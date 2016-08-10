Стук

Сделано_в_СССР Просмотров: 186 Комментарии: 5 +4 Вчера, 09:48 by

История эта произошла несколько лет тому назад, в небольшом поселке. Обычная семья – бабушка, сын с невесткой, двое детей, проживали вместе в частном доме.Этот случай произошел осенним вечером, когда семья коротала время в гостиной. Бабушка вязала, невестка с сыном смотрели телевизор, внуки возились на полу с котенком – обычный вечер, ничего мистического. Вдруг бабушка отложила вязание, прислушалась, потом сказала невестке:- Наташа, открой дверь.- Зачем?— Удивилась молодая женщина.- Кто-то пришел, стучали, - пояснила свекровь, и, увидев удивление других членов семьи, произнесла:- Разве вы не слышали?Муж с женой переглянулись. Они не слышали, что бы кто-то стучал в дверь дома, хотя находились рядом с пожилой женщиной, и стук тоже услышали бы. Сын и дочь тоже ничего не слышали…Телевизор работал не громко, и если бы кто-то пришел, и постучал бы в дверь, услышать было бы не трудно.- Может, показалось…-- с сомнением произнесла свекровь, снова взявшись за вязание.Не прошло и десяти минут, как она вновь произнесла:- Кто-то опять в дверь стукнул.Невестка встала и отправилась открыть дверь. Может, и в самом деле они не слышали стук в дверь из-за работающего телевизора и возни детей на полу? Вполне возможно. Когда она открыла входную дверь, то обнаружила, что на крыльце никого нет. Случалось, соседи заглядывали к ним с мелкими просьбами – то одолжить что-нибудь, то помочь с ремонтом просили мужа, могло быть и так. Но разве ушли бы, зная, что хозяева дома и еще не спят?- Мама, вам показалось, нет там никого, - Наташа вернулась в гостиную.- Бывает.Через минут пятнадцать свекровь вновь произнесла с некоторой опаской:- Опять стучат!На этот раз открывать пошел сын, ругаясь сквозь зубы. Мужчина твердо был уверен – ребятишки, должно быть, решили подшутить. Поэтому, прежде чем открыть дверь, он выглянул в окно – на крыльце никого не было. Он все же открыл дверь и вышел на порог. Часы показывали девять вечера, в это время большинство детей находилось уже дома, тем более в такую дождливую и холодную погоду. Спрятаться шутникам, если это так и было, было некуда – с кустов во дворе дома уже облетела листва, и если он или они убежали, то на мокрой земле остались бы следы, но их не было…-Да, наверное, из детей кто решил пошутить, -- произнес он, вернувшись в дом, -- поймаю – устрою головомойку.- Нет, Сережа, не дети это. — Покачала головой мать.— Бабушка наша говорила, что если такой стук в дом, то открывать нельзя – беда стучится…- Ой, мама, бросьте! — Отмахнулась Наташа, - что вы себя пугаете! — И перевела разговор на другую тему.Может, этот случай так и забылся бы, если бы через три дня у пожилой женщины не случился инфаркт, и она не попала в больницу, где провела два месяца.- Видишь, Наташа, вот беда к нам и приходила в дом, а мы ее впустили. — Произнесла она, когда ей стало лучше.Автор - Ольга Демиденко.

Ключевые слова: Посёлок стук в дверь вечер бабушка беда

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