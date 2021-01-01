Силуэт в окне

Силуэт в окнеЯ живу в самом центре города-миллионника, и к моему дому примыкает территория местного университета, которая занимает почти 2 квартала. Там находится стадион и заброшенное недостроенное трехэтажное здание.
Здание уже пустует чуть не 15 лет, поэтому внутри дома на всех этажах мусор: бумаги, ветки и пластиковые бутылки. Стадион я давно облюбовал для занятий спортом, и с годами привычка бегать и качаться на турнике стала частью моего образа жизни. Порой, я, даже глубокой ночью, хожу туда заниматься.
Стадион отгорожен от уличного шума зданиями и высокими дубами в несколько рядов, и когда попадаешь туда впервые, удивляешься тишине и деревенским пейзажам в центре города.
В тот день, 20 апреля 2015 года, я засиделся за компьютером, и жена, зная, что я не пойду в постель не побегав (как бы поздно не было), стала торопить меня собираться на стадион. А время было уже за полночь.
Город наш южный, поэтому в футболке и в шортах, перемахнув через забор универа, я направился к стадиону. Ночь была пасмурной, отблески городского освещения сюда практически не проникали и видимость, как следствие, была лишь несколько метров.
Проходя мимо заброшенного здания, я остановился по малой нужде. И как только закончил и собрался идти дальше, ощутил на себе тяжелый взгляд. Подняв голову, я заметил, что из проема окна на втором этаже на меня кто-то пристально смотрит. В свою очередь, я с удивлением уставился на фигуру в окне. Бегая по ночам, я никогда никого не встречал и уж тем более никого не видел в заброшенном здании.
Разглядывая силуэт, я никак не мог определить, где у него руки или шея, черты лица были неразличимы. Единственное, что можно было разглядеть, – голову и туловище. А еще, чувствовался взгляд, от которого хотелось быстрее уйти, убежать, спрятаться.
Дрожь пробежала по спине, в голову полезли нехорошие мысли, но, отогнав их, и обращаясь к голосу разума, я решил, что это какие-нибудь шутники поставили коробки в виде формы человека и накрыли их мешком или материей, чтоб пугать случайных прохожих. Убедив себя в этом, я потихоньку побежал.
Пройдя один круг, я посмотрел в сторону окна – силуэт в том же положении, без движения и изменении. Второй круг – то же. Завершая третий круг, я поднял глаза на окно и обнаружил, что силуэт сместился – теперь виднелась лишь его часть.
Хочется отметить, что тут даже днем тихо, а ночью, вообще, какая-нибудь капля упадет с потолка здания, и ее звон слышен чуть ли не на весь стадион. А там ведь везде мусор под ногами, любое движение вызвало бы такой шорох...
Тут я не на шутку испугался и опрометью бросился к стоявшей чуть поодаль будке охранников. Оглянувшись на бегу, я заметил, что силуэт пропал, мгновенно и бесшумно.
Сказав охранникам, что кого-то видел внутри заброшенного здания, я спросил у них фонарь. Фонарь нашелся, и мы направились к дому.
Ловко поставив ноги на выщербленные кирпичи в стене, я поднялся на второй этаж, прошел в комнату, в окне которой видел силуэт, и осветил ее. Конечно, там ничего не было, кроме кучи мусора, который, в ночной тишине, как и следовало ожидать, оглушительно шуршал под ногами. Я заглянул в несколько соседних комнат – ничего.
На следующий день я попросил знакомого сходить со мной к заброшенному зданию и провести небольшой эксперимент. Я забрался в дом и встал в проеме того окна, где вчера видел фигуру, а мой знакомый смотрел на меня со стадиона.
Окна находились на достаточно большой высоте, к тому же у здания не было напольного покрытия – мой друг видел лишь мою голову. А ночной силуэт высовывался по пояс. Получается, фигура была ростом 2.40-2.50 метра, либо висела в воздухе…
Автор: Балта.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24 by dimacraft04Просмотров: 7Комментарии: 0
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