки возились на полу с котенком – обычный вечер, ничего мистического. Вдруг бабушка отложила вязание, прислушалась, потом сказала невестке:

- Наташа, открой дверь.

- Зачем?— Удивилась молодая женщина.

- Кто-то пришел, стучали, - пояснила свекровь, и, увидев удивление других членов семьи, произнесла:
- Разве вы не слышали?

Муж с женой переглянулись. Они не слышали, что бы кто-то стучал в дверь дома, хотя находились рядом с пожилой женщиной, и стук тоже услышали бы. Сын и дочь тоже ничего не слышали…Телевизор работал не громко, и если бы кто-то пришел, и постучал бы в дверь, услышать было бы не трудно.

- Может, показалось…-- с сомнением произнесла свекровь, снова взявшись за вязание.

Не прошло и десяти минут, как она вновь произнесла:

- Кто-то опять в дверь стукнул.

Невестка встала и отправилась открыть дверь. Может, и в самом деле они не слышали стук в дверь из-за работающего телевизора и возни детей на полу? Вполне возможно. Когда она открыла входную дверь, то обнаружила, что на крыльце никого нет. Случалось, соседи заглядывали к ним с мелкими просьбами – то одолжить что-нибудь, то помочь с ремонтом просили мужа, могло быть и так. Но разве ушли бы, зная, что хозяева дома и еще не спят?

- Мама, вам показалось, нет там никого, - Наташа вернулась в гостиную.

- Бывает.

Через минут пятнадцать свекровь вновь произнесла с некоторой опаской:

- Опять стучат!

На этот раз открывать пошел сын, ругаясь сквозь зубы. Мужчина твердо был уверен – ребятишки, должно быть, решили подшутить. Поэтому, прежде чем открыть дверь, он выглянул в окно – на крыльце никого не было. Он все же открыл дверь и вышел на порог. Часы показывали девять вечера, в это время большинство детей находилось уже дома, тем более в такую дождливую и холодную погоду. Спрятаться шутникам, если это так и было, было некуда – с кустов во дворе дома уже облетела листва, и если он или они убежали, то на мокрой земле остались бы следы, но их не было…

-Да, наверное, из детей кто решил пошутить, -- произнес он, вернувшись в дом, -- поймаю – устрою головомойку.

- Нет, Сережа, не дети это. — Покачала головой мать.— Бабушка наша говорила, что если такой стук в дом, то открывать нельзя – беда стучится…

- Ой, мама, бросьте! — Отмахнулась Наташа, - что вы себя пугаете! — И перевела разговор на другую тему.

Может, этот случай так и забылся бы, если бы через три дня у пожилой женщины не случился инфаркт, и она не попала в больницу, где провела два месяца.

- Видишь, Наташа, вот беда к нам и приходила в дом, а мы ее впустили. — Произнесла она, когда ей стало лучше.

Автор - Ольга Демиденко.
Источник.
Вчера, 09:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 186Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Посёлок стук в дверь вечер бабушка беда

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Комментарии

#1 написал: наборбукв
Вчера, 10:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 27
Интересная бабуля, сама же стук услышала, сама же невестку и сына заставила дверь открыть. Теперь же они и виноваты, что беду впустили.
Зарегистрирован: 10.08.2016
#2 написал: Летяга
Вчера, 11:14
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 666
Комментариев: 8 026
Цитата: наборбукв
Теперь же они и виноваты, что беду впустили.

А то! Кто-то же должен быть виноват. Не себя же обвинять! crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:52
+2
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Репутация: (1473|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 280
Ну такое бывает, что не все слышат стук. Но обычно они крепко спят .
А беда всё равно заходит, даже если не откроешь sweat .
Не понимаю, минус за что?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Летяга
Вчера, 14:59
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 666
Комментариев: 8 026
Цитата: зелёное яблочко
минус за что?

А ни за что. Это кто-то из обиженных регулярно минусы раскидывает.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
#5 написал: Spirit Forester
Вчера, 15:19
+1
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Репутация: (163|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 889
Может не беда, а того и смерть?
+
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
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