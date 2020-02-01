Случай на рыбалке

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:27

Great Sultan Просмотров: 88 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:27 by

Эта история произошла с дедом моего соседа, а по совместительству моего собутыльника. Было это пару лет назад, а сосед рассказал мне это позавчера, когда он пригласил меня посмотреть футбол. Играл киевский «Динамо» и харьковский «Металлист», да и не важно впрочем. Мы потихоньку начали пить пиво и хрустеть чипсами. Так, бутылка за бутылкой, и алкоголь развязал наши языки, как обычно это у нас бывает. Общались чисто ни о чём: о работе, о политике, он мне жаловался на своего козла начальника, а я на наше правительство.Футбол кончился и Федя (имя моего собутыльника) достал коньяк. Ну мы с ним и выпили, как полагается. Мы продолжали своё общение, к слову, мы были ещё не совсем пьяными. Я всё соображал. И тут он меня спрашивает:- Слушай, Серый (меня Сергей зовут, если что), а ты в мистику веришь, а?- Верю, и что?- Да тут это, вспомнился мне случай с моим дедом покойным, земля ему пухом. Помню, рассказывал он мне об этом случае, даже знаю... Да вот я всё размышляю, всё думаю над ним. Недавно вот мне он вообще приснился, разговаривал со мной (здесь он приуныл).- Расскажи, что за случай, я послушаю.- Та не, Серый, ладно, забудь, это я так.- Да ладно, Федь, раз уж начал.После моих слов он посмотрел на меня задумчивым взглядом, а потом взмахнул рукой, мол, да и хрен с тобой, давай, расскажу. Дальше рассказ ведётся от лица Феди.Мой дед, когда ещё живой был, часто любил ходить на рыбалку. Я с ним тоже часто ездил, ну ты, в принципе, помнишь, не раз нас видел, как мы на рыбалку ходили (я киваю головой). Так вот, он в очередной раз собрался на рыбалку, меня звал, но я, блин, отказался. Да и занят я тогда был, дела, работа. Ну и поехал дед на рыбалку, с ним ещё его бобик был. Так вот, он мне и рассказал (дальше рассказ ведётся от лица деда): «Собрался на рыбалку, закинул вещи, снасти, еду в багажник, бобика назад посадил и сам сел. Завёлся, значит, и тронул. Приехал я на место, расположился, удочки достал, бобик выбежал. Размотал катушку, лески, ну удочку, в общем, достал, насадил червя, сел, рыбачу. Сижу я, сижу и рыбачу, рядом бобик лежит. Потихоньку клёв был. Где-то час-два я так просидел, успел по маленькой бахнуть, вдруг вижу: на той стороне берега кто-то стоит и как будто на меня смотрит. Я прищурился, бабка какая-то стоит и меня взглядом сверлит. И смотрит ещё так, со злобой какой-то. Ну мне жутко так стало, уже ком к горлу подошёл. Бобик, спокойно лежащий рядом, начал как-то поскуливать, ко мне трётся. Я в этот момент рыбу пропустил, тоже за этой бабкой наблюдал. Вижу, а она как-то больше начала становиться, что ли, мне ещё страшнее тогда стало. Я давай удочки сматывать быстрее, все свои вещи и рыбу в багажник покидал. Посмотрел я на тот берег, где эта бабка стояла и знаешь, Федь, что я увидел? Её не было на береге... (Здесь дед перекрестился.) Она уже на моём берегу стояла (машина деда стояла около дороги, т.е расстояние между ними было). Федуся, я даже не заметил, как она там очутилась, я точно помню - она на берегу противоположном стояла, а через 10 секунд она уже на моём берегу. Я быстрее дверь открывать, бобик первым забежал, я пытался завести машину - не заводилась. Я трясущимися руками пытался её завести, но она стояла как вкопанная. Здесь я и обратил внимание на эту старуху. Смотрю, а руки и ноги её начали расти и превращаться ну как в копыта какие-то. И потом она резко спину изогнула, как излом какой-то. Вспомнил молитву, которую мне бабка рассказывала, начал её вслух произносить. Эта старуха ещё больше изломилась и злее как-то стала, начала на меня бежать. Я уже во всю глотку проговаривал молитву, попутно крестясь и пытаясь завести машину, бобик уже вжался в угол и скулил.На попытке восьмой-девятой у меня вышло. Я тогда так рванул с места, всё сцепление сжёг. Ох, как я тогда в Киев мчался, все посты ГАИ пропускал. Мне бабка, ну моя уже бабка (жена деда), Валокордина накапала. Я ей всё и рассказал, ну она набожная больно, знаешь же, сказала в церковь сходить, ну я и решил на следующий день сходить.Ложусь вечером спать, уснул и снится мне сон, где я бегу по лесу, и за мной та старуха бежит, а лес как будто не кончается. Проснулся я в холодном поту, так и не уснул.Сходил я церковь, батюшка ничего особого не сказал, дал святой воды и отправил домой».Дальше мне Федя рассказал:- Слушай, он после этой рыбалки сам не свой стал, грустным каким-то стал, задумчивым. Бабушка моя мне недавно говорила, что он во сне часто вскрикивал. Я даже не знаю, кого он там мог увидеть и кто его так напугал. Я искал информацию в интернете, ничего существенного не нашёл. Единственное, что в Киевской области есть некая деревня, недалеко от этой реки, и говорят, что, мол, люди, когда мимо неё проезжают, видят странные силуэты, ну и прочую лабуду. Я, ХЗ, может оно и так. Я думаю туда съездить, разнюхать что к чему.

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