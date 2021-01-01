Темный лес

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:38

Причина: Удалена ссылка, рекламирующая канал на ютубе.

FAN_STALKER Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:38 by

А вот, что я слышал. Кто-нибудь бывал в темном лесу? Гиблое место. И не потому, что там зверья много или аномалий. Наоборот, тихий лес, туманный. А все потому, что Хозяин там есть. Леший. Опытные рассказывают, что мусорить или шуметь в лесу нельзя. Появится Леший и утащит к себе в чащу. А самое главное правило - нельзя звать или ругаться на Хозяина. Зашибет.Я слышал несколько историй о встречах с ним. Типа, идут сталкеры по Темнаку и завели разговоры о нем. Ну и один "дятел" ради шутки три раза его имя прокричал. Все поржали с него да и забыли. Потом блукать начали. А у них полные контейнеры хабара, GPRS-модули последних моделей, стволы крутые. В общем, не мастера, конечно, а завзятые ветераны. Доблукались до ночи. Палатки разбили, периметр выставили. Сидят у костра, пайки жуют. А в лесу тишина вдруг образовалась. Не такая, как в Зоне, а еще хуже. Ведь у нас тут и ветер деревья колышет, и псевдо-мыши-землеройки шастают, упаси господь, правда, или еще какой звук. А то вакуум. Все на очко упали, особенно, когда из чащи старая грустная песенка полилась. Колыбельная, вроде как. Тут-то все про шутника нашего и вспомнили. Ругать начали. А вокруг лагеря вообще чертовщина происходить стала. Мечется что-то вокруг них, песни распевает. Да такие, что кровь в жилах стынет. Как будто тысяча детских голосов одновременно ее поет.Решать стали сталкеры, что делать и как от этой твари избавиться. Придумали уловку, что когда тварь поближе подберется – световую гранату кинуть, да с автоматов расстрелять. Дождались, когда песня близко к лагерю польется, да как дали из подстволов по этому месту. Часть гранат были осветительными, а часть осколочными. Только одна световая сработала, остальные ушли в молоко. Смотрят, а около их лагеря стоит ОНО. То ли коряга, то ли бревно с ручками. Всего не разглядели. Запомнили только то, что у существа лицо было. Как маска деревянная. А затем световая потухла, и вновь песня зазвучала. Только громче и как-то обозленнее, что ли. Тут-то один из группы и говорит, мол, это хочет шутника к себе забрать. Если отдадим – то живыми уйдем, а если нет… Тут всем все ясно стало. Шутник отнекивался, угрожал, на сталкерское братство упирал. Но ему быстро объяснили, что если сам не пойдет, то ему ноги отрежут и колобком в чащу покатят. Дали пистолет с одним патроном. Но пожалели мужика, направление ему дали, аккурат на растяжки. Чтобы не мучился. Перехитрить тварь решили.Сталкера выпихнули из освещенного круга. Тут-то он и переменился. Сгорбился как-то и прямо на растяжки попер. И ни одна не взорвалась, хотя он лески три порвал точно. Ушел во мрак без единого звука, видимо, тварь его за мозги цапнула. И пропал. А через полчаса вообще рассвело, как будто ночи и не было. Собрали сталкеры пожитки, да и рванули из Темнака восвояси. Вот такая история.

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