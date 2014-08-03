Фокус-покус

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:03

Причина: Изменен раздел

likakaka845784 Просмотров: 57 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:03 by

Раньше, во время поездок в метро, я любила представлять жуткие вещи — словно за окном бежит липкотелая тварь с тонкой белоснежной кожей, длинными когтистыми лапами. На вытянутой роже блестит ряд острых зубов. Клац — и нет руки, клац — и головы нет, клац — нет и тела. Порой воображение рисует слишком реалистичные картинки. Мне начинает казаться, что мерзкое существо, бегущее за транспортом, реально существует и вот-вот схватит меня. Когда я слышу свою остановку и выхожу из метро, чувствую облегчение.Как я поняла позже, монстр в моём воображении слишком банальный и даже милый. Настоящие монстры являются нам в обличье человека.Это был промозглый ноябрьский вечер. Я шла к подземке после тяжёлого рабочего дня. В наушниках играла музыка, в голове зябли мечты о теплой ванне. Я зашла в вагон, села на свободное место и уткнулась в телефон. Музыка играла негромко, и до меня донесся бодрый крик какого-то парня:- Фокусы, волшебные фокусы!Хм, а это что-то новенькое. Обычно какой-то воняющий алкоголем дед играет на гитаре или женщина собирает деньги на лечение рака какой-то Ирочки. Я выбрала свою привычную тактику — игнор и продолжила копаться в телефоне.— А сейчас он исчезнет на ваших глазах!Я невольно обратила внимание на фокусника. Странный он какой-то. Косая чёлка зализана на бок, на лице застыла неестественно широкая улыбка, а уж его наряд! Он был одет в малиновый блестящий пиджак и зеленые штаны, как у Аладдина. На шее красовался галстук-бабочка кислотного желтого цвета, а на ногах - красные башмаки с загнутыми носами. Чудак показывал фокус с исчезающим большим пальцем. Он это серьезно? Этим даже трехлетку не удивить.Вот тут и начались странности. Люди восторженно хлопали. Они хлопали так, словно перед ними Иисус по воде прошёлся, а затем станцевал брейк-данс. Я напряглась, но старалась оставаться спокойной.— Доброволец! Требуется доброволец!Напевая "тру-би-ду-би-ду", цветастый парень направился в мою сторону. Э-э-э, только не это. Нет и ещё раз нет.— Нет, спасибо, - твердо сказала я и поспешила уткнуться в телефон. Моё сердце бешено стучало, но лицо оставалось бесстрастным.— Может быть вы?Фокусник подошел к солидному мужчине в сером костюме, который сидел напротив меня. С необычайным энтузиазмом он согласился участвовать в авантюре.- Фокус-покус тру-ля-ля!Юноша взял мужчину за палец и громко произнес:- А сейчас его не станет!Сказал он и со всей силы дернул за палец.Раздался хруст, слышимый даже сквозь шум метро.Мужчина вскрикнул и упал на колени. Его лицо исказила гримаса боли.Следом раздались аплодисменты. Все пассажиры, за исключением меня, горе-добровольца и жуткого фокусника, хлопали. Они хлопали чётко в такт, словно заведенные.Хлоп.Хлоп.Хлоп.— Спасибо, спасибо большое, мои дорогие зрители! Вы лучше всех!Он сделал театральную паузу.- А сейчас я заставлю вас буквально ЛОПНУТЬ от смеха, хе-ха!Фокусник выделил слово ЛОПНУТЬ дурацкой интонацией и достал из кармана воздушный шарик. Пританцовывая, он стал ходить по вагону и надувать шар.Закончив, он воскликнул:- Три-биди дуби бада-би балава, не нужна дедуле голова!Он остановился напротив пожилого мужчины с большими усами, как у моржа и усталым видом.Поднеся к лицу старичка воздушный шар, он ловким движением выудил откуда-то иголку, приблизил к шарику и...- Бах!Шарик лопнул, а вместе с ним лопнула и голова усатого пенсионера. Только что была - бум - и взорвалась. Кровь, кусочки мозгов и другие жидкости окрасили все вокруг красным - других пассажиров, окна, даже потолок.Но, казалось, никто этого не заметил. Люди ни на секунду не перестали хлопать.Напротив, они ликовали, стирая ладони в кровь, хлопая со всей дури, не жалея рук.Я всё это время не могла пошевелиться от шока и страха. Мне часто снились страшные сны, но никакой ночной кошмар не сравнится с этим. После обезглавливания я сначала застыла, но затем что-то щелкнуло внутри. Я вскочила и бросилась к дверям. Раздался крик и он был мой собственный.- На помощь! Кто-нибудь! Помогите!На глазах выступили слезы, а в голове промелькнула мысль — я не жилец. В ушах звенело жуткое “хлоп-хлоп-хлоп” и заливистый смех фокусника.Внезапно мы прибыли на станцию, дверь распахнулась, и я пулей выскочила из вагона. Сама не помню, как у меня это получилось.Когда обернулась, позади ничего не было. Только стена и шпалы.Не помню, как добиралась обратно. Произошедшее казалось сном. Когда я переступила порог дома, меня стошнило.После этого в метро я больше не ездила, а ещё у меня появилась эдакая аплодисментофобия. Три месяца спустя я сходила с подругой в театр. Когда все стали хлопать, у меня началась паническая атака.Постепенно мне удалось убедить себя, что все было сном. Очень страшным сном. Или галлюцинацией. Чем угодно, только не реальностью. Утром я пошла в супермаркет за кофе. На улице стоял необычайно теплый апрель. У прилавка со сладкой ватой, конфетами и прочим я увидела милую картину. Отец покупал дочери воздушный шарик, а она подпрыгивала, радостно хлопая в ладоши. Внезапно она резко обернулась и посмотрела прямо на меня. Её маленькие ладоши с силой ударялись друг об друга. А на детском лице застыла знакомая, неестественно широкая улыбка.Я слышала только...Хлоп.Хлоп.Хлоп.Автор: Lana Valensssia.

Ключевые слова: Метро фокусник аплодисменты кровь люди

Другие, подобные истории: